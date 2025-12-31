MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη
Γάμος και εγκυμοσύνη για την πρωταγωνίστρια του «Χαρά Αγνοείται»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Νυφούλα ντύθηκε η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη, λίγες μόλις εβδομάδες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, ζώντας μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της.

Η 37χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται», ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, με το μωρό που περιμένει να είναι καρπός του έρωτά της με τον αρραβωνιαστικό της και διεθνούς φήμης εικαστικό, Marcos Cojab.

Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη
https://www.instagram.com/patriciaperisteri/?hl=el

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)

Την ευχάριστη είδηση του γάμου αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα Instagram Stories, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τόσο από την εκκλησία όσο και στιγμιότυπα στα οποία ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη
https://www.instagram.com/patriciaperisteri/?hl=el

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου λίγο πριν την εκπνοή του 2025, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αλλά να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς φίλους της ηθοποιού.

Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη
https://www.instagram.com/patriciaperisteri/?hl=el

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη απέδειξε πως η εγκυμοσύνη δεν στάθηκε εμπόδιο στο να λάμψει ως νύφη, καθώς στις φωτογραφίες δείχνει πιο ευτυχισμένη και όμορφη από ποτέ, σε μια περίοδο όπου ο έρωτας, ο γάμος και η μητρότητα συνυπάρχουν με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Πατρίτσια Μιλκ Περιστέρη
https://www.instagram.com/patriciaperisteri/?hl=el

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τρυφερό video με τον γιο της στο πιάνο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΑΜΟΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΑΙΔΙΑ Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

31.12.2025

Δες επίσης

Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα
Celeb News

Γενέθλια για τον Πάνο Ιωαννίδη – Έκλεισε τα 50 και έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα

31.12.2025
Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα
Celeb News

Kate–William: Λένε αντίο στο 2025 με σπάνια, ανέκδοτα στιγμιότυπα

31.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Οι κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία από βραδινή τους έξοδο
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Οι κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία από βραδινή τους έξοδο

31.12.2025
Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια
Celeb News

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

31.12.2025
25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας
Celeb World

25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας

31.12.2025
Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί
Celeb News

Αυτοί είναι οι celebrities που έχουν το δικό τους ιδιωτικό νησί

31.12.2025
Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται
Celeb News

Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

31.12.2025
Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών
Celeb News

Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών

30.12.2025
Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους
Celeb News

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού