Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Νυφούλα ντύθηκε η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη, λίγες μόλις εβδομάδες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, ζώντας μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της.

Η 37χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται», ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, με το μωρό που περιμένει να είναι καρπός του έρωτά της με τον αρραβωνιαστικό της και διεθνούς φήμης εικαστικό, Marcos Cojab.

Την ευχάριστη είδηση του γάμου αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα Instagram Stories, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τόσο από την εκκλησία όσο και στιγμιότυπα στα οποία ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου λίγο πριν την εκπνοή του 2025, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αλλά να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς φίλους της ηθοποιού.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη απέδειξε πως η εγκυμοσύνη δεν στάθηκε εμπόδιο στο να λάμψει ως νύφη, καθώς στις φωτογραφίες δείχνει πιο ευτυχισμένη και όμορφη από ποτέ, σε μια περίοδο όπου ο έρωτας, ο γάμος και η μητρότητα συνυπάρχουν με τον πιο τρυφερό τρόπο.

