Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris μοιράζεται backstage στιγμιότυπα και παρουσιάζει το αγαπημένο της κόκκινο look

Η Lily Collins ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τηλεοπτική επιτυχία με απόλυτο στιλ. Με το Emily in Paris να κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix, η πρωταγωνίστρια γιορτάζει το νέο ορόσημο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: ένα total red σύνολο που φέτος είναι το απόλυτο fashion statement.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν, αποκαλύπτοντας ότι το κόκκινο look είναι ένα από τα αγαπημένα της ως Emily Cooper.

«Lady in red, ένα από τα αγαπημένα μου look», έγραψε στη λεζάντα, ευχαριστώντας τους fans για την υποστήριξή τους: «Το Emily in Paris είναι Νο1 στο Netflix για ολόκληρη την εβδομάδα. Νιώθουμε την αγάπη και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς».

Και φέτος, το total red δεν είναι μόνο stylish, αλλά και ιδανική πρόταση για τις γιορτές. Είτε πρόκειται για ένα glam βραδινό ρεβεγιόν, είτε για ένα κομψό γιορτινό πάρτι, το κόκκινο σύνολο δίνει αυτοπεποίθηση, λάμψη και δυναμισμό. Η Lily Collins δείχνει πώς το χρώμα της φωτιάς μπορεί να μεταμορφώσει κάθε εμφάνιση σε μια γιορτινή δήλωση μόδας, εμπνευσμένη από το Παρίσι και το σύμπαν του Emily in Paris.

Με την επιτυχία της σειράς να συνεχίζει ακάθεκτη και τη Lily να παραμένει fashion icon, ένα είναι σίγουρο: το total red είναι το must-have look για τις φετινές γιορτές.

