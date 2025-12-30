MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Σχέσεις 30.12.2025

Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)
Αγάπη, εμπιστοσύνη και καθημερινές συζητήσεις που κρατούν τη σπίθα αναμμένη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δημιουργία μιας σχέσης γεμάτης αγάπη και εμπιστοσύνη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Αμερικανός ψυχολόγος και ειδικός στις ανθρώπινες σχέσεις, Μαρκ Τράβερς, εξηγεί πώς η ευτυχία μπορεί να γίνει καθημερινό βίωμα για τα ζευγάρια.

Σε άρθρο του στο CNBC, παρουσιάζει πέντε βασικά θέματα που συζητούν τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια.



1. Συζήτηση για τη σχέση

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια φροντίζουν να μιλούν για τα συναισθήματά τους και την πορεία της σχέσης τους. Ρωτούν πώς νιώθει ο σύντροφος και τι λειτουργεί ή χρειάζεται βελτίωση. «Μερικές φορές είναι απλές ερωτήσεις όπως: ‘Νιώθεις ότι σε αγαπώ; Σε στηρίζω; Συμφωνούμε στα βασικά;’. Άλλες φορές αρκεί ένα ‘ευχαριστώ’, ένα γέλιο με μια ανάμνηση ή μια κουβέντα για κάτι που θέλουμε να κάνουμε μαζί», εξηγεί ο Τράβερς.



2. Σχέδια και στόχοι για το μέλλον

Μιλώντας για το αύριο, είτε αφορά προσωπικά όνειρα είτε κοινά σχέδια, τα ζευγάρια ενισχύουν τον δεσμό τους και δημιουργούν κατεύθυνση στη σχέση. «Ακόμα και οι πιο απίθανοι στόχοι κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον και δημιουργούν ένα κοινό όραμα. Ακόμα κι αν δεν γίνουν αμέσως πράξη, η συζήτηση για αυτά φέρνει τους συντρόφους πιο κοντά στις αξίες τους», αναφέρει ο ειδικός.

3. Μοιράζονται ενδιαφέροντα και χόμπι

Η κοινή ανακάλυψη νέων δραστηριοτήτων ή ενδιαφερόντων κρατά τη σχέση ζωντανή. «Μπορεί να είναι ένα νέο τραγούδι, ένα βιβλίο, ένα χόμπι ή ένα αστείο βίντεο. Δεν χρειάζεται να έχουν τα ίδια γούστα, αλλά η περιέργεια και το ενδιαφέρον για τον άλλον κρατούν τη σπίθα αναμμένη», λέει ο Τράβερς.



4. Ανοιχτή συζήτηση για ανησυχίες και φόβους

Τα σταθερά ζευγάρια δεν μένουν μόνο στις χαρούμενες στιγμές. Μιλούν και για τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες και τους φόβους τους. «Το να μιλάς ανοιχτά και να βρίσκεις κατανόηση από τον σύντροφό σου δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας. Έτσι κανείς δεν νιώθει ότι κουβαλά μόνος του το βάρος», εξηγεί ο ειδικός.



5. Μικρές στιγμές καθημερινής οικειότητας

Η καθημερινότητα δεν χρειάζεται μόνο σοβαρές συζητήσεις. Τα μικρά, χαλαρά λόγια και οι αστείες κουβέντες ενισχύουν τη συντροφικότητα και φέρνουν χαρά. «Δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να έχει μεγάλο νόημα. Αστείες ή ασήμαντες κουβέντες προσθέτουν χαρά και αυθορμητισμό, οδηγώντας σε περισσότερα γέλια και μεγαλύτερη οικειότητα», καταλήγει ο Τράβερς.



