Μουσικά Νέα 01.01.2026

Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

Mariah Carey
Το χριστουγεννιάτικο διαχρονικό All I Want for Christmas Is You συμπληρώνει 22 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία στα παγκόσμια μουσικά charts, καθώς το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You» παραμένει για 22η εβδομάδα στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, επεκτείνοντας το ήδη εντυπωσιακό ρεκόρ του ως το single με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1 στην ιστορία του chart. Το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Mariah Carey είχε ήδη καταρρίψει πριν από λίγες εβδομάδες το προηγούμενο ρεκόρ των 19 εβδομάδων στην κορυφή, το οποίο μοιράζονταν το «Old Town Road» του Lil Nas X με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus και το «A Bar Song Tipsy» του Shaboozey. Με τη νέα αυτή επίδοση, η Mariah Carey εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη μοναδική της παρουσία στην κορυφή της ποπ ιστορίας.

Παράλληλα, το «All I Want for Christmas Is You» επεκτείνει και άλλο ένα ρεκόρ, καθώς συμπληρώνει 26 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Streaming Songs chart. Στο Digital Song Sales chart, το τραγούδι ανέβηκε από την πέμπτη στην τρίτη θέση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές τόσο στο streaming όσο και στις αγορές ψηφιακών αρχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυριαρχία των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών είναι φέτος απόλυτη, καθώς καταλαμβάνουν και τις 24 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100. Πίσω από τη Mariah Carey ακολουθούν το «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee, το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms, το «Last Christmas» των Wham και το «Santa Tell Me» της Ariana Grande. Το «Last Christmas» των Wham βρίσκεται επίσης στην κορυφή τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl US για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα album charts, η Taylor Swift διατηρεί την πρώτη θέση του Billboard 200 για 11η μη συνεχόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική δυναμική της. Ωστόσο, το χριστουγεννιάτικο κλίμα κυριαρχεί και εδώ, με 7 εορταστικά άλμπουμ να βρίσκονται μέσα στο Top 10. Στη δεύτερη θέση συναντάται το «Ultimate Christmas» του Bing Crosby, ενώ ακολουθούν τα «Christmas» του Michael Bublé, «The Christmas Song» του Nat King Cole και «A Christmas Gift for You From Phil Spector». Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το «I’m the Problem» του Morgan Wallen, το «A Charlie Brown Christmas» του Vince Guaraldi Trio, το «Merry Christmas» της Mariah Carey, το «Ultimate Christmas» του Frank Sinatra και το soundtrack του «KPop Demon Hunters».

Με την ετήσια επιστροφή της στην κορυφή, η Mariah Carey επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον άτυπο τίτλο της βασίλισσας των Χριστουγέννων, αποδεικνύοντας ότι ένα τραγούδι μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο και να μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Τop 10 τραγούδια χριστουγεννιάτικα charts

  1. «All I Want for Christmas Is You» Mariah Carey
  2. «Rockin’ Around the Christmas Tree» Brenda Lee
  3. «Jingle Bell Rock» Bobby Helms
  4. «Last Christmas» Wham
  5. «Santa Tell Me» Ariana Grande
  6. «The Christmas Song» Nat King Cole
  7. «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» Michael Bublé
  8. «Have Yourself a Merry Little Christmas» Frank Sinatra
  9. «Feliz Navidad» José Feliciano
  10. «Let It Snow Let It Snow Let It Snow» Dean Martin
www.instagram.com/taylorswift/

Top 10 άλμπουμ Billboard 200

  1. «The Tortured Poets Department» Taylor Swift
  2. «Ultimate Christmas» Bing Crosby
  3. «Christmas» Michael Bublé
  4. «The Christmas Song» Nat King Cole
  5. «A Christmas Gift for You From Phil Spector» Phil Spector
  6. «I’m the Problem» Morgan Wallen
  7. «A Charlie Brown Christmas» Vince Guaraldi Trio
  8. «Merry Christmas» Mariah Carey
  9. «Ultimate Christmas» Frank Sinatra
  10. «KPop Demon Hunters» Original Soundtrack

