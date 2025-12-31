MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Η Dakota Johnson ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο μετά τον χωρισμό από τον Chris Martin

Η Dakota Johnson φαίνεται να γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς εμφανίζεται δημόσια με τον ανερχόμενο τραγουδιστή Roll Mondell
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dakota Johnson φαίνεται να προχωράει στη ζωή της, καθώς εντοπίστηκε πρόσφατα σε δείπνο με τον ανερχόμενο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Roll Mondell, γνωστό ως Tucker Pillsbury. Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε περίπου επτά μήνες μετά τον επίσημο χωρισμό της από τον Chris Martin.

Πηγές αναφέρουν ότι το δείπνο δεν ήταν αποκλειστικά ιδιωτικό, καθώς στο τραπέζι βρίσκονταν και μια μικρή ομάδα φίλων. Παρ’ όλα αυτά, οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια ιδιαίτερα οικεία και ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ της Dakota και του Mondell καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο Roll Mondell είχε προηγουμένως απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της σχέσης του με την influencer Emma Chamberlain, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023 μετά από τρία χρόνια. Μουσικά, κινείται στον χώρο της indie-pop και alt-pop, με άλμπουμ όπως τα Rx (2022) και Kansas Anymore (2024).

Η δημόσια εμφάνιση της Dakota Johnson με νέο σύντροφο έρχεται λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Chris Martin, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου οκτώ χρόνια. Παρότι είχαν αρραβωνιαστεί, ποτέ δεν παντρεύτηκαν.

