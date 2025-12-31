MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για την πεθερά της – «Δε θα με ξεγεννήσει αυτή»

Όπως ανέφερε, η μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή είναι γυναικολόγος, αλλά δεν θα την ξεγεννήσει εκείνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Τρίτης 30/12 και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η δημοσιογράφος μίλησε για τη γέννα του δεύτερου παιδιού της και αναφέρθηκε στον αδερφό της που είναι γυναικολόγος.

Τότε, η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε για την πεθερά της και μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή, η οποία είναι επίσης γυναικολόγος και αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτή που θα την ξεγεννήσει.

«Όταν είναι συγγενικό πρόσωπο (σ.σ ο γιατρός) λένε ότι δεν κάνει να είναι μόνος, για το άγχος του γιατρού. Η πεθερά μου, η μητέρα του Παναγιώτη είναι γυναικολόγος, αλλά δε θα με ξεγεννήσει αυτή. Μπορεί να είναι μέσα, αλλά κατάλαβες», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης
