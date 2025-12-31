MadWalk 2025 highlights
TV 31.12.2025

Survivor 2026: 3 νέες παίκτριες από την Αθήνα αποκαλύπτονται

Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για εκείνες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

To Survivor κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 και τρεις δυναμικές γυναίκες μπαίνουν στην ομάδα των Αθηναίων!  Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για εκείνες:

Εβελίνα Λυκούδη, 22 ετών, Π. Φάληρο

Κοινωνική και ανταγωνιστική, γνωρίζει πώς να ελέγχει τον δυναμισμό της μέσα σε μία ομάδα. Ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, μέχρι τα 16 της χρόνια, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Σπουδάζει Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου και παράλληλα εργάζεται στην εστίαση. Στον ελεύθερο χρόνο της αθλείται, διαβάζει και μαγειρεύει. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει πειθαρχία και επιμονή. Έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και αυτό που δεν αντέχει είναι η αδράνεια.

Διάβασε επίσης: Survivor 2026: Οι 3 νέοι παίκτες από την ομάδα των Αθηναίων

Κέλλυ Μποφίλιου, 28 ετών, Κυψέλη

Αυθόρμητη και παρορμητική, έχει αυξημένο το αίσθημα του δικαίου και εκδηλώνει δυναμικά τις απόψεις της. Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Σπουδές, εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια και υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο. Μιλάει αγγλικά και άπταιστα ιταλικά και νιώθει «Ιταλίδα» στην ψυχή. Λατρεύει τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τη χειμερινή κολύμβηση. Λόγω των επαγγελματικών εμπειριών της ξέρει τι σημαίνει πίεση, ευθύνη και καθημερινή συναναστροφή με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ξέρει να διεκδικεί αλλά και να κάνει πίσω όταν αυτό είναι το σωστό.

Σταυρούλα Ποτήρη, 31 ετών, Περιστέρι

Διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ομαδικότητα, της αρέσει να προσφέρει στους άλλους. Σπουδάζει Κοινοτική Υγεία στο ΠΑΔΑ και εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωνητική και το θεατρικό εργαστήρι ενώ συχνά συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα grooming pet shop. Μπορεί να είναι ντροπαλή από τη φύση της, ωστόσο δεν επιτρέπει σε αυτό να την κρατά πίσω. Έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και να διεκδικεί τις ευκαιρίες που της αξίζουν. Δεν της αρέσουν οι συγκρούσεις και τα παιχνίδια εξουσίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Διάβασε επίσης: Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Η ημερομηνία πρεμιέρας, οι παίκτες και το τεράστιο χρηματικό έπαθλο

Δες κι αυτό…

Survivor survivor 2026 παίκτες ΣΚΑΪ
