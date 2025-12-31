MadWalk 2025 highlights
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς να προστατεύσετε τα ζώα σας από τα πυροτεχνήματα

Οδηγός για ασφαλείς γιορτές: Πώς να προστατεύσετε τα κατοικίδια και τα παραγωγικά ζώα από τον θόρυβο και το στρες των πυροτεχνημάτων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η χρήση πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια εορτών, όπως η Πρωτοχρονιά, μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες και πανικό στα ζώα, λόγω της πολύ πιο ευαίσθητης ακοής τους σε σχέση με τον άνθρωπο. Χωρίς κατάλληλα μέτρα προστασίας, τα ζώα μπορεί να αναπτύξουν φοβίες που ενισχύονται με τον χρόνο, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Ο ρόλος των ιδιοκτητών και οι κανόνες ασφαλείας

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η χρήση πυροτεχνημάτων πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία. Τηρώντας αυτούς τους κανόνες, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα ζώα τους βρίσκονται σε ασφαλή και ήρεμο περιβάλλον. Απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών κοντά σε στάβλους και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς μεγάλα ζώα, όπως άλογα, μπορεί να τρομάξουν και να τραυματιστούν.

Αθόρυβα πυροτεχνήματα: Η νέα τάση που προστατεύει τους τετράποδους φίλους μας τις γιορτινές μέρες
Διάβασε επίσης: Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

Προετοιμασία και φροντίδα για τα κατοικίδια

Για σκύλους και γάτες, συνιστάται:

  • Χρήση συμπληρωμάτων ή αγχολυτικών σκευασμάτων κατόπιν συμβουλής κτηνιάτρου.
  • Μεγάλες βόλτες νωρίς την ημέρα με λουρί για αποφυγή διαφυγής λόγω αιφνίδιων θορύβων.
  • Παρουσία ιδιοκτήτη καθ’ όλη τη διάρκεια των πυροτεχνημάτων.
Μέσα στο σπίτι, βοηθά:

  • Κλείσιμο παραθύρων και κουρτινών για περιορισμό των οπτικών ερεθισμάτων.
  • Διαμονή του ζώου σε γνώριμο χώρο με αναμμένα φώτα.
  • Χρήση μουσικής ή τηλεόρασης για να καλυφθούν οι θόρυβοι.
  • Διατήρηση ηρεμίας από τον ιδιοκτήτη για να νιώσει ασφάλεια το ζώο.
Μέριμνα για τα παραγωγικά ζώα

Τα άλογα και άλλα παραγωγικά ζώα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

  • Για τα ζώα σε κλειστούς χώρους: άφθονη τροφή, συνεχής φωτισμός και χρήση ραδιοφώνου για να μειωθεί η ένταση των εξωτερικών κρότων.
  • Για τα ζώα σε εξωτερικούς χώρους: παραμονή σε περιφραγμένες περιοχές που γνωρίζουν καλά, με πρόσβαση σε ασφαλή καταφύγια.
  • Αποφυγή χρήσης πυροτεχνημάτων κοντά σε περιοχές διαβίωσης ζώων.
Η υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών κατά τις γιορτές συμβάλλει στην ευζωία των ζώων και στην ασφάλεια όλων.

Διάβασε επίσης: Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

