Food 31.12.2025

Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα

Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα
Στρατηγικές, παρατηρήσεις και χιουμοριστικά tips για την πιο γλυκιά πρόκληση του χρόνου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βασιλόπιτα είναι το απόλυτο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο έδεσμα και όλοι ξέρουμε ότι η πραγματική περιπέτεια κρύβεται μέσα: το φλουρί!

Αν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν να γίνουν… μάγοι της τύχης, διάβασε παρακάτω μερικά fun tips για να το… πετύχεις!

Pinterest.com

1. Η στρατηγική του μάγου

Ορισμένοι λένε ότι αν κρατήσεις το μάτι σου στην πρώτη φέτα που κόβεται από το κέντρο, οι πιθανότητες αυξάνονται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να παρακολουθείς ποιος τοποθετεί το φλουρί και να χαμογελάς διακριτικά. Τυχαία; Ίσως. Ψυχολογία; Σίγουρα!

Διάβασε επίσης:

2. Το χέρι της τύχης

Κάποιοι προτείνουν να κουνήσεις ελαφρά τη βασιλόπιτα πριν την κόψεις. Το φλουρί μπορεί να αλλάξει θέση μέσα στη ζύμη και να βρεθεί πιο κοντά σε σένα. Άλλοι λένε ότι είναι καθαρά θέμα… καρμικού συντονισμού.

Pinterest.com

3. Η μέθοδος του… παρατηρητή

Όταν όλοι κοιτάνε το σούπερ εντυπωσιακό γλάσο, εσύ επικεντρώσου στην ενέργεια”της πίτας. Παρατήρησε αν κάποια κομμάτια φαίνονται πιο βαριά ή πιο στρατηγικά κομμένα -μπορεί να κρύβουν τον θησαυρό.

4. Η στάση του νικητή

Μην ξεχνάς: το χαμόγελο και η θετική διάθεση μετράνε! Οι ερευνητές της τύχης λένε ότι όποιος φαίνεται πιο χαρούμενος και… σίγουρος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. (Ή τουλάχιστον έτσι λένε για να κρατάμε το κέφι ψηλά.)

Pinterest.com

5. Μυστικό… επαγγελματιών

Αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, υπάρχει και η πιο ασφαλής λύση: αγόρασε μικρές σοκολατένιες βασιλόπιτες με φλουράκια ενσωματωμένα. Έτσι, η τύχη είναι… διασφαλισμένη, και κανείς δεν θα σε κατηγορήσει για στρατηγική υπερβολής!

Και τέλος, θυμήσου: ανεξάρτητα από το αν θα πετύχεις το φλουρί ή όχι, η βασιλόπιτα φτιάχτηκε για να μοιράζει χαμόγελα, γέλια και λίγη γλύκα στο νέο έτος. Αν το φλουρί δεν είναι δικό σου φέτος, μην στεναχωριέσαι, πάντα υπάρχει σοκολάτα για όλους!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

