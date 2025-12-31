MadWalk 2025 highlights
O Danny Ramirez μένει εκτός της 3ης σεζόν του The last of us

Ο Danny Ramirez αποχωρεί από τη σειρά του HBO και ο χαρακτήρας του θα επανεμφανιστεί με νέο πρόσωπο στη 3η σεζόν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «The last of us» προχωρά σε αναδιανομή για τον χαρακτήρα του Manny στην 3η σεζόν, καθώς ο Danny Ramirez δεν θα συνεχίσει στον ρόλο που ενσάρκωσε στη 2η σεζόν της παραγωγής του HBO. Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για έναν χαρακτήρα που συνδέθηκε άμεσα με τα δραματικά γεγονότα του 2ου κύκλου. Δεν έχει δοθεί επίσημη αιτιολόγηση για το γεγονός ότι ο Danny Ramirez δεν θα συνεχίσει στον ρόλο του Manny. Ούτε ο ίδιος ο Danny Ramirez ούτε οι δημιουργοί της σειράς έχουν προβεί σε δημόσια δήλωση που να εξηγεί την απόφαση της αναδιανομής. Πάντως ο χαρακτήρας θα παραμείνει στη σειρά, αλλά θα ενσαρκωθεί από διαφορετικό ηθοποιό, χωρίς να διευκρινίζεται αν η αλλαγή σχετίζεται με δημιουργικές επιλογές, με το πρόγραμμα του Danny Ramirez ή με άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όπως η αυξημένη παρουσία του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Ο Danny Ramirez εντάχθηκε στο καστ στη 2η σεζόν, υποδυόμενος τον Manny, έναν πιστό στρατιώτη με αισιόδοξη στάση ζωής, πίσω από την οποία κρύβονται παλιά τραύματα και ο φόβος ότι θα απογοητεύσει τους φίλους του στις πιο κρίσιμες στιγμές. Ο Manny παρουσιάζεται ως πρώην μέλος των Fireflies, της αντάρτικης οργάνωσης που βρίσκεται στον πυρήνα της σύγκρουσης της ιστορίας, και διατηρεί στενή φιλία με την Abby, την οποία υποδύεται η Kaitlyn Dever.

Στη 2η σεζόν, ο Manny συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Abby να εκδικηθεί τον Joel, τον οποίο ενσαρκώνει ο Pedro Pascal, για τη σφαγή στο νοσοκομείο των Fireflies, όταν εκείνος έσωσε την Ellie, ρόλος της Bella Ramsay. Η παρουσία του χαρακτήρα υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη των ηθικών διλημμάτων και των εσωτερικών συγκρούσεων που χαρακτηρίζουν τη σειρά.

Ο Danny Ramirez είναι ευρύτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, όπου υποδύεται τον Joaquin Torres, γνωστό και ως Falcon. Έχει εμφανιστεί στη σειρά «The Falcon and the Winter Soldier» το 2021, στην ταινία «Captain America Brave New World» που κυκλοφόρησε το 2025, καθώς και στην επερχόμενη υπερπαραγωγή «Avengers: Doomsday». Παράλληλα, αναμένεται να συμμετάσχει και στη βιογραφική ταινία «Samo Lives» για τον Jean Michel Basquiat.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του Neil Druckmann, ο οποίος συνδημιούργησε τη τηλεοπτική μεταφορά μαζί με τον Craig Mazin. Και οι δύο είχαν ενεργό ρόλο ως σεναριογράφοι και σκηνοθέτες στη δεύτερη σεζόν. Ο Neil Druckmann αποχώρησε από τα δημιουργικά του καθήκοντα πριν από την έναρξη της 3ης σεζόν, προκειμένου να αφοσιωθεί σε άλλα επαγγελματικά σχέδια.

Η παραγωγή της 3ης  σεζόν αναμένεται να συνεχίσει την αφήγηση με νέο ηθοποιό στον ρόλο του Manny, διατηρώντας τον χαρακτήρα στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ και την πλοκή αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

