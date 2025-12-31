MadWalk 2025 highlights
Cinema 31.12.2025

Shrinking: Το trailer της 3ης σεζόν αποκαλύπτει τον ρόλο του Michael J. Fox

Νέες συναισθηματικές ισορροπίες και μια υπόγεια ρομαντική σπίθα για τον Jimmy στη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του Apple TV+
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Apple έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της 3ης σεζόν της σειράς «Shrinking», προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον ρόλο του Michael J. Fox και προϊδεάζοντας για μια νέα δυναμική στη ζωή του Jimmy, τον οποίο υποδύεται ο Jason Segel, μέσα από τη σχέση του με τη Sofi της Cobie Smulders. Η σειρά, δημιουργία των βραβευμένων με Emmy Bill Lawrence και Brett Goldstein σε συνεργασία με τον Jason Segel, επιστρέφει παγκοσμίως στο Apple TV+ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 με ένα εναρκτήριο επεισόδιο διάρκειας μίας ώρας. Θα ακολουθεί ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα έως το φινάλε της σεζόν στις 8 Απριλίου 2026.

Στο επίκεντρο του νέου κύκλου βρίσκονται και πάλι οι τρεις βασικοί θεραπευτές του ιατρείου του Paul Rhodes, τον οποίο ενσαρκώνει ο Harrison Ford, καθώς και ο ευρύτερος κύκλος φίλων και οικογενειών που συνδέονται μαζί τους. Ο Jimmy προσπαθεί να κρύψει τη βαθιά του λύπη και να δείξει ενθουσιασμό για την επιλογή της κόρης του Alice, την οποία υποδύεται η Lukita Maxwell, να συνεχίσει τις σπουδές της και να παίξει ποδόσφαιρο σε κολέγιο του Κονέκτικατ.

Ο Louis Winston, τον οποίο υποδύεται ο Brett Goldstein, επιστρέφει δυναμικά στη σειρά, με μια ακόμη χαρακτηριστική σκηνή όπου συνομιλεί με τον Jimmy σε ένα παγκάκι. Σε αυτή τη σκηνή, ο Jimmy δηλώνει με ειλικρίνεια «Το μόνο που θέλω είναι να ζήσει ήρεμα και μετά να φύγει και να κάνει όποια λάθη μπορεί να κάνει μια νέα γυναίκα στα 70 της», με τον Louis Winston να του απαντά «Αυτό ακούγεται υγιές».

Το τρέιλερ συνοδεύεται μουσικά από το τραγούδι «Mr Miracle» του Kid Cudi, ενώ ο Paul Rhodes μοιράζεται μια ακόμη χαρακτηριστική συμβουλή ζωής λέγοντας «Η ζωή θα συνεχίσει να σου δείχνει τι είναι αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο». Ο Bill Lawrence έχει ήδη επισημάνει ότι ο βασικός θεματικός άξονας της τρίτης σεζόν είναι η έννοια της προόδου και της κίνησης προς τα εμπρός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύντομη εμφάνιση της Sofi, την οποία υποδύεται η Cobie Smulders, με το τρέιλερ να υπαινίσσεται μια πιθανή ρομαντική σύνδεση με τον Jimmy, παρότι εκείνος αποτυγχάνει να της ζητήσει να βγουν. Τη στιγμή παρακολουθούν διακριτικά η Liz της Christa Miller από το μπαλκόνι της, ο Sean του Luke Tennie από την οροφή του pool house και ο Derek του Ted McGinley, σε μια σκηνή που διατηρεί το γνώριμο χιούμορ της σειράς. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η είσοδος του Michael J. Fox στη σειρά, ο οποίος εμφανίζεται σε αυτό που μοιάζει με ιατρείο που επισκέπτεται ο Paul Rhodes. Ο χαρακτήρας του αστειεύεται λέγοντας ότι βρίσκεται εκεί για «ένα κούρεμα», όταν ο Paul Rhodes του αναφέρει ότι εξετάζεται για τη νόσο του Πάρκινσον, σε μια σκηνή με εμφανή συναισθηματική βαρύτητα.

Ο Michael Urie επιστρέφει στον ρόλο του Brian, του καλύτερου φίλου του Jimmy, ενώ στην 3η σεζόν συμμετέχουν ξανά οι Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Devin Kawaoka, Wendie Malick και Cobie Smulders. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Jeff Daniels και Michael J. Fox, ενισχύοντας περαιτέρω το δραματικό και ερμηνευτικό βάθος της σειράς. Με τη νέα σεζόν να δίνει έμφαση στη συναισθηματική ωρίμανση και τις ανθρώπινες σχέσεις, το «Shrinking» φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και τη βαθιά ενσυναίσθηση.

