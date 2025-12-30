Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

Η τηλεοπτική σειρά «Malcolm in the Middle» επιστρέφει με νέο κύκλο τεσσάρων επεισοδίων, φέρνοντας ξανά μαζί το αυθεντικό καστ και αναβιώνοντας το γνώριμο οικογενειακό χάος που την έκανε αγαπητή σε εκατομμύρια θεατές. Το πρώτο τρέιλερ του revival, με τίτλο «Malcolm in the Middle Life’s Still Unfair», αποκαλύπτει ότι η ζωή παραμένει εξίσου άδικη για τον χαρισματικό μεσαίο γιο, ακόμη και πολλά χρόνια μετά το φινάλε της αρχικής σειράς. Ο Frankie Muniz επιστρέφει στον ρόλο του Malcolm, πλαισιωμένος από τον Bryan Cranston ως Hal και τη Jane Kaczmarek ως Lois. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Malcolm έχει απομακρυνθεί για χρόνια από τη δυσλειτουργική οικογένειά του και δηλώνει στην αρχή του τρέιλερ «Η ζωή μου είναι φανταστική τώρα». Η ηρεμία του, ωστόσο, δεν κρατά για πολύ, καθώς ο Hal και η Lois απαιτούν την παρουσία του στην 40ή επέτειο γάμου τους, φέρνοντάς τον ξανά στο επίκεντρο των οικογενειακών ανατροπών.

Διάβασε επίσης: Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas

Σε χαρακτηριστική σκηνή του τρέιλερ, η Jane Kaczmarek ως Lois ξεσπά λέγοντας «Ο Malcolm κρύβεται σκόπιμα από αυτή την οικογένεια εδώ και χρόνια», ενώ μια νέα προσθήκη στο καστ, η Keeley Karsten στον ρόλο της Leah, κόρης του Malcolm, υπενθυμίζει στον πατέρα της ότι δεν μπορεί να αρνείται για πάντα την ύπαρξη της οικογένειάς του. Το αποτέλεσμα είναι ο Malcolm να βρίσκεται και πάλι παγιδευμένος ανάμεσα στις αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές των δικών του ανθρώπων.

Στο revival επιστρέφουν επίσης οι Christopher Kennedy Masterson και Justin Berfield στους ρόλους των αδελφών του Malcolm. Δημιουργός και σεναριογράφος παραμένει ο Linwood Boomer, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού. Στο νέο καστ συμμετέχουν ακόμη ο Vaughan Murrae ως Kelly, ο νεότερος αδελφός του Malcolm, η Kiana Madeira ως Tristan, σύντροφος του Malcolm, και ο Caleb Ellsworth Clark ως Dewey, σε ρόλο που στην αρχική σειρά είχε ενσαρκώσει ο Erik Per Sullivan, ο οποίος δεν επιστρέφει. Η αρχική σειρά έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2000 στο Fox και ολοκληρώθηκε μετά από 7 σεζόν, αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων διακρίσεις για σενάριο και σκηνοθεσία.

Διάβασε επίσης: Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

Δες κι αυτό…