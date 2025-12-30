MadWalk 2025 highlights
Celeb News 30.12.2025

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

Ο Justin Combs και ο Christian Combs εμφανίζονται σε σειρά που θα προβληθεί το 2026 και θα καταγράφει τη δική τους οπτική γύρω από τη δικαστική υπόθεση του Sean «Diddy» Combs
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν μια σειρά ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να φωτίσει τη δική τους πλευρά γύρω από τη δικαστική περιπέτεια του πατέρα τους. Ο Justin Combs και ο Christian Combs εμφανίζονται σε πρώτο τρέιλερ για μια νέα παραγωγή του Zeus Network, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026. Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο αδελφοί παρακολουθούν μαζί αποσπάσματα από τη δίκη του Sean Combs, ενώ στην οθόνη παρελαύνουν τίτλοι ειδήσεων που αφορούν τις κατηγορίες, την καταδίκη και την ποινή του άλλοτε ισχυρού παράγοντα της μουσικής βιομηχανίας. Ο τίτλος της σειράς δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δείχνει να εστιάζει τόσο στα γεγονότα της δίκης όσο και στον αντίκτυπό τους στην οικογένεια.

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία και τον Οκτώβριο του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 κρατείται σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα και, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου 2028, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Στο τρέιλερ, ο Justin Combs κάθεται σε μια αίθουσα προβολής και πλαισιώνεται από τον Christian Combs, την ώρα που ακούγεται τηλεοπτικό ρεπορτάζ να αναφέρεται στην παρουσία των παιδιών του Sean «Diddy» Combs στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στάθηκαν στο πλευρό του πατέρα τους με εμφανή ενότητα. Οι δύο αδελφοί κοιτάζονται σιωπηλά, ενώ στην οθόνη εμφανίζονται λέξεις που παραπέμπουν σε έννοιες όπως οικογένεια, πίστη, πόνος, αλήθεια και ψέμα. Η κορύφωση του τρέιλερ έρχεται όταν το κινητό τηλέφωνο του Justin Combs δονείται και εκείνος απαντά σε τηλεφώνημα από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται ο Sean «Diddy» Combs, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η σειρά θα περιλαμβάνει και προσωπικές στιγμές επικοινωνίας.

Ο Sean «Diddy» Combs είναι πατέρας του Justin Combs από τη σχέση του με τη Misa Hylton και του Christian Combs από τη σχέση του με την Kim Porter, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Έχει επίσης τον Quincy Brown, καθώς και τις κόρες Chance Combs, D’Lila Combs, Jessie Combs και Love Combs. Τα μεγαλύτερα παιδιά του έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή τους προς τον πατέρα τους, δημοσιοποιώντας κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι η οικογένεια έχει πληγεί βαθιά από την υπόθεση, επιμένοντας ότι παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στην αλήθεια.

https://www.instagram.com/reels/DS1IBN1CTa2/

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβολής ποινής, ο Justin Combs απηύθυνε έκκληση στο δικαστήριο ζητώντας επιείκεια για τον πατέρα του. Όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι ο Sean «Diddy» Combs αξίζει «μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του και να γίνει ο άνθρωπος που πραγματικά είναι», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως έχει ακόμη πολλά να προσφέρει, κυρίως στα παιδιά του. Η προγραμματισμένη σειρά ντοκιμαντέρ αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να αφηγηθεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της αμερικανικής showbiz μέσα από το βλέμμα των ίδιων των παιδιών του πρωταγωνιστή της.

