Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

Ο Φοίβος άνοιξε τα χαρτιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο vidcast Daily Kous Kous, μιλώντας χωρίς φίλτρα για την πορεία του, τις μεγάλες συνεργασίες του και τις σχέσεις του με εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο δημιουργός πίσω από δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής αλλά και μύθους που για χρόνια κυκλοφορούσαν στον χώρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του για τον Νίκο Καρβέλα, τον οποίο χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που πέρασαν ποτέ από την ελληνική μουσική. Όπως αποκάλυψε, η μεταξύ τους «κόντρα» δεν υπήρξε ποτέ πραγματική, αλλά ένας αστικός μύθος. «Τον εκτιμώ βαθιά μουσικά. Έχει τις ιδιορρυθμίες του, τις απόψεις του, αλλά είναι τεράστιο ταλέντο. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια», είπε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί, όταν ο ίδιος ενορχήστρωσε τραγούδια του Καρβέλα την περίοδο που η Άννα Βίσση ετοιμαζόταν για διεθνή καριέρα.

Η κουβέντα δεν άργησε να φτάσει και στην Άννα Βίσση, για την οποία ο Φοίβος μίλησε με απόλυτο θαυμασμό, εξηγώντας όμως γιατί δεν συνεργάστηκαν ποτέ. «Για μένα, η Άννα Βίσση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο είδος της. Δεν υπάρχει άλλη σαν εκείνη. Δεν συνεργάστηκα μαζί της γιατί ένιωθα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετάνιωσα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, ο συνθέτης μίλησε με λόγια που έδειχναν βαθιά σύνδεση και αμοιβαία αφοσίωση. Περιέγραψε τη συνεργασία τους ως μια καλλιτεχνική «συμβίωση» που κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική του ταυτότητα. «Ήμασταν καλλιτεχνικό ανδρόγυνο για 17 χρόνια. Νομίζω ότι είμαι πια “μολυσμένος” από τη Δέσποινα -έχει περάσει στο DNA μου. Ακόμα και τραγούδια που έγραψα στον κορονοϊό, ασυνείδητα, ήταν φτιαγμένα για εκείνη», αποκάλυψε.

