MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 30.12.2025

Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή
Όσα είπε για Καρβέλα, Βίσση και τη μακροχρόνια σχέση με τη Βανδή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Φοίβος άνοιξε τα χαρτιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο vidcast Daily Kous Kous, μιλώντας χωρίς φίλτρα για την πορεία του, τις μεγάλες συνεργασίες του και τις σχέσεις του με εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο δημιουργός πίσω από δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής αλλά και μύθους που για χρόνια κυκλοφορούσαν στον χώρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του για τον Νίκο Καρβέλα, τον οποίο χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που πέρασαν ποτέ από την ελληνική μουσική. Όπως αποκάλυψε, η μεταξύ τους «κόντρα» δεν υπήρξε ποτέ πραγματική, αλλά ένας αστικός μύθος. «Τον εκτιμώ βαθιά μουσικά. Έχει τις ιδιορρυθμίες του, τις απόψεις του, αλλά είναι τεράστιο ταλέντο. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια», είπε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί, όταν ο ίδιος ενορχήστρωσε τραγούδια του Καρβέλα την περίοδο που η Άννα Βίσση ετοιμαζόταν για διεθνή καριέρα.

Η αποκάλυψη του Φοίβου για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

Η κουβέντα δεν άργησε να φτάσει και στην Άννα Βίσση, για την οποία ο Φοίβος μίλησε με απόλυτο θαυμασμό, εξηγώντας όμως γιατί δεν συνεργάστηκαν ποτέ. «Για μένα, η Άννα Βίσση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο είδος της. Δεν υπάρχει άλλη σαν εκείνη. Δεν συνεργάστηκα μαζί της γιατί ένιωθα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετάνιωσα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, ο συνθέτης μίλησε με λόγια που έδειχναν βαθιά σύνδεση και αμοιβαία αφοσίωση. Περιέγραψε τη συνεργασία τους ως μια καλλιτεχνική «συμβίωση» που κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική του ταυτότητα. «Ήμασταν καλλιτεχνικό ανδρόγυνο για 17 χρόνια. Νομίζω ότι είμαι πια “μολυσμένος” από τη Δέσποινα -έχει περάσει στο DNA μου. Ακόμα και τραγούδια που έγραψα στον κορονοϊό, ασυνείδητα, ήταν φτιαγμένα για εκείνη», αποκάλυψε.

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» - Δες το video
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Διάβασε επίσης: Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΦΟΙΒΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD Radio 106,2: Δες ποιοι κέρδισαν τα δώρα από τον Σάκο του Άη Βασίλη

MAD Radio 106,2: Δες ποιοι κέρδισαν τα δώρα από τον Σάκο του Άη Βασίλη

30.12.2025
Επόμενο
Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

30.12.2025

Δες επίσης

O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album
Μουσικά Νέα

O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album

30.12.2025
Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)
Μουσικά Νέα

Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

30.12.2025
Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»
Μουσικά Νέα

Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»

30.12.2025
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα

30.12.2025
Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα
Μουσικά Νέα

Sold out η νυχτερινή Αθήνα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Όλα τα μεγάλα σχήματα

30.12.2025
Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
TV

Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

29.12.2025
Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

29.12.2025
Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» – Δες το video

29.12.2025
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση
Μουσικά Νέα

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού