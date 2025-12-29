MadWalk 2025 highlights
Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas

Η κωμική παραγωγή φέρνει ξανά μαζί την Amy Poehler και τον Mike Schur σε μια ιστορία μυστηρίου και διεθνούς συνωμοσίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η νέα κωμική σειρά «Dig» αποκτά ισχυρή διεθνή δυναμική, με την Antonia Thomas να προστίθεται στο βασικό καστ μιας παραγωγής που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο σε φόντο ελληνικό. Η ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «The Good Doctor» και «Misfits», συμμετέχει σε ένα πρότζεκτ που σηματοδοτεί την τηλεοπτική επιστροφή της δημιουργικής συνεργασίας της Amy Poehler και του Mike Schur. Η σειρά «Dig» αποτελεί την πρώτη κοινή δουλειά της Amy Poehler και του Mike Schur μετά την ολοκλήρωση του εμβληματικού «Parks and Recreation». Η Amy Poehler υπογράφει το σενάριο και συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Mike Schur, ενώ πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Hugh Laurie, Geraldine Viswanathan, Fina Strazza και πλέον της Antonia Thomas.

Η πλοκή της σειράς επικεντρώνεται σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε αρχαιολογική ανασκαφή στην Ελλάδα και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια στη ζωή τους. Όταν η ομάδα ανακαλύπτει ένα μυστικό θαμμένο για αιώνες, το οποίο έχει τη δύναμη να ξαναγράψει την Ιστορία, οι ηρωίδες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Antonia Thomas υποδύεται την Clare, την επικεφαλής συντηρήτρια που έχει την ευθύνη του εργαστηρίου και του μουσείου της ανασκαφής. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που κινείται άνετα σε έναν κόσμο προνομίων, αλλά αισθάνεται εκτός τόπου στο πιο ανεπίσημο και πρακτικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου, γεγονός που προσθέτει δραματική και κωμική ένταση στη σειρά.

Η Antonia Thomas έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της Dr Claire Browne στη σειρά «The Good Doctor», στην οποία συμμετείχε για τέσσερις σεζόν. Η πρώτη της μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τη βρετανική επιτυχία «Misfits», όπου υποδύθηκε την Alisha Daniels στις τρεις πρώτες σεζόν. Πρόσφατα εμφανίστηκε στη βρετανική αστυνομική σειρά «Suspect» του Channel 4 στον ρόλο της Maia, ενώ στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι σειρές «Small Axe», «Lovesick», «The Bagman» και «Teletubbies». Επόμενος τηλεοπτικός της σταθμός είναι η σειρά «Two Weeks in August» του BBC.

Η επιλογή της Ελλάδας ως βασικού τόπου δράσης και γυρισμάτων προσδίδει ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον στη σειρά «Dig», η οποία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη σύγχρονη τηλεοπτική κωμωδία με στοιχεία θρίλερ και ιστορικού μυστηρίου. Με ένα ισχυρό καστ και δημιουργούς με αποδεδειγμένη επιτυχία, η παραγωγή του Peacock αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά πρότζεκτ της επόμενης σεζόν.

Amy Poehler Antonia Thomas Dig ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙΡΑ
