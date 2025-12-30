MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Θέατρο 30.12.2025

Η Κουταλένια του Λι Χολ στο Θέατρο Μουσούρη

Γα πρώτη φορά στην Ελλάδα η «Κουταλένια», στο θέατρο «Μουσούρη», σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου  κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Mad.gr

Η «Κουταλένια» έρχεται, ως θεατρική παράσταση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο «Μουσούρη», σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου. Η «Κουταλένια» του Λι Χολ, ξεκίνησε ως ραδιοφωνικό μονόδραμα για το BBC Radio 4 τον Ιανουάριο του 1997 και στη συνέχεια ανέβηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Crucible στο Yorkshire της Αγγλίας, ενώ το 2000 μεταφέρθηκε στο Νew Αmbassadors στο Λονδίνο. Το 1998 γυρίστηκε σε τηλεταινία για το ΒΒC.

Η μικρή Κουταλένια, ένα αυτιστικό κορίτσι, αφηγείται τις σκέψεις της για τη ζωή, τον Θεό, την αγάπη, τη μουσική, την οικογένεια που διαλύεται, τους γιατρούς, τη μοναξιά και την απώλεια. Μέσα από την αθώα αλλά σοφή της ματιά, αναζητά το νόημα στα πιο απλά πράγματα και βρίσκει παρηγοριά στη μουσική της όπερας και στη φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Η σκηνοθετική ματιά φέρνει για πρώτη φορά επί σκηνής την μητέρα της Κουταλένιας. Το «Τότε» συναντά το «Τώρα». Έτσι, η αφήγηση αποκτά διπλή διάσταση: από τη μία η αθωότητα και η αλήθεια ενός παιδιού, από την άλλη η ωριμότητα και η αναμέτρηση με τη μνήμη. Την αντίστιξη αυτή υπηρετούν η ταλαντούχα και ανερχόμενη ηθοποιός Καρολίνα Σακελλαρίου στο ρόλο της Κουταλένιας και η καταξιωμένη πρωταγωνίστρια Νίκη Παλληκαράκη στο ρόλο της μητέρας της Κουταλένιας.

Η «Κουταλένια» δεν είναι μια σκοτεινή ή στενάχωρη ιστορία. Είναι μια τρυφερή υπενθύμιση, ότι ακόμη και όταν η ζωή φέρνει δυσκολίες, μπορείς να ανακαλύψεις το χρώμα, το φως και την ελπίδα. Είναι μια παράσταση που μιλάει για τη δύναμη της αγάπης, τη σημασία να βλέπεις τον κόσμο αλλιώς και να χαμογελάς εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Είναι μια παράσταση που αποκαθιστά τη διαφορετικότητα ως ισότιμη ανθρώπινη εκδοχή, μια εκδοχή που, ακριβώς επειδή είναι διαφορετική, ακριβώς επειδή είναι «ανυπάκουη» στους κανόνες των πολλών, φανερώνει εκείνα τα κρυμμένα κομμάτια του παζλ της ανθρώπινης ψυχής που χρειάζεται να συναρμολογήσουμε για να πάμε όλοι παρακάτω. 

Παίζουν:

Στο ρόλο της Κουταλένιας η Καρολίνα Σακελλαρίου

Στο ρόλο της μητέρας η Νίκη Παλληκαράκη

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Απόδοση & Δραματουργική επεξεργασία:

Κώστας Σπυρόπουλος – Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνικά: Γιώργος Γρηγοριάδης

Ενδυματολόγος: Νικόλ Παναγιώτου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Χρήστος Γιάνναρης

Κλασσική ενορχήστρωση & διασκευή : Χρήστος Σούμκα από το τραγούδι “Κόκκινο” σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελεάνας Βραχάλη

Γραφιστικά: Κατερίνα Νικολαϊδη

Διεύθυνση παραγωγής & Επικοινωνίας: Δημήτρης Κουκάς 6947300609

Παραγωγή: ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ PRODUCTIONS & GOOD VIBES

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος €17

Εκπτωτικό €15 (Φοιτητικό,Ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65)

Διάρκεια: 70′

Ώρες Ταμείου θεάτρου (10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30)

Πλατεία Καρύτση 7, Αθήνα 10561 – τηλ. 2103310936

Ηλεκτρονική Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/mousouri-spoonface-i-koutalenia/

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Μουσούρη Κουταλένια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

30.12.2025
Επόμενο
Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τις μπαλαρίνες της σεζόν – Το look που αξίζει να δοκιμάσεις

Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τις μπαλαρίνες της σεζόν – Το look που αξίζει να δοκιμάσεις

30.12.2025

Δες επίσης

Future Heritage: Third Annual Summit of Open House Europe Comes to Athens
City Guide

Future Heritage: Third Annual Summit of Open House Europe Comes to Athens

29.12.2025
Δύο πανομοιότυπα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο
City Guide

Δύο πανομοιότυπα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο

29.12.2025
Νύχτα των Ευχών: Μια βραδιά γεμάτη φως, ευχές και χαμόγελα
City Guide

Νύχτα των Ευχών: Μια βραδιά γεμάτη φως, ευχές και χαμόγελα

26.12.2025
Θέρμη 2026: Η νέα εθνική πρωτεύουσα νεολαίας ανάβει τη φλόγα της δημιουργίας
City Guide

Θέρμη 2026: Η νέα εθνική πρωτεύουσα νεολαίας ανάβει τη φλόγα της δημιουργίας

26.12.2025
Χριστούγεννα για Introverts: 7 τρόποι να περάσεις τέλεια χωρίς… κανέναν!
City Guide

Χριστούγεννα για Introverts: 7 τρόποι να περάσεις τέλεια χωρίς… κανέναν!

25.12.2025
Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά
City Guide

Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

25.12.2025
Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads
City Guide

Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads

25.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;
City Guide

Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού