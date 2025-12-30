MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 30.12.2025

Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τις μπαλαρίνες της σεζόν – Το look που αξίζει να δοκιμάσεις

samara_eugenia
Οι μαύρες μπαλαρίνες με edgy λεπτομέρειες αναβαθμίζουν το μινιμαλιστικό styling, δημιουργώντας άνετο αλλά εντυπωσιακό outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ευγενία Σαμαρά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το σύγχρονο στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, επέλεξε έναν συνδυασμό που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο διαχρονικό και το επίκαιρο, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Το denim παντελόνι με ίσια γραμμή λειτούργησε ως σταθερή βάση, ενώ το λευκό τοπ και το μαύρο oversized σακάκι με εμφανείς ραφές πρόσθεσαν μια καθαρή, αρχιτεκτονική αισθητική στο σύνολο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα look με δυναμισμό, άνεση και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Το στοιχείο που αναβάθμισε πραγματικά την εμφάνιση ήταν τα παπούτσια. Η ηθοποιός επέλεξε μαύρες δερμάτινες μπαλαρίνες με λεπτό λουράκι στον αστράγαλο και διακριτικά μεταλλικά τρουκς, δίνοντας έναν rock-chic χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα κλασικό σχέδιο. Η αντίθεση ανάμεσα στο λείο δέρμα και τις μεταλλικές λεπτομέρειες χάρισε ένταση και σύγχρονο attitude, αποδεικνύοντας πως οι μπαλαρίνες δεν είναι πια μόνο ρομαντικές ή girly, αλλά μπορούν να γίνουν απόλυτα edgy.

Ατρόμητη η Ευγενία Σαμαρά: Έκανε ράφτινγκ σε έναν από τους πιο επικίνδυνους ποταμούς του Καναδά

Διάβασε επίσης: Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου

Ο συνδυασμός denim, blazer και statement flats δημιουργεί ένα στιλιστικό τρίπτυχο που λειτουργεί σε πολλές περιστάσεις. Το oversized σακάκι προσθέτει δομή και σοβαρότητα, το λευκό τοπ φωτίζει το σύνολο, ενώ οι μπαλαρίνες εξασφαλίζουν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στιλ. Πρόκειται για μια εμφάνιση που κινείται με ευκολία από το πρωί έως το βράδυ, προσαρμοζόμενη σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

eugenia_samara
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Οι συγκεκριμένες μπαλαρίνες με τρουκς ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους. Μπορούν να σταθούν άψογα σε ένα office look με cropped παντελόνια ή ένα tailored κοστούμι, δίνοντας μια διακριτική fashion πινελιά. Το ίδιο εύκολα ταιριάζουν σε πιο βραδινά σύνολα, όπως ένα μίντι φόρεμα ή μια δερμάτινη φούστα, προσφέροντας άνεση και κομψότητα αντί για ψηλοτάκουνα. Και φυσικά, σε casual εμφανίσεις με τζιν, T-shirt και ένα κομψό πανωφόρι, λειτουργούν ως το στοιχείο που κάνει το σύνολο να δείχνει προσεγμένο και επίκαιρο.

Διάβασε επίσης: Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trend Ευγενία Σαμαρά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κουταλένια του Λι Χολ στο Θέατρο Μουσούρη

Η Κουταλένια του Λι Χολ στο Θέατρο Μουσούρη

30.12.2025
Επόμενο
Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

30.12.2025

Δες επίσης

Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο
Fitness

Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

30.12.2025
Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά
Life

Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

30.12.2025
Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025
Life

Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025

30.12.2025
Τα top beauty looks για να εντυπωσιάσεις στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Beauty

Τα top beauty looks για να εντυπωσιάσεις στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

30.12.2025
Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν την πιο ανατρεπτική Πρωτοχρονιά της ζωής τους
Life

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν την πιο ανατρεπτική Πρωτοχρονιά της ζωής τους

30.12.2025
3 απόλυτα chic looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
Fashion

3 απόλυτα chic looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

30.12.2025
«Στα λευκά» και με τσουχτερό κρύο η τελευταία μέρα του 2025
Life

«Στα λευκά» και με τσουχτερό κρύο η τελευταία μέρα του 2025

30.12.2025
Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025
Life

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

30.12.2025
Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025
Fashion

Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού