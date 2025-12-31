MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 31.12.2025

Τα deco trends που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με το Pinterest

diakosmisi_spiti
Το 2026 η διακόσμηση επιστρέφει στη ζωντάνια, το χρώμα και την προσωπική έκφραση, με τάσεις που συνδυάζουν φουτουριστικά στοιχεία, ρομαντικές λεπτομέρειες και αναβίωση του Art Deco
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη διακόσμηση. Το σπίτι δεν λειτουργεί πια ως ένας «ουδέτερος» χώρος που ακολουθεί πιστά τις τάσεις, αλλά ως ένα περιβάλλον με άποψη, συναίσθημα και προσωπικότητα. Η ανάγκη για αυθεντικότητα γίνεται πιο έντονη από ποτέ, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν χώρους που τους εκφράζουν πραγματικά.

Ύστερα από χρόνια μινιμαλισμού και αισθητικής ασφάλειας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε interiors που τολμούν. Το χρώμα επιστρέφει, οι αναφορές στο παρελθόν επαναπροσδιορίζονται και η διακόσμηση αποκτά αφηγηματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Pinterest για το 2026, οι τάσεις δεν υπαγορεύουν πια κανόνες, αλλά λειτουργούν ως αφορμή για προσωπική έκφραση.

diakosmisi_spiti
Pinterest

Διάβασε επίσης: Πού να τοποθετήσεις το αλεξανδρινό σου για να γεμίσει το σπίτι θετική ενέργεια

Space-inspired αισθητική

Η έμπνευση από το διάστημα φέρνει μια πιο φουτουριστική διάσταση στους εσωτερικούς χώρους. Ιριδίζοντα υλικά, μεταλλικές υφές, καμπύλες φόρμες και λεπτομέρειες που θυμίζουν sci-fi δημιουργούν ένα σχεδόν εξωπραγματικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια αισθητική που παίζει με το φως και την κίνηση, χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργικότητα.

space_deco
Pinterest

Circus vibes

Το circus style επανέρχεται πιο ώριμο και εκλεπτυσμένο. Έντονες ρίγες, θεατρικά μοτίβα και καμπύλες γραμμές δίνουν χαρακτήρα στον χώρο, ενώ η σωστή ισορροπία κρατά το αποτέλεσμα κομψό και όχι υπερβολικό. Είναι μια τάση που αγκαλιάζει το παιχνίδι και τη φαντασία, δίνοντας στο σπίτι έναν πιο ζωντανό παλμό.

circus_deco
Pinterest

Doily décor

Τα σεμεδάκια κάνουν ένα αναπάντεχο comeback, αυτή τη φορά με σύγχρονη ματιά. Δαντελωτές λεπτομέρειες εμφανίζονται σε διακοσμητικά αντικείμενα, κεραμικά και υφάσματα, προσθέτοντας ρομαντισμό χωρίς νοσταλγική διάθεση. Το παραδοσιακό επανερμηνεύεται και ενσωματώνεται αρμονικά σε μοντέρνους χώρους.

dantela_diakosmisi
Pinterest

Art Deco revival

Το Art Deco επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί του γεωμετρικές γραμμές, πολυτελή υλικά και έντονες αντιθέσεις. Μάρμαρο, μπρούτζος και χρώμιο συνδυάζονται με καμάρες και statement φωτιστικά, δημιουργώντας χώρους με χαρακτήρα και διαχρονική κομψότητα. Είναι μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

art_deco
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα tips που πρέπει να γνωρίζεις πριν στρώσεις τα χαλιά

