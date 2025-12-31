Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl

Το ακυκλοφόρητο κομμάτι σηματοδοτεί το επόμενο βήμα του συγκροτήματος μετά το επιτυχημένο EP «Beautiful Chaos»

Οι KATSEYE παρουσίασαν για πρώτη φορά το νέο τραγούδι «Internet Girl» κατά την έναρξη της βορειοαμερικανικής περιοδείας «Beautiful Chaos», αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές τους. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο Minneapolis Armory, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συναυλίας της περιοδείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του συγκροτήματος στη σύγχρονη ποπ σκηνή.

Οι KATSEYE, που αποτελούνται από τις Sophia, Manon, Megan, Daniela, Lara και Yoonchae, παρουσίασαν ένα τραγούδι με ξεκάθαρο θεματικό προσανατολισμό. Μέσα από τους στίχους του, το «Internet Girl» πραγματεύεται την εμπειρία μιας γυναίκας στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στις πιέσεις της συνεχούς έκθεσης, στη σύγκριση, στην κριτική και στο διαδικτυακό μίσος. Το τραγούδι κινείται στο γνώριμο, υψηλής ενέργειας ύφος του συγκροτήματος και συνοδεύεται από έντονη χορογραφία, στοιχείο που έχει καθιερωθεί ως βασικό χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας μετά την επιτυχία του «Touch».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες πληροφορίες για την κυκλοφορία του «Internet Girl» σε ψηφιακές και streaming πλατφόρμες. Ωστόσο, εφόσον το τραγούδι κυκλοφορήσει, αναμένεται να αποτελέσει τη φυσική συνέχεια του EP «Beautiful Chaos», το οποίο εδραίωσε τις KATSEYE σε διεθνές επίπεδο. Το συγκεκριμένο EP περιλάμβανε επιτυχημένα singles όπως τα «Gnarly», «Gameboy», «M I A» και «Gabriela».

Παράλληλα, οι KATSEYE συνεχίζουν να συγκεντρώνουν διεθνή αναγνώριση. Το συγκρότημα έλαβε πρόσφατα υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2026, στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και στην κατηγορία Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα για το τραγούδι «Gabriela». Επιπλέον, συνεργάστηκαν με το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι VALORANT, δημιουργώντας τον επίσημο ύμνο του Game Changers Championship 2025.

Με το «Internet Girl», οι KATSEYE δείχνουν έτοιμες να επεκτείνουν τη θεματολογία και την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, καταγράφοντας με σύγχρονη ματιά τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της παγκόσμιας ποπ μουσικής.

