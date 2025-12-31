MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 31.12.2025

Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl

Το ακυκλοφόρητο κομμάτι σηματοδοτεί το επόμενο βήμα του συγκροτήματος μετά το επιτυχημένο EP «Beautiful Chaos»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι KATSEYE παρουσίασαν για πρώτη φορά το νέο τραγούδι «Internet Girl» κατά την έναρξη της βορειοαμερικανικής περιοδείας «Beautiful Chaos», αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές τους. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο Minneapolis Armory, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συναυλίας της περιοδείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του συγκροτήματος στη σύγχρονη ποπ σκηνή.

Οι KATSEYE, που αποτελούνται από τις Sophia, Manon, Megan, Daniela, Lara και Yoonchae, παρουσίασαν ένα τραγούδι με ξεκάθαρο θεματικό προσανατολισμό. Μέσα από τους στίχους του, το «Internet Girl» πραγματεύεται την εμπειρία μιας γυναίκας στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στις πιέσεις της συνεχούς έκθεσης, στη σύγκριση, στην κριτική και στο διαδικτυακό μίσος. Το τραγούδι κινείται στο γνώριμο, υψηλής ενέργειας ύφος του συγκροτήματος και συνοδεύεται από έντονη χορογραφία, στοιχείο που έχει καθιερωθεί ως βασικό χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας μετά την επιτυχία του «Touch».

www.instagram.com/katseyeworld

Διάβασε επίσης: Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες πληροφορίες για την κυκλοφορία του «Internet Girl» σε ψηφιακές και streaming πλατφόρμες. Ωστόσο, εφόσον το τραγούδι κυκλοφορήσει, αναμένεται να αποτελέσει τη φυσική συνέχεια του EP «Beautiful Chaos», το οποίο εδραίωσε τις KATSEYE σε διεθνές επίπεδο. Το συγκεκριμένο EP περιλάμβανε επιτυχημένα singles όπως τα «Gnarly», «Gameboy», «M I A» και «Gabriela».

www.instagram.com/katseyeworld

Παράλληλα, οι KATSEYE συνεχίζουν να συγκεντρώνουν διεθνή αναγνώριση. Το συγκρότημα έλαβε πρόσφατα υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2026, στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και στην κατηγορία Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα για το τραγούδι «Gabriela». Επιπλέον, συνεργάστηκαν με το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι VALORANT, δημιουργώντας τον επίσημο ύμνο του Game Changers Championship 2025.

Με το «Internet Girl», οι KATSEYE δείχνουν έτοιμες να επεκτείνουν τη θεματολογία και την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, καταγράφοντας με σύγχρονη ματιά τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της παγκόσμιας ποπ μουσικής.

Διάβασε επίσης: Θύματα σκληρού bullying οι Katseye – Δέχονται χιλιάδες απειλές για τη ζωή τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Internet Girl Katseye ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς

Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς

31.12.2025
Επόμενο
Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα

Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα

31.12.2025

Δες επίσης

Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video
Μουσικά Νέα

Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video

31.12.2025
Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)
Μουσικά Νέα

Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)

31.12.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

31.12.2025
Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

31.12.2025
Το Baby Shark συναντά την Πέππα το γουρουνάκι σε νέο χορευτικό remix
Μουσικά Νέα

Το Baby Shark συναντά την Πέππα το γουρουνάκι σε νέο χορευτικό remix

31.12.2025
Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση
Μουσικά Νέα

Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

30.12.2025
O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album
Μουσικά Νέα

O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album

30.12.2025
Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)
Μουσικά Νέα

Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

30.12.2025
Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»
Μουσικά Νέα

Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές