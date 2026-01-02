MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 02.01.2026

Tell me Lies: 4+1 λόγοι που θα σε πείσουν να δεις την πιο… τοξική σειρά ever

Tell me Lies
Ο 3ος κύκλος είναι προ των πυλών και τα νέα επεισόδια αναμένονται συγκλονιστικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από την πρεμιέρα της το 2022, η σειρά Tell Me Lies έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των θεατών με την ένταση, τα μυστικά και την πολύπλοκη, τοξική σχέση των πρωταγωνιστών της. Βασισμένη στο δημοφιλές μυθιστόρημα της Carola Lovering, η ιστορία ακολουθεί την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ της Lucy Albright και του Stephen DeMarco, από τα φοιτητικά χρόνια στο Baird College μέχρι τις μετέπειτα συνέπειες των επιλογών τους.

Η δεύτερη σεζόν ολοκληρώθηκε με αρκετές ανατροπές και σφοδρές αποκαλύψεις, αφήνοντας τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία την συνέχεια. Τώρα, το 2026, η σειρά επιστρέφει με τον 3ο κύκλο της, έτοιμη να συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές, τις αξίες και τις σχέσεις των χαρακτήρων της.

Tell me Lies

Διάβασε επίσης: Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Η 3η σεζόν του Tell Me Lies αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιανουαρίου 2026 στα Hulu στην Αμερική και στο Disney+ διεθνώς, με τα δύο πρώτα επεισόδια να κυκλοφορούν την ίδια μέρα. Τα υπόλοιπα επεισόδια θα δημοσιεύονται εβδομαδιαία, με την ολοκλήρωση του κύκλου να προβλέπεται στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει συνολικά 8 επεισόδια.

Κι αν δεν έχεις δει κανένα επεισόδιο της σειράς, αυτοί είναι οι 5 λόγοι που θα σε πείσουν να την ξεκινήσεις και να την έχεις τελειώσει εγκαίρως πριν την προβολή του τρίτου κύκλου!

Οι 5 λόγοι που θα σε πείσουν να δεις κι εσύ το «Tell me Lies»

1. Μια σχέση που καίει… κυριολεκτικά

Στο επίκεντρο του Tell Me Lies βρίσκεται η σχέση της Lucy Albright και του Stephen DeMarco, ένα ζευγάρι που ξεκινά στο κολέγιο στο Baird College κι εξελίσσεται μέσα σε χρόνια παθών, ψεμάτων και συγκρούσεων. Η εν λόγω σχέση χαρακτηρίζεται από έντονη έλξη αλλά και τοξικότητα, με επαναλαμβανόμενα σενάρια εμπιστοσύνης, προδοσίας και άρνησης να αφήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτή η «παγίδα πάθους» αποτελεί βασικό λόγο που η σειρά αξίζει, αντί να είναι μια απλή ρομαντική ιστορία, είναι μια μελέτη τοξικών μοτίβων που συνεχίζουν να τραβούν τους χαρακτήρες πίσω, ξανά και ξανά.

Tell me Lies

2. Ρεαλιστική και «τσουχτερή» απεικόνιση συναισθημάτων

Η σειρά δεν φοβάται να δείξει τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται μπλεγμένοι σε σχέση που τους καταστρέφει. Πρόκειται για ένα δράμα όπου οι χαρακτήρες δεν είναι τέλειοι ούτε καν συμπαθητικοί αλλά εξαιρετικά ανθρώπινοι με τα ελαττώματα και τις αδυναμίες τους. Κάθε ψέμα, κάθε παραπλάνηση, ακόμα και κάθε «κακή» απόφαση, αποκαλύπτει πώς οι σχέσεις μπορούν να καταλήξουν να εθίζουν όσο και να πληγώνουν.

3. Μια δομή που σε κρατάει κολλημένο

Αν και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Carola Lovering, η σειρά χρησιμοποιεί διπλές χρονικές γραμμές για να δείξει την εξέλιξη των χαρακτήρων και των επιλογών τους σε βάθος χρόνου, από την πρώτη τους συνάντηση στο κολέγιο μέχρι τις συνέπειες που έχουν τα χρόνια. Αυτή η αφήγηση «μπρος-πίσω» δημιουργεί ένταση, αποκαλύπτοντας σταδιακά πώς ένα λάθος κάνει τα επόμενα να μοιάζουν αναπόφευκτα.

Tell me Lies

4. Δυνατές ερμηνείες που πονάνε και σε κρατούν ψηλά

Οι πρωταγωνιστές Grace Van Patten (Lucy) και Jackson White (Stephen) έχουν δεχθεί θετικά σχόλια για την ικανότητά τους να μεταφέρουν την ένταση, την αμφιθυμία και την ασταθή χημεία των χαρακτήρων τους. Η σειρά δεν παρουσιάζει απλώς τοξική σχέση, σε βάζει μέσα σε αυτήν, τόσο που πολλοί θεατές έχουν παραδεχτεί ότι τους δημιουργεί άγχος, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν να παρακολουθούν, ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα όταν μια ιστορία σου μεταφέρει «καλύτερα» την ανθρώπινη δυσλειτουργία.

Tell me Lies

5. Εξελίξεις που δεν σε αφήνουν ανέγγιχτο

Το Tell Me Lies δεν σταματά μόνο στον αρχικό κύκλο: ο 3ος κύκλος έρχεται στις 13 Ιανουαρίου 2026 και αναμένεται να συνεχίσει να εξερευνά τις συνέπειες του κύριου «τοξικού» δεσμού, μαζί με νέους χαρακτήρες και δυναμικές που θα προκαλέσουν ακόμα εντονότερα συγκινησιακά ξεσπάσματα στους θεατές.

Διάβασε επίσης: Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

