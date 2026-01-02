Tyler the Creator: Τι λέει για τη συμμετοχή του στο Marty Supreme

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης μιλά για τη «βουτιά στο άγνωστο» και καλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

Ο Tyler the Creator πραγματοποίησε το πρώτο του κινηματογραφικό βήμα με τη συμμετοχή του στην ταινία «Marty Supreme» που έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα τα Χριστούγεννα και κατέγραψε εντυπωσιακή εμπορική πορεία. Η ταινία συγκέντρωσε περισσότερα από 27 εκατομμύρια δολάρια στο box office μέσα στις πρώτες 4 ημέρες προβολής της.

Ο Tyler the Creator επέλεξε να μοιραστεί την εμπειρία του μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων και περιγράφοντας τη συμμετοχή του ως μια αυθεντική επαφή με κάτι εντελώς καινούργιο. «Το Marty Supreme προβάλλεται τώρα στις αίθουσες, κρατήστε τα μάτια σας ορθάνοιχτα. Τι εποχή. Ευχαριστώ ξανά και ξανά τον Josh Safdie. Ξεκίνησα τα γυρίσματα την ίδια εβδομάδα που κυκλοφόρησε το Chromakopia. Τι απίστευτη εμπειρία. Λατρεύω να βουτάω με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο, χωρίς να είμαι καλός ή κακός, απλώς μια ακατέργαστη νέα εμπειρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Tyler the Creator.

Σε επόμενη τοποθέτησή του, ο Tyler the Creator απηύθυνε άμεσο κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσει την ταινία στη μεγάλη οθόνη, τονίζοντας τη σημασία της κινηματογραφικής εμπειρίας. «Πηγαίνετε να τη δείτε στον κινηματογράφο. Μην την κρατήσετε για τον καναπέ και τους περισπασμούς του κινητού. Βγείτε έξω. Αγάπη σε όλη την ομάδα», ανέφερε. Στην ταινία «Marty Supreme», ο Tyler the Creator υποδύεται τον Willy, έναν οδηγό ταξί και στενό φίλο του Marty Mauser, τον οποίο ενσαρκώνει ο Timothée Chalamet. Ο χαρακτήρας του Willy συνοδεύει τον φιλόδοξο παίκτη πινγκ πονγκ σε μια σειρά από ριψοκίνδυνες και απρόβλεπτες περιπέτειες, προσθέτοντας ένταση αλλά και χιούμορ στην αφήγηση.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Fran Drescher, Sandra Bernhard, Penn Jillette και Abel Ferrara, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο σύνολο ερμηνειών. Θερμά σχόλια για την παρουσία του Tyler the Creator εξέφρασαν τόσο ο Busta Rhymes όσο και ο συμπρωταγωνιστής του Luke Manley, με τον Luke Manley να γράφει δημόσια ότι ο Tyler the Creator «ήταν καταπληκτικός».

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο, ο Tyler the Creator μίλησε με ειλικρίνεια για την ευγνωμοσύνη του προς τον σκηνοθέτη Josh Safdie, εξηγώντας γιατί αποδέχθηκε τον ρόλο χωρίς δισταγμό. «Είμαι απίστευτα ευγνώμων. Παίζω πιάνο και φοράω ωραία ρούχα. Δεν είμαι ηθοποιός. Αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο καλός που τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και του είπα κάνε ό,τι χρειαστείς. Δεν θέλω καν να διαβάσω το σενάριο. Θα είμαι εκεί. Τον εμπιστεύτηκα για τον τρόπο που επιμελήθηκε κάθε λεπτομέρεια και η συνεργασία με όλη την ομάδα ήταν υπέροχη. Συγκινήθηκα γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία», δήλωσε ο Tyler the Creator.

Με το 2025 να ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο, ο Tyler the Creator ετοιμάζεται να συνεχίσει τη δυναμική του πορεία και στον νέο χρόνο, καθώς διεκδικεί 6 υποψηφιότητες στα επερχόμενα βραβεία Grammy, επιβεβαιώνοντας ότι η καλλιτεχνική του αναζήτηση δεν γνωρίζει όρια ούτε στη μουσική ούτε πλέον στον κινηματογράφο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

