Ξεκινούν τον Οκτώβριο τα γυρίσματα του Ocean’s 14

Η κινηματογραφική επιτυχία «Ocean’s» επιστρέφει και επίσημα με το «Ocean’s 14», το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει γυρίσματα τον Οκτώβριο του 2026. Την είδηση επιβεβαίωσε ο George Clooney σε συνέντευξή του στο Variety, αποκαλύπτοντας ότι η παραγωγή βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αναζήτησης τοποθεσιών και ότι το σχέδιο για τη νέα ταινία έχει πλέον πάρει σαφή μορφή. Ο George Clooney εξήγησε ότι το «Ocean’s 14» αντλεί την έμπνευσή του από την κωμωδία «Going In Style» του 1979, σε σκηνοθεσία Martin Brest, με πρωταγωνιστές τους George Burns και Art Carney. Η ταινία εκείνη αφηγούνταν την ιστορία δύο ηλικιωμένων ληστών τραπεζών που έρχονται αντιμέτωποι με το πέρασμα του χρόνου, στοιχείο που, όπως φαίνεται, αποτελεί τον θεματικό πυρήνα και της νέας περιπέτειας του Danny Ocean.

«Υπάρχει κάτι στην ιδέα ότι είμαστε πια πολύ μεγάλοι για να κάνουμε όσα κάναμε παλιά, αλλά παραμένουμε αρκετά έξυπνοι για να ξέρουμε πώς να τη γλιτώσουμε, που με ελκύει ιδιαίτερα. Έχουν χάσει ένα βήμα και πρέπει να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους», δήλωσε ο George Clooney, σκιαγραφώντας το ύφος και το πνεύμα της νέας ταινίας. Ο George Clooney επιβεβαίωσε επίσης ότι το «Ocean’s 14» θα επανενώσει τον ίδιο με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia και Don Cheadle, επαναφέροντας σχεδόν ολόκληρο τον βασικό πυρήνα του καστ που καθιέρωσε τη σειρά. Το ερώτημα παραμένει αν θα επιστρέψουν και άλλες γνώριμες παρουσίες, όπως ο Elliot Gould, ο Scott Caan, ο Casey Affleck και ο Qin Shaobo, οι οποίοι είχαν επαναλαμβανόμενους ρόλους στις προηγούμενες ταινίες.

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της σκηνοθεσίας. Ο Steven Soderbergh, ο οποίος υπέγραψε τις τρεις πρώτες ταινίες της σειράς, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει, υποστηρίζοντας ότι «ο κύκλος αυτός έχει κλείσει» και ότι δεν θεωρεί πως έχει κάτι νέο να προσθέσει. Ο Steven Soderbergh σκηνοθέτησε το «Ocean’s Eleven» του 2001, την πιο εμπορικά επιτυχημένη και για πολλούς την καλύτερη ταινία της σειράς, καθώς και τα «Ocean’s Twelve» του 2004 και «Ocean’s Thirteen» του 2007.

Τους τελευταίους μήνες κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι ο David Leitch βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία του «Ocean’s 14». Ο David Leitch έχει σκηνοθετήσει το «Bullet Train» του 2022 με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και το «The Fall Guy» του 2024, το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές παρά τη μέτρια εμπορική του πορεία.

Παράλληλα, στο κινηματογραφικό σύμπαν των «Ocean’s» βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα ακόμη πρότζεκτ. Πρόκειται για ένα πρίκουελ σε σκηνοθεσία Lee Isaac Chung, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τους Margot Robbie και Bradley Cooper. Η ταινία θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 60 και θα αφηγείται την ιστορία των γονιών του Danny Ocean, του χαρακτήρα που καθιέρωσε ο George Clooney.

Με το «Ocean’s 14» να αποκτά πλέον σαφή χρονοδιάγραμμα και καλλιτεχνική κατεύθυνση, η επιστροφή της θρυλικής παρέας στη μεγάλη οθόνη μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, επενδύοντας αυτή τη φορά όχι μόνο στην ευρηματικότητα των ληστειών, αλλά και στη γοητεία του χρόνου που περνά.

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

Δες κι αυτό…