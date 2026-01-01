MadWalk 2025 highlights
Κολυμπά στην πισίνα με το κινητό και γίνεται viral

Η εικόνα της γυναίκας με το κινητό στην πισίνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει χιλιάδες σχόλια με πολλούς χρήστες να εκφράζουν σοκ και ανησυχία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα βίντεο από την Αυστραλία που καταγράφηκε σε δημόσια πισίνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της τεχνολογικής εξάρτησης. Πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που αποφάσισε να συνδυάσει την κολύμβηση με την αδιάκοπη χρήση του κινητού της τηλεφώνου ακόμη και μέσα στο νερό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάσημη πισίνα Bondi Icebergs στο Σίδνεϊ και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη δημοφιλή σατιρική σελίδα Brown Cardigan. Στα πρώτα πλάνα διακρίνονται λουόμενοι να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο εμβληματικό τοπίο της ακτής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κάμερα εστιάζει σε μία γυναίκα η οποία κολυμπά σε διαδρομή κάνοντας ύπτιο ενώ ταυτόχρονα κρατά το κινητό της και περιηγείται στην οθόνη.

Στο τέλος του βίντεο η γυναίκα σηκώνει τη συσκευή πάνω από το νερό με τρόπο που παραπέμπει είτε σε λήψη βίντεο είτε σε selfie εν μέσω άσκησης. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει χιλιάδες σχόλια με πολλούς χρήστες να εκφράζουν σοκ και ανησυχία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγραφόταν ειρωνικά το σχόλιο «Χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους να ζουν τη στιγμή μεγιστοποιώντας τον χρόνο οθόνης και παραμένοντας διαρκώς online μοιράζοντας κάθε λεπτό της ζωής τους». Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Ένας χρήστης έγραψε «Αυτό μπορεί να είναι το πιο δυστοπικό πράγμα που έχω δει ποτέ». Άλλος σχολίασε «Δεν υπάρχει επιστροφή από το σημείο που έχουμε φτάσει ως είδος». Ένας τρίτος σημείωσε «Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Άφησε το κινητό και ζήσε στον πραγματικό κόσμο αντί να υπάρχεις μόνο online».

Το περιστατικό στην πισίνα θεωρείται από πολλούς ακόμη ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας εξάρτησης από τα smartphones. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας AddictionHelp.com περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εμφανίζουν συμπτώματα εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεχής προσκόλληση στην οθόνη συνδέεται με μεταπτώσεις διάθεσης διαταραχές ύπνου παραμέληση υποχρεώσεων ανάγκη επιβεβαίωσης και απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες εκτός διαδικτύου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επίδραση της πρώιμης χρήσης κινητών στις μικρότερες ηλικίες. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Pediatrics» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άτομα που απέκτησαν κινητό τηλέφωνο πριν από την ηλικία των 12 ετών είχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη παχυσαρκία και προβλήματα ύπνου σε σύγκριση με συνομηλίκους τους που δεν είχαν αντίστοιχη πρόσβαση. Το στιγμιότυπο από την Bondi Icebergs δεν είναι απλώς ένα παράξενο στιγμιότυπο της καθημερινότητας αλλά ένας καθρέφτης μιας εποχής όπου η ανάγκη για διαρκή σύνδεση φαίνεται να υπερισχύει ακόμη και των πιο αυτονόητων στιγμών αποσύνδεσης. Ακόμη και μέσα στο νερό.

