Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

Στον κόσμο των σύγχρονων σχέσεων, όπου τα social media έχουν μετατρέψει την επικοινωνία σε παιχνίδι ταχύτητας, ένα νέο φαινόμενο κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία του: το zombieing. Πρόκειται για το ανατριχιαστικά γνώριμο σενάριο όπου ένα άτομο που είχε εξαφανιστεί χωρίς εξήγηση -ένα «ghost» από το παρελθόν- επιστρέφει ξαφνικά στη ζωή σου με ένα μήνυμα, ένα emoji ή ένα τυχαίο «Τι κάνεις;» λες και δεν πέρασε ούτε μια μέρα.
Με άλλα λόγια, είναι σαν να «ανασταίνεται» ψηφιακά από τον… τάφο της σιωπής του.
Διάβασε επίσης: Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τον γάμο και βλέπει τον χωρισμό ως νέα αρχή
Πώς μοιάζει το zombieing στην πράξη;
Συνήθως συμβαίνει τη στιγμή που έχεις σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο μέσα σου: έχεις αποδεχτεί την εξαφάνιση, έχεις συνεχίσει τη ζωή σου και ξαφνικά εμφανίζεται στο κινητό σου ένα μήνυμα που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν πρέπει να απαντήσεις, να γελάσεις ή να τρέξεις μακριά.
Το zombieing μπορεί να εκδηλωθεί με:
- ένα απλό hey μετά από μήνες σιωπής,
- αντιδράσεις σε παλιές φωτογραφίες σου,
- like ή story views που επανέρχονται ύποπτα συχνά,
- μηνύματα που προσποιούνται ότι «τίποτα δεν συνέβη».
Και κάπως έτσι ενεργοποιείται ένα μίγμα νοσταλγίας, θυμού, περιέργειας και σύγχυσης που μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω συναισθηματικά.
Γιατί το κάνουν;
Οι ειδικοί στις ανθρώπινες σχέσεις λένε ότι το zombieing συμβαίνει συνήθως όταν ο άλλος:
- χρειάζεται ξαφνικά συναισθηματική επιβεβαίωση,
- περνά μια δύσκολη περίοδο και αναζητά γνωστά «στηρίγματα»,
- νιώθει μοναξιά,
- θέλει να δει αν «υπάρχεις ακόμα εκεί»,
- ή απλώς βαριέται και αναζητά εύκολη προσοχή.
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει να κάνει με σένα αλλά με αυτόν που επιστρέφει.
Πώς να το αντιμετωπίσεις
Το αν θα απαντήσεις ή όχι εξαρτάται από το πού βρίσκεσαι ψυχικά. Αν όμως το κάνεις, καλό είναι να το κάνεις με καθαρά όρια. Ρώτα τον εαυτό σου:
- Γιατί εμφανίστηκε τώρα;
- Τι θέλω εγώ από αυτή την επαφή;
- Αξίζει να ξανανοίξω μια πόρτα που έκλεισε;
Το zombieing μπορεί να σε μπερδέψει, αλλά μπορεί και να σου δείξει πόσο έχεις αλλάξει: κάποτε θα σε ταρακούναγε, τώρα απλώς σε κάνει να… χαμογελάς ειρωνικά.
Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com
Διάβασε επίσης: Το «κουτσομπολιό» είναι υγιές και σώζει τις σχέσεις σύμφωνα με νέα έρευνα
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.