Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

Από τα αναμενόμενα άλμπουμ της Beyoncé και του Harry Styles μέχρι τα σενάρια για επιστροφή των Oasis στο Knebworth και τη δυναμική επάνοδο της K Pop

Καθώς το 2025 ολοκληρώνεται και οι απολογισμοί της χρονιάς έχουν ήδη γραφτεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο 2026 και σε όσα επιφυλάσσει η παγκόσμια μουσική σκηνή. Η προηγούμενη χρονιά είχε σε μεγάλο βαθμό μεταβατικό χαρακτήρα, με περιορισμένες κυκλοφορίες από καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και μια αισθητή στασιμότητα στα charts, όπου μόλις 3 τραγούδια μονοπώλησαν την κορυφή για μεγάλο διάστημα. Το «Fate of Ophelia» της Taylor Swift, το «Golden» των Huntr slash x και το «Ordinary» του Alex Warren κυριάρχησαν, δίνοντας την εικόνα μιας αγοράς που κινήθηκε με αργούς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, εκτός των κυρίαρχων playlists, το κοινό αγκάλιασε πιο τολμηρές και πειραματικές προτάσεις. Το συγκρότημα Geese απέσπασε εξαιρετικές κριτικές με το «Getting Killed», ενώ η Rosalía παρουσίασε το άλμπουμ «Lux», συνδυάζοντας flamenco, όπερα, hip hop και έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία. Η Jade Thirlwall πρότεινε μια αιχμηρή αλλά τρυφερή αποτίμηση της ποπ βιομηχανίας στο «That’s Showbiz Baby», ενώ η Lily Allen επανήλθε δυναμικά με το «West End Girl», επιβεβαιώνοντας τη στιχουργική της δεινότητα.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα του 2026 αφορά τους Oasis και το ενδεχόμενο νέων συναυλιών μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας επανένωσης. Ο Liam Gallagher άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, γεγονός που τροφοδότησε σενάρια για ιστορικές εμφανίσεις στο Knebworth, στον χώρο όπου το συγκρότημα έγραψε ιστορία το 1996. Επισήμως, το συγκρότημα έχει αναφέρει ότι ακολουθεί μια περίοδος παύσης και αναστοχασμού, χωρίς να επιβεβαιώνει περαιτέρω σχέδια.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη μουσική παραγωγή, προκαλώντας όμως και έντονες αντιδράσεις. Μετά τις καταγγελίες για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο τραγούδι «I Run» των Haven και τη διαμάχη που αφορούσε τη φωνή της Jorja Smith, καλλιτέχνες όπως ο Jack Antonoff, η Miley Cyrus, η Olivia Dean και η Skye Newman προβάλλουν μια επιστροφή στον οργανικό ήχο και στα ζωντανά όργανα, ως αντίβαρο στη μηχανική αισθητική της σύγχρονης ποπ.

Στο μέτωπο των μεγάλων κυκλοφοριών, η Beyoncé αναμένεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ το 2026, συνεχίζοντας την τριλογία που ξεκίνησε με το «Renaissance» και το «Cowboy Carter». Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε μια στροφή προς το rock. Ο Harry Styles εργάζεται εδώ και καιρό πάνω στο τέταρτο άλμπουμ του, ενώ η Charli XCX ετοιμάζει τη μουσική για την κινηματογραφική μεταφορά των «Wuthering Heights» από την Emerald Fennell. Η Lana Del Rey αναμένεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο country άλμπουμ της, ενώ οι Gorillaz γιορτάζουν τα 25 χρόνια τους με το άλμπουμ «The Mountain».

Η επιστροφή των BTS μετά από 4 χρόνια απουσίας λόγω στρατιωτικής θητείας αναμένεται να αποτελέσει κομβικό γεγονός για την παγκόσμια ποπ. Οι RM και V έχουν ήδη επιβεβαιώσει νέο άλμπουμ και περιοδεία για το 2026, ενώ οι Blackpink βρίσκονται επίσης στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης νέας δουλειάς. Στο προσκήνιο ανεβαίνουν και οι Katseye, ένα πολυεθνικό γυναικείο συγκρότημα, που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στα charts με το τραγούδι «Internet Girl».

Τέλος, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά μεγάλων περιοδειών. Συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Take That, η Olivia Dean, η Ariana Grande, οι My Chemical Romance, οι Bon Jovi, ο The Weeknd και ο Bad Bunny έχουν ήδη ανακοινώσει εκτεταμένα προγράμματα εμφανίσεων. Το τοπίο διαμορφώνεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό για το κοινό, αλλά και εξαιρετικά πλούσιο σε μουσικά γεγονότα, προμηνύοντας μια χρονιά έντονων συγκινήσεων και μεγάλων επιστροφών.

