MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 01.01.2026

Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

Beyonce
Από τα αναμενόμενα άλμπουμ της Beyoncé και του Harry Styles μέχρι τα σενάρια για επιστροφή των Oasis στο Knebworth και τη δυναμική επάνοδο της K Pop
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Καθώς το 2025 ολοκληρώνεται και οι απολογισμοί της χρονιάς έχουν ήδη γραφτεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο 2026 και σε όσα επιφυλάσσει η παγκόσμια μουσική σκηνή. Η προηγούμενη χρονιά είχε σε μεγάλο βαθμό μεταβατικό χαρακτήρα, με περιορισμένες κυκλοφορίες από καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και μια αισθητή στασιμότητα στα charts, όπου μόλις 3 τραγούδια μονοπώλησαν την κορυφή για μεγάλο διάστημα. Το «Fate of Ophelia» της Taylor Swift, το «Golden» των Huntr slash x και το «Ordinary» του Alex Warren κυριάρχησαν, δίνοντας την εικόνα μιας αγοράς που κινήθηκε με αργούς ρυθμούς.

www.instagram.com/rosalia.vt/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Την ίδια στιγμή, εκτός των κυρίαρχων playlists, το κοινό αγκάλιασε πιο τολμηρές και πειραματικές προτάσεις. Το συγκρότημα Geese απέσπασε εξαιρετικές κριτικές με το «Getting Killed», ενώ η Rosalía παρουσίασε το άλμπουμ «Lux», συνδυάζοντας flamenco, όπερα, hip hop και έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία. Η Jade Thirlwall πρότεινε μια αιχμηρή αλλά τρυφερή αποτίμηση της ποπ βιομηχανίας στο «That’s Showbiz Baby», ενώ η Lily Allen επανήλθε δυναμικά με το «West End Girl», επιβεβαιώνοντας τη στιχουργική της δεινότητα.

https://www.instagram.com/oasis/

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα του 2026 αφορά τους Oasis και το ενδεχόμενο νέων συναυλιών μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας επανένωσης. Ο Liam Gallagher άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, γεγονός που τροφοδότησε σενάρια για ιστορικές εμφανίσεις στο Knebworth, στον χώρο όπου το συγκρότημα έγραψε ιστορία το 1996. Επισήμως, το συγκρότημα έχει αναφέρει ότι ακολουθεί μια περίοδος παύσης και αναστοχασμού, χωρίς να επιβεβαιώνει περαιτέρω σχέδια.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη μουσική παραγωγή, προκαλώντας όμως και έντονες αντιδράσεις. Μετά τις καταγγελίες για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο τραγούδι «I Run» των Haven και τη διαμάχη που αφορούσε τη φωνή της Jorja Smith, καλλιτέχνες όπως ο Jack Antonoff, η Miley Cyrus, η Olivia Dean και η Skye Newman προβάλλουν μια επιστροφή στον οργανικό ήχο και στα ζωντανά όργανα, ως αντίβαρο στη μηχανική αισθητική της σύγχρονης ποπ.

www.instagram.com/mileycyrus

Στο μέτωπο των μεγάλων κυκλοφοριών, η Beyoncé αναμένεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ το 2026, συνεχίζοντας την τριλογία που ξεκίνησε με το «Renaissance» και το «Cowboy Carter». Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε μια στροφή προς το rock. Ο Harry Styles εργάζεται εδώ και καιρό πάνω στο τέταρτο άλμπουμ του, ενώ η Charli XCX ετοιμάζει τη μουσική για την κινηματογραφική μεταφορά των «Wuthering Heights» από την Emerald Fennell. Η Lana Del Rey αναμένεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο country άλμπουμ της, ενώ οι Gorillaz γιορτάζουν τα 25 χρόνια τους με το άλμπουμ «The Mountain».

Η επιστροφή των BTS μετά από 4 χρόνια απουσίας λόγω στρατιωτικής θητείας αναμένεται να αποτελέσει κομβικό γεγονός για την παγκόσμια ποπ. Οι RM και V έχουν ήδη επιβεβαιώσει νέο άλμπουμ και περιοδεία για το 2026, ενώ οι Blackpink βρίσκονται επίσης στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης νέας δουλειάς. Στο προσκήνιο ανεβαίνουν και οι Katseye, ένα πολυεθνικό γυναικείο συγκρότημα, που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στα charts με το τραγούδι «Internet Girl».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά μεγάλων περιοδειών. Συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Take That, η Olivia Dean, η Ariana Grande, οι My Chemical Romance, οι Bon Jovi, ο The Weeknd και ο Bad Bunny έχουν ήδη ανακοινώσει εκτεταμένα προγράμματα εμφανίσεων. Το τοπίο διαμορφώνεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό για το κοινό, αλλά και εξαιρετικά πλούσιο σε μουσικά γεγονότα, προμηνύοντας μια χρονιά έντονων συγκινήσεων και μεγάλων επιστροφών.

Διάβασε επίσης: Δισεκατομμυριούχος η Beyoncé μετά την επιτυχημένη περιοδεία «Cowboy Carter»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 Beyonce Oasis μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από LED lights ως Eggo waffles: Πώς να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε Hawkins για το φινάλε του Stranger Things

Από LED lights ως Eggo waffles: Πώς να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε Hawkins για το φινάλε του Stranger Things

01.01.2026

Δες επίσης

Θύελλα στην K pop σκηνή με αγωγή 30 εκατ. στην Danielle Marsh
Μουσικά Νέα

Θύελλα στην K pop σκηνή με αγωγή 30 εκατ. στην Danielle Marsh

01.01.2026
Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

01.01.2026
2025: Μουσική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε
Reviews

2025: Μουσική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε

01.01.2026
Οι 47 μακροβιότερες Νο 1 επιτυχίες στην ιστορία της pop μουσικής
Reviews

Οι 47 μακροβιότερες Νο 1 επιτυχίες στην ιστορία της pop μουσικής

01.01.2026
Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl
Μουσικά Νέα

Άκου το νεο viral τραγούδι των Katseye Internet Girl

31.12.2025
Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video
Μουσικά Νέα

Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video

31.12.2025
Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)
Μουσικά Νέα

Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)

31.12.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

31.12.2025
Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές