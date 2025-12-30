MadWalk 2025 highlights
Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Ο διάσημος ηθοποιός ήταν μια από τις πρώτες επιλογές για σημαντικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία Odyssey του Nolan
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Christopher Nolan είχε στο μυαλό του τον Robert Downey Jr. για έναν από τους βασικούς ρόλους της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», όμως τελικά η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε. Ο λόγος δεν ήταν έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά τα ασφυκτικά επαγγελματικά προγράμματα του ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, ο Nolan ήθελε τον Downey Jr. για τον ρόλο του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας που αντιμετωπίζει τον Οδυσσέα και κάνει το ταξίδι του έναν αληθινό εφιάλτη. Ωστόσο, την ίδια περίοδο ο ηθοποιός ήταν δεσμευμένος με τα γυρίσματα του Avengers: Doomsday, γεγονός που εμπόδισε την συμμετοχή του στο πρότζεκτ του σκηνοθέτη.

Παράλληλα, ο Downey Jr. επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel ως Doctor Doom, με τους αδελφούς Russo να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός είναι βαθιά εμπλεκόμενος στην προετοιμασία του ρόλου, δουλεύοντας τόσο στο backstory όσο και στην εμφάνιση του χαρακτήρα.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη νέα μυθική προσέγγιση του Nolan στο ομηρικό έπος, με παραγωγή για λογαριασμό της Universal. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του σκηνοθέτη, με γυρίσματα σε Μαρόκο, Ιταλία και Σκωτία, αξιοποίηση της τεχνολογίας IMAX και μπάτζετ που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026, προκαλώντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την επική της προσέγγιση όσο και για τις εντυπωσιακές επιλογές του cast.

