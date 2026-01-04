Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025

Από την Chappell Roan έως την Ariana Grande, οι εμφανίσεις του 2025 απέδειξαν ότι τα vintage κομμάτια παραμένουν αξεπέραστα στο κόκκινο χαλί

Το 2025 ήταν άλλη μία χρονιά όπου το vintage fashion fashion κατέκτησε τις μεγαλύτερες κόκκινες χαλίδες του κόσμου. Οι συνήθεις πρωταγωνίστριες όπως οι Jenners, η Kim Kardashian, η Bella Hadid και η Miley Cyrus συνέχισαν να αναδεικνύουν τα εντυπωσιακά τους archives, ενώ φέτος ήρθαν και νέες παρουσίες να αφήσουν το στίγμα τους με προσεκτικές επιλογές pre-loved κομματιών. Η Keke Palmer εντυπωσίασε με αρκετές αξιοσημείωτες εμφανίσεις, ενώ η Chappell Roan έκλεψε την παράσταση στα πρώτα της Grammys με μια δραματική couture δημιουργία Jean Paul Gaultier.

Οι εμφανίσεις του 2025 απέδειξαν ότι η μόδα δεν έχει ηλικία. Η Jodie Turner-Smith αξιοποίησε την προώθηση της τελευταίας sci-fi ταινίας της για να φορέσει ένα Alexander McQueen Tron-inspired κομμάτι για Givenchy, ενώ η Ariana Grande φόρεσε ένα φόρεμα 73 ετών, τιμώντας την ιστορία του «Μάγου του Οζ». Στιγμές John Galliano, αναφορές Maison Margiela και μία μικρή αναγέννηση Patrick Kelly συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο σκηνικό, που συνδύαζε το παλιό με το σύγχρονο, χαρίζοντας ταυτόχρονα μαθήματα ιστορίας μόδας σε κάθε red carpet.

Chappell Roan σε Jean Paul Gaultier

Στην πρώτη της εμφάνιση στα Grammy, η Chappell Roan επέλεξε ένα έντονο μαριγκόλντ φόρεμα από την haute couture συλλογή Jean Paul Gaultier άνοιξη 2003. Τα σχέδια εμπνευσμένα από τον Edgar Degas και τα tulle pickups έδιναν μια θεατρική αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι το vintage μπορεί να κλέψει την παράσταση ακόμα και σε πρώτη δημόσια εμφάνιση.

Kylie Jenner σε Versace

Η Kylie Jenner, παρά το ότι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Golden Globes, εμφανίστηκε διακριτικά για να στηρίξει τον Timothée Chalamet, φορώντας ένα ασημένιο mesh φόρεμα από τη συλλογή Versace άνοιξη 1999. Το φόρεμα ήταν ένα homage στην Elizabeth Hurley από τα CFDA Awards του 1999, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά των iconic designs.

Kaia Gerber σε Valentino

Η Kaia Gerber στο Vanity Fair Oscar Party έμοιαζε σαν ένα δροσερό scoop βανίλιας στον καλοκαιρινό ήλιο. Φόρεσε ένα ιβουάρ φόρεμα από τη συλλογή Valentino άνοιξη 1997, με εντυπωσιακά ruffled tiers και matching διάφανο cape, αποπνέοντας κομψότητα και φινέτσα.

Kendall Jenner σε Mugler

Η Kendall Jenner επέλεξε ένα γοτθικό μαύρο δαντελένιο φόρεμα Thierry Mugler από τη συλλογή άνοιξη 1992 για το after party των Oscars, αποδεικνύοντας ότι το vintage μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική της.

Kim Kardashian σε Dior και Givenchy

Η Kim Kardashian συνεχίζει να σπάει τα όρια της μόδας με φορέματα John Galliano για Dior και Alexander McQueen για Givenchy, αποδεικνύοντας ότι τα fashion archives της είναι rivaled μόνο από λίγους.

Ariana Grande σε Gilbert Adrian

Η Ariana Grande ξεχώρισε με ένα φόρεμα 73 ετών Gilbert Adrian, σχεδιασμένο το 1952, εμπνευσμένο από την ιστορία του «Μάγου του Οζ», επιδεικνύοντας πώς το vintage μπορεί να ζωντανέψει θρυλικές ιστορίες μόδας.

