MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 04.01.2026

Οι καλύτερες vintage εμφανίσεις που είδαμε στο κόκκινο χαλί το 2025

Από την Chappell Roan έως την Ariana Grande, οι εμφανίσεις του 2025 απέδειξαν ότι τα vintage κομμάτια παραμένουν αξεπέραστα στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2025 ήταν άλλη μία χρονιά όπου το vintage fashion fashion κατέκτησε τις μεγαλύτερες κόκκινες χαλίδες του κόσμου. Οι συνήθεις πρωταγωνίστριες όπως οι Jenners, η Kim Kardashian, η Bella Hadid και η Miley Cyrus συνέχισαν να αναδεικνύουν τα εντυπωσιακά τους archives, ενώ φέτος ήρθαν και νέες παρουσίες να αφήσουν το στίγμα τους με προσεκτικές επιλογές pre-loved κομματιών. Η Keke Palmer εντυπωσίασε με αρκετές αξιοσημείωτες εμφανίσεις, ενώ η Chappell Roan έκλεψε την παράσταση στα πρώτα της Grammys με μια δραματική couture δημιουργία Jean Paul Gaultier.

Οι εμφανίσεις του 2025 απέδειξαν ότι η μόδα δεν έχει ηλικία. Η Jodie Turner-Smith αξιοποίησε την προώθηση της τελευταίας sci-fi ταινίας της για να φορέσει ένα Alexander McQueen Tron-inspired κομμάτι για Givenchy, ενώ η Ariana Grande φόρεσε ένα φόρεμα 73 ετών, τιμώντας την ιστορία του «Μάγου του Οζ». Στιγμές John Galliano, αναφορές Maison Margiela και μία μικρή αναγέννηση Patrick Kelly συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο σκηνικό, που συνδύαζε το παλιό με το σύγχρονο, χαρίζοντας ταυτόχρονα μαθήματα ιστορίας μόδας σε κάθε red carpet.

https://www.instagram.com/kimkardashian/

Διάβασε επίσης: Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα

Chappell Roan σε Jean Paul Gaultier

Στην πρώτη της εμφάνιση στα Grammy, η Chappell Roan επέλεξε ένα έντονο μαριγκόλντ φόρεμα από την haute couture συλλογή Jean Paul Gaultier άνοιξη 2003. Τα σχέδια εμπνευσμένα από τον Edgar Degas και τα tulle pickups έδιναν μια θεατρική αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι το vintage μπορεί να κλέψει την παράσταση ακόμα και σε πρώτη δημόσια εμφάνιση.

chappel_roan
https://www.instagram.com/chappellroan/

Kylie Jenner σε Versace

Η Kylie Jenner, παρά το ότι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Golden Globes, εμφανίστηκε διακριτικά για να στηρίξει τον Timothée Chalamet, φορώντας ένα ασημένιο mesh φόρεμα από τη συλλογή Versace άνοιξη 1999. Το φόρεμα ήταν ένα homage στην Elizabeth Hurley από τα CFDA Awards του 1999, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά των iconic designs.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Kaia Gerber σε Valentino

Η Kaia Gerber στο Vanity Fair Oscar Party έμοιαζε σαν ένα δροσερό scoop βανίλιας στον καλοκαιρινό ήλιο. Φόρεσε ένα ιβουάρ φόρεμα από τη συλλογή Valentino άνοιξη 1997, με εντυπωσιακά ruffled tiers και matching διάφανο cape, αποπνέοντας κομψότητα και φινέτσα.

kaia_gerber
https://www.instagram.com/kaiagerber/

Kendall Jenner σε Mugler

Η Kendall Jenner επέλεξε ένα γοτθικό μαύρο δαντελένιο φόρεμα Thierry Mugler από τη συλλογή άνοιξη 1992 για το after party των Oscars, αποδεικνύοντας ότι το vintage μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kim Kardashian σε Dior και Givenchy

Η Kim Kardashian συνεχίζει να σπάει τα όρια της μόδας με φορέματα John Galliano για Dior και Alexander McQueen για Givenchy, αποδεικνύοντας ότι τα fashion archives της είναι rivaled μόνο από λίγους.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Ariana Grande σε Gilbert Adrian

Η Ariana Grande ξεχώρισε με ένα φόρεμα 73 ετών Gilbert Adrian, σχεδιασμένο το 1952, εμπνευσμένο από την ιστορία του «Μάγου του Οζ», επιδεικνύοντας πώς το vintage μπορεί να ζωντανέψει θρυλικές ιστορίες μόδας.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Διάβασε επίσης: Η γιορτινή slip φούστα που θα φορέσεις από το ρεβεγιόν στο σπίτι μέχρι τη νυχτερινή έξοδο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion vintage μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits

Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits

04.01.2026
Επόμενο
Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

Netflix – Έρωτας 9 με 5: Όταν η δουλειά και ο έρωτας γίνονται επικίνδυνο combo

04.01.2026

Δες επίσης

Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου
Beauty

Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου

04.01.2026
Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits
Fashion

Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits

04.01.2026
Χειμερινό μπαλκόνι: Ιδέες για φυτά που αντέχουν στο κρύο
Life

Χειμερινό μπαλκόνι: Ιδέες για φυτά που αντέχουν στο κρύο

04.01.2026
Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents
Life

Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents

04.01.2026
Νέα χρονιά, νέο σαλόνι: Ο κανόνας 3-4-5 για φρέσκια αρχή
Life

Νέα χρονιά, νέο σαλόνι: Ο κανόνας 3-4-5 για φρέσκια αρχή

03.01.2026
8 επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για ευτυχία στο full τη νέα χρονιά
Life

8 επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για ευτυχία στο full τη νέα χρονιά

03.01.2026
Dry January: Το trend που κυριαρχεί το 2026 και ενθαρρύνει την αποχή από το αλκοόλ
Life

Dry January: Το trend που κυριαρχεί το 2026 και ενθαρρύνει την αποχή από το αλκοόλ

03.01.2026
«Φεγγάρι του Λύκου»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που επηρεάζει η πρώτη πανσέληνος του 2026
Life

«Φεγγάρι του Λύκου»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που επηρεάζει η πρώτη πανσέληνος του 2026

03.01.2026
Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι
Food

Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

03.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών