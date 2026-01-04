MadWalk 2025 highlights
Fashion 04.01.2026

Το κόκκινο πουλόβερ είναι ο άσος στο μανίκι σου για τα πιο pop outfits

kokkino_poulover2
Το απόλυτο must-have κομμάτι της σεζόν για τα γιορτινά καθημερινά looks, που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των φωτεινών αποχρώσεων, των χρωματικών συνδυασμών και των εντυπωσιακών αξεσουάρ, και ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το κόκκινο πουλόβερ, το απόλυτο must-have κομμάτι του χειμώνα. Ιδανικό για την περίοδο των γιορτών, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλεις να προσθέσεις χρώμα, ζωντάνια και μια παιχνιδιάρικη νότα στην εμφάνισή σου, γίνεται πρωταγωνιστής της ντουλάπας σου.

Στους δρόμους, στις γιορτινές συγκεντρώσεις και στα casual δείπνα, αποδεικνύεται πιο ευέλικτο από ποτέ. Κλασικά σχέδια όπως το crew neck ή το ζιβάγκο συναντούν μοντέρνες εκδοχές, όπως τα half-zip μοντέλα και τα chunky πλεκτά, δημιουργώντας looks που συνδυάζουν άνεση και στιλ. Η δυνατότητα να φορεθεί σε layering ή να συνδυαστεί με πολύχρωμα πανωφόρια και δερμάτινα παντελόνια δίνει αμέτρητες επιλογές για καθημερινά και επίσημα outfits.

kokkino_poulover
https://www.toryburch.com/en-us/

Διάβασε επίσης: Παράδοξη γκαρνταρόμπα: Ο νέος κανόνας της μόδας που θα κυριαρχήσει το 2026

Η μεγάλη τάση αυτής της σεζόν είναι να χρησιμοποιήσεις το κόκκινο πουλόβερ όχι μόνο ως ρούχο αλλά και σαν αξεσουάρ. Δέσε το στη μέση σαν ζώνη ή «stole» για να δώσεις ένα παιχνιδιάρικο και γιορτινό twist στο πιο απλό ντύσιμο. Συνδυασμένο με τζιν, tailored παντελόνια ή ακόμη και φούστες από σατέν, μεταμορφώνει κάθε look σε statement και προσθέτει έναν αέρα μοντέρνας κομψότητας χωρίς κόπο.

kokkino_poulover
https://gr.balmain.com/

Από casual συναντήσεις με φίλους και οικογενειακά δείπνα μέχρι τις πιο ιδιαίτερες γιορτινές εξόδους, το κόκκινο πουλόβερ είναι το κομμάτι που μπορεί να συνοδεύσει κάθε στιγμή της σεζόν, φέρνοντας χρώμα, λάμψη και χαρούμενη διάθεση. Πρόκειται για ένα ρούχο που δεν περιορίζεται στις γιορτές, αλλά γίνεται η αφορμή να πειραματιστείς με χρώματα, υφές και layering, δημιουργώντας εμφανίσεις που ξεχωρίζουν.

Με λίγα λόγια, το κόκκινο πουλόβερ δεν είναι απλώς μια τάση, είναι η πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη δήλωση στιλ του χειμώνα 2026, ιδανική για να φωτίσει κάθε γιορτινό ή καθημερινό look σου.

Διάβασε επίσης: Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
