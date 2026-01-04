Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

Την αποχώρησή της από το Sing for Greece ανακοίνωσε μέσω των social media η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, γνωστοποιώντας ότι δεν θα συνεχίσει στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Η ίδια εξήγησε πως οι φετινές συνθήκες του διαγωνισμού δεν την εκφράζουν πλήρως και δεν της προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας και χαράς που θα επιθυμούσε, αν και ευχήθηκε η διοργάνωση να παραμείνει ένα χαρούμενο και γιορτινό γεγονός.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Eurovision για εκείνη πάντα αποτελούσε μια μουσική συνάντηση χωρών, ένα «πάρτι» με επίκεντρο το τραγούδι. Ωστόσο, φέτος εκτιμά πως υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλοιωθεί αυτός ο χαρακτήρας, κάτι που την έκανε να νιώθει άβολα και την οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει.

Παρά την επιλογή της, εξέφρασε την ελπίδα ότι στο τέλος της διοργάνωσης θα επικρατήσει θετικό κλίμα, δικαιοσύνη και όμορφες στιγμές για όλους τους συμμετέχοντες. Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των φετινών συμμετοχών: «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Οι συμμετοχές φέτος είναι εξαιρετικές. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

Δες κι αυτό…