Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ

Η αναμονή τελειώνει! Σε λίγες μόνο ώρες, η ΕΡΤ θα ανακοινώσει τους 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026, καθώς και τα τραγούδια τους. Η ειδική ζωντανή εκπομπή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 19:00, με την Μπέττυ Μαγγίρα να αναλαμβάνει την παρουσίαση, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκονται οι Κέλλυ Βρανάκη και Θάνος Παπαχάμος.

Αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενημερώσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, 14 από τους 28 φιναλίστ έχουν ήδη ενημερωθεί και θα εμφανιστούν ζωντανά στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Στα ονόματα αυτά περιλαμβάνονται τόσο γνωστοί καλλιτέχνες όσο και νέα, άγνωστα στο ευρύ κοινό πρόσωπα. Δεν μπορούν φυσικά να αποκαλυφθούν ακόμα τα ονόματα, καθώς η ΕΡΤ και οι εμπλεκόμενοι εργάζονται επί μήνες για να κρατήσουν την έκπληξη ζωντανή. Ορισμένες πληροφορίες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνονται, ενώ άλλες όχι, και σίγουρα θα υπάρξουν απρόσμενες ανατροπές.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

Όσον αφορά τα αποσπάσματα των τραγουδιών, η ΕΡΤ αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα ένα πολύ μικρό κομμάτι – λιγότερο από ένα λεπτό. Η κίνηση αυτή έχει στόχο να προστατεύσει τα τραγούδια από πρόωρη «διαρροή» ή εκμετάλλευση από άλλα μέσα, ενώ προσφέρει στους θεατές την ευκαιρία να ακούσουν τις πλήρεις εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής.

Η Κυριακή θα είναι η μέρα των αποκαλύψεων, των εκπλήξεων και των πρώτων συζητήσεων για το ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τελικά την Ελλάδα στη Βιέννη.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Δες κι αυτό…