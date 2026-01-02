Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

Το φετινό ελληνικό ταξίδι προς τη Eurovision 2026 φαίνεται να μπαίνει σε νέα τροχιά, καθώς η ΕΡΤ αποφάσισε να κάνει σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό της διοργάνωσης, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η τελική ευθεία για τους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα περιορίσει τη συμμετοχή του μόνο στον εθνικό τελικό, αποφεύγοντας την παρουσίαση των δύο ημιτελικών. Η απόφασή του συνδέεται επίσημα με την ανάγκη να μειώσει την τηλεοπτική του έκθεση, μετά από μια σεζόν γεμάτη εμφανίσεις, από την επετειακή σειρά Παρά Πέντε στο Mega, μέχρι τους τελικούς του The Voice στον ΣΚΑΪ.

Η απουσία του από τα live των ημιτελικών αφήνει ένα κενό που, όπως φαίνεται, προορίζεται να καλύψει η Μπέτυ Μαγγίρα, η οποία παραμένει η επικρατέστερη για την παρουσίαση των semifinals. Παρά το «ναυάγιο» του περασμένου Σεπτεμβρίου σε άλλο project της ΕΡΤ, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκουν ξανά κοινό έδαφος, αυτή τη φορά με φόντο τη Eurovision.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η Μαγγίρα θα αναλάβει το βάρος των ημιτελικών, ενώ ο Καπουτζίδης θα επικεντρωθεί στον εθνικό τελικό, που αποτελεί το πιο «καθαρό» και ελεγχόμενο κομμάτι της διαδικασίας.

Παράλληλα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00 στην ΕΡΤ1, μέσα από ειδική εκπομπή, θα ανακοινωθούν οι 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision της Βιέννης, δίνοντας και στην πράξη εικόνα για το πώς θα λειτουργήσει η νέα διάταξη παρουσίασης.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή Eurovision φαίνεται να μπαίνει σε πιο συγκρατημένη, προσεκτικά δομημένη τηλεοπτική φόρμα, με λιγότερα πρόσωπα στα live και ρόλους που κατανέμονται με στρατηγική σκέψη. Όπως πάντα, οι αλλαγές αυτές λένε περισσότερα από όσα ανακοινώνονται επίσημα.

