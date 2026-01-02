MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 02.01.2026

Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

Με λιγότερους παρουσιαστές και στρατηγική κατανομή ρόλων, η ΕΡΤ επανασχεδιάζει το ελληνικό show
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φετινό ελληνικό ταξίδι προς τη Eurovision 2026 φαίνεται να μπαίνει σε νέα τροχιά, καθώς η ΕΡΤ αποφάσισε να κάνει σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό της διοργάνωσης, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η τελική ευθεία για τους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα περιορίσει τη συμμετοχή του μόνο στον εθνικό τελικό, αποφεύγοντας την παρουσίαση των δύο ημιτελικών. Η απόφασή του συνδέεται επίσημα με την ανάγκη να μειώσει την τηλεοπτική του έκθεση, μετά από μια σεζόν γεμάτη εμφανίσεις, από την επετειακή σειρά Παρά Πέντε στο Mega, μέχρι τους τελικούς του The Voice στον ΣΚΑΪ.

Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision - Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Η απουσία του από τα live των ημιτελικών αφήνει ένα κενό που, όπως φαίνεται, προορίζεται να καλύψει η Μπέτυ Μαγγίρα, η οποία παραμένει η επικρατέστερη για την παρουσίαση των semifinals. Παρά το «ναυάγιο» του περασμένου Σεπτεμβρίου σε άλλο project της ΕΡΤ, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκουν ξανά κοινό έδαφος, αυτή τη φορά με φόντο τη Eurovision.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η Μαγγίρα θα αναλάβει το βάρος των ημιτελικών, ενώ ο Καπουτζίδης θα επικεντρωθεί στον εθνικό τελικό, που αποτελεί το πιο «καθαρό» και ελεγχόμενο κομμάτι της διαδικασίας.

Eurovision - Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

Παράλληλα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00 στην ΕΡΤ1, μέσα από ειδική εκπομπή, θα ανακοινωθούν οι 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision της Βιέννης, δίνοντας και στην πράξη εικόνα για το πώς θα λειτουργήσει η νέα διάταξη παρουσίασης.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή Eurovision φαίνεται να μπαίνει σε πιο συγκρατημένη, προσεκτικά δομημένη τηλεοπτική φόρμα, με λιγότερα πρόσωπα στα live και ρόλους που κατανέμονται με στρατηγική σκέψη. Όπως πάντα, οι αλλαγές αυτές λένε περισσότερα από όσα ανακοινώνονται επίσημα.

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις - Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 τραγούδια-φαβορί για την Ελλάδα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

02.01.2026
Επόμενο
Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια

Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια

02.01.2026

Δες επίσης

Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV
TV

Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV

02.01.2026
Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το πρώτο της ντεμπούτο στο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το πρώτο της ντεμπούτο στο τραγούδι

02.01.2026
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ
TV

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ

02.01.2026
Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ
TV

Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ

02.01.2026
Στο νοσοκομείο η Pink
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο η Pink

02.01.2026
Έτοιμοι για δυναμικό comeback τον Μάρτιο οι BTS
Μουσικά Νέα

Έτοιμοι για δυναμικό comeback τον Μάρτιο οι BTS

02.01.2026
Δεν γράφτηκε για έρωτα: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου
Μουσικά Νέα

Δεν γράφτηκε για έρωτα: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου

02.01.2026
Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV
TV

Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV

02.01.2026
Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες
Μουσικά Νέα

Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

01.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές