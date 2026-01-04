Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

Σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από την ζωή μετά από έμφραγμα που υπέστη την Κυριακή (4/1)

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή (4/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε νωρίς από το Κολωνάκι, χωρίς ζωτικά σημεία, και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι προχώρησαν σε παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία και το «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και είχε καταγωγή από την Κρήτη. Εκτός από τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του στην τηλεόραση, άφησε έντονο το αποτύπωμά του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980 μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου συμμετείχε ως συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 έως το 2025 υπήρξε βασικό πρόσωπο της πρωινής ενημέρωσης. Παρουσίασε την εμβληματική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στην Ελληνική Τηλεόραση έως το 2011, ενώ στη συνέχεια, από το 2011 μέχρι το 2015, ανέλαβε την παρουσίαση της αντίστοιχης ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Πρωινό ΑΝΤ1».

