Celeb News 02.01.2026

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος
Η πρώτη τρυφερή φωτογραφία από τη νεογέννητη κόρη του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του βρίσκεται ο Αναστάσιος Ράμμος, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γεμίζοντας το ζευγάρι χαρά και συγκίνηση.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από Instagram stories, δημοσιεύοντας μια τρυφερή εικόνα της νεογέννητης κόρης του και αποκαλύπτοντας το νέο του ρόλο.

Η μικρή γεννήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με τον Αναστάσιο Ράμμο και την Έφη Σακελλάρη να βιώνουν τις πρώτες στιγμές της γονεϊκότητας σε απόλυτη ευτυχία.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Buongiorno», το ζευγάρι έχει ήδη προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης και βρίσκεται σε φάση προετοιμασιών για τον γάμο του στο άμεσο μέλλον. Με τον ερχομό της κόρης τους, η κοινή τους ζωή περνά πλέον σε ένα νέο, ιδιαίτερα συγκινητικό κεφάλαιο.

