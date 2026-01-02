MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 02.01.2026

Τα 3 ζώδια που θα τα βρουν σκούρα τον πρώτο μήνα του 2026

Τα 3 ζώδια που θα τα βρουν σκούρα τον πρώτο μήνα του 2026
Αυτά τα ζώδια θα χρειαστούν προσοχή, ψυχραιμία και λίγο παραπάνω υπομονή τον πρώτο μήνα του νέου έτους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ιανουάριος του 2026 φέρνει μαζί του νέες προκλήσεις για ορισμένα ζώδια, τα οποία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι πλανήτες δείχνουν ότι οι αποφάσεις, οι σχέσεις και οι οικονομικές κινήσεις θα απαιτήσουν σκέψη και ψυχραιμία, καθώς μικρά εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναστάτωση από ό,τι περιμένουν.

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)

Κριός: Οι πρώτες μέρες του χρόνου φέρνουν εντάσεις και δυσκολίες στον επαγγελματικό χώρο. Οι Κριοί θα πρέπει να αποφύγουν βιαστικές κινήσεις και να μην αφήσουν την υπερηφάνειά τους να επηρεάσει τις σχέσεις με συνεργάτες.

Spotlight ή τίποτα! Τα 3 ζώδια που λατρεύουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής
Pinterest.com

Λέων: Η κοινωνική ζωή μπορεί να φέρει απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις. Οι Λέοντες καλούνται να δείξουν υπομονή και να μην παίρνουν τα πράγματα προσωπικά, ειδικά σε θέματα φιλικών και ερωτικών σχέσεων.

Σκορπιός: Οικονομικά ζητήματα και απρόβλεπτα έξοδα θα φέρουν ανασφάλεια. Οι Σκορπιοί καλό είναι να σχεδιάσουν προσεκτικά κάθε κίνηση και να αποφύγουν ρίσκα που δεν είναι απαραίτητα.

Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Pinterest.com

Με λίγη προσοχή και στρατηγική, όμως, ακόμη και αυτοί οι δύσκολοι πρώτοι μήνες μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Η συμβουλή των αστρολόγων είναι να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, να μην αφήσετε τις αναποδιές να σας ρίξουν και να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με θετική σκέψη.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

02.01.2026
Επόμενο
Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα

Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα

02.01.2026

Δες επίσης

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη
Life

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

02.01.2026
Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία
Life

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

02.01.2026
Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος
Life

Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος

02.01.2026
Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα
Life

Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα

02.01.2026
Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια
Beauty

Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια

02.01.2026
Τα 3 shoe trends που θα απογειώσουν τα looks με τα τζιν παντελόνια
Fashion

Τα 3 shoe trends που θα απογειώσουν τα looks με τα τζιν παντελόνια

02.01.2026
Η Jennifer Lopez λάμπει στο Λας Βέγκας με την υπογραφή της Celia Kritharioti
Fashion

Η Jennifer Lopez λάμπει στο Λας Βέγκας με την υπογραφή της Celia Kritharioti

02.01.2026
Αυτοί είναι οι λόγοι που τα «bad hair days» σου έχουν γίνει καθημερινότητα
Beauty

Αυτοί είναι οι λόγοι που τα «bad hair days» σου έχουν γίνει καθημερινότητα

02.01.2026
Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)
Life

Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές