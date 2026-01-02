Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα

Αν θες να νιώσεις ανανέωση και ξεκούραση, ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι η λύση

Η αργία των Φώτων πέφτει πάντα σε εκείνη τη στιγμή του χρόνου που όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή ανάσα. Μια μονοήμερη εκδρομή κοντά στην Αθήνα είναι η ιδανική λύση: οικονομική, εύκολη και χωρίς να χρειάζεται να οδηγήσεις ατελείωτες ώρες.

Οι παρακάτω 5 προορισμοί είναι οι καλύτερες ιδέες για να κλείσεις την πρώτη mini-απόδραση του χρόνου μέσα σε μία μόνο μέρα.

Διάβασε επίσης: Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa

1. Λουτράκι

Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Λουτράκι είναι κλασική επιλογή για μονοήμερη, ειδικά στα Φώτα που η παραλία γεμίζει με κόσμο για την τελετή του Αγιασμού.

Τι να κάνεις:

περπάτησε στον παραλιακό με θέα τη θάλασσα

πιες καφέ ή φάε brunch με φόντο τον Κορινθιακό

ανέβα στο Ηραίο Περαχώρας για θέα που κόβει την ανάσα

κάνε στάση στη Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου για ηρεμία σε χειμωνιάτικο mood

Είναι κοντά, ξεκούραστο και ιδανικό για μια γρήγορη, «δροσιστική» απόδραση.

2. Αράχωβα

Αν θες ατμόσφαιρα που να θυμίζει «χειμώνας-βουνό-γιορτές», η Αράχωβα είναι η βασίλισσα των μονοήμερων. Στα Φώτα, το χωριό έχει ακόμα το γιορτινό του ντύσιμο και προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για μια χειμωνιάτικη εξόρμηση πιο… premium.

Τι να κάνεις:

βόλτα στα πέτρινα σοκάκια με ζεστή σοκολάτα στο χέρι

brunch ή φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες

ανάβαση στο χιονοδρομικό Παρνασσού για χιόνι (αν έχει) ή απλά θέα

φωτογραφίες στη θέα του ρολογιού

Ναι, έχει κόσμο, αλλά έχει και υπέροχη ενέργεια.

3. Ναύπλιο

Το Ναύπλιο παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους κοντινούς προορισμούς. Την αργία των Φώτων η πόλη αποκτά μια ιδιαίτερη ζεστασιά, με τον πεζόδρομο να είναι ζωντανός αλλά όχι υπερβολικά γεμάτος.

Τι να κάνεις:

πρωινή βόλτα στο Μπούρτζι (ακόμα κι αν δεν ανέβεις, η θέα φτάνει)

περπάτημα στην Αρβανιτιά, το πιο όμορφο seaside μονοπάτι

καφές και γλυκό στην παλιά πόλη με τα νεοκλασικά

αντέχεις; ανέβα 999 σκαλιά στο Παλαμήδι

Είναι ιδανικός προορισμός για ζευγάρια αλλά και για παρέες που θέλουν χαλαρή αλλά γεμάτη μέρα.

4. Κορινθία

Αν θες κάτι πιο low-key, χωρίς πολυκοσμία, τα γύρω χωριά της Ανατολικής Κορινθίας είναι υπέροχη επιλογή. Κοντινά, όμορφα, ήρεμα, σαν mini road trip μέσα στη φύση.

Τι να κάνεις:

βόλτα στη θάλασσα, ακόμα και χειμερινό πικνίκ (ναι, γίνεται!)

στάση για φαγητό σε παραθαλάσσιες ταβέρνες

σύντομη επίσκεψη στα κοντινά χωριά για καθαρό αέρα

φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα – η περιοχή φημίζεται για τα χρώματα του χειμώνα

Είναι μια επιλογή που σε κάνει να νιώθεις πως έφυγες «πολύ μακριά» χωρίς να μπεις σε μεγάλη ταλαιπωρία.

5. Παρνασσός

Ένας προορισμός όχι και τόσο… ψαγμένος, αλλά τα ορεινά χωριά του Παρνασσού για βόλτα μέσα στα έλατα είναι μαγικά.

Τι να κάνεις:

μικρή ανάβαση στο βουνό για χειμωνιάτικο τοπίο

φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες με τζάκι

καφέ με θέα τις πλαγιές του Παρνασσού

Είναι ένας από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Και ένα μικρό tip πριν φύγεις για εκδρομή:

Η αργία των Φώτων είναι δημοφιλής για mini trips. Αν θέλεις πραγματικά να ευχαριστηθείς τον προορισμό σου:

φύγε λίγο νωρίτερα το πρωί

κάνε κράτηση για φαγητό αν πας σε δημοφιλή μέρη

δες τον καιρό, ειδικά για ορεινές περιοχές

πάρε μαζί ζεστά ρούχα – Ιανουάριος είναι!

Διάβασε επίσης: Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα

Δες κι αυτό…