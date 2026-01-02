Ο Yungblud συνεργάζεται με τους Smashing Pumpkins σε σκοτεινή εκδοχή του Zombie

Ο Βρετανός τραγουδιστής Yungblud κυκλοφόρησε σήμερα 2 Ιανουαρίου τη νέα σκοτεινή εκδοχή του τραγουδιού «Zombie», σε συνεργασία με το εμβληματικό αμερικανικό συγκρότημα Smashing Pumpkins. Την κυκλοφορία είχε προαναγγείλει ο Yungblud την 1 Ιανουαρίου μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν δίπλα στον τραγουδιστή των Smashing Pumpkins Billy Corgan. Στο μήνυμά του ανέφερε «το Zombie με τους Smashing Pumpkins κυκλοφορεί παγκοσμίως τα μεσάνυχτα. Το μουσικό βίντεο έρχεται αύριο. Καλή χρονιά». Η ανάρτηση συνοδευόταν από ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Yungblud με τα μέλη των Smashing Pumpkins.

Ο Yungblud, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Dominic Harrison, είχε δώσει νωρίτερα μια πρώτη γεύση της συνεργασίας μέσα από σύντομο απόσπασμα που ανάρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Το «Zombie» περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Yungblud με τίτλο «Idols», το οποίο είναι υποψήφιο για Grammy Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ, ενώ το ίδιο το τραγούδι διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Ροκ Τραγούδι στα Grammy του 2026.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Loudwire, ο Yungblud μίλησε αναλυτικά για τη δημιουργική αφετηρία της συνεργασίας με τους Smashing Pumpkins και τον ρόλο του Billy Corgan στη σύνθεση του τραγουδιού. Όπως δήλωσε «όταν έγραφα το Zombie, είχα έντονα στο μυαλό μου το Siamese Dream. Ήταν η λύπη και η μελαγχολία αναμεμειγμένες με την επιθετικότητα των κιθαρών του Billy Corgan. Ως τραγουδοποιός, ο Billy Corgan βρισκόταν στο επίκεντρο της έμπνευσής μου όταν δημιουργούσα αυτό το άλμπουμ. Όταν γεννήθηκε το Zombie, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να το ξαναδουλέψω».

Ο Yungblud εξήγησε ότι η αρχική εκδοχή του τραγουδιού ήταν ακόμη πιο βαριά, όμως αποφάσισε να την εξισορροπήσει ώστε να μη θυμίζει υπερβολικά τον ήχο των Smashing Pumpkins. Παρά τη ικανοποίησή του από την τελική μορφή του άλμπουμ, η ιδέα μιας πιο σκοτεινής εκδοχής παρέμεινε ζωντανή. «Τηλεφώνησα στον Billy Corgan και του είπα ότι θέλω αυτό το τραγούδι να πάει πιο βαθιά. Χρειάζεται να υπάρχει μια εκδοχή γεμάτη φως, ζωή και αισιοδοξία, αλλά και μια άλλη πιο σκοτεινή, πιο απαισιόδοξη και πιο επιθετική», ανέφερε.

Μέσα σε 10 ημέρες από τη συνομιλία τους, ο Yungblud ταξίδεψε στο Σικάγο, την πόλη καταγωγής των Smashing Pumpkins, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις του νέου κομματιού και τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί την πρώτη σύμπραξη του Yungblud με ιστορικό ροκ συγκρότημα. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το τραγούδι «My Only Angel» σε συνεργασία με τους Aerosmith, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην 1η θέση του Billboard Hot Hard Rock Songs. Το τραγούδι αποτέλεσε μέρος του συνεργατικού EP «One More Time», που κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

