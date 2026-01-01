2025: Μουσική ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε

Το 2025 ήταν μια χρονιά που έδειξε με σπάνια καθαρότητα πού βρίσκεται πλέον η μουσική βιομηχανία και προς τα πού κινείται. Από τη μία πλευρά, καταγράφηκαν στιγμές καθαρής πολιτισμικής αυτοπεποίθησης, με καλλιτέχνες να διεκδικούν την ταυτότητά τους ως αφήγημα και ως πολιτική θέση, από την άλλη πλευρά, η χρονιά σημαδεύτηκε από θεσμικές συγκρούσεις, δικαστικές διαμάχες, κρίσεις αξιοπιστίας και μια διαρκή διαπραγμάτευση για τα όρια της εξουσίας σε έναν χώρο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το streaming μπήκε στο μικροσκόπιο, η τεχνητή νοημοσύνη δοκίμασε την αντοχή της έννοιας του δημιουργού, οι ζωντανές εμφανίσεις έγιναν πεδίο νέων οικονομικών και κοινωνικών εντάσεων, ενώ η ποπ κουλτούρα απέδειξε ότι δεν λειτουργεί πια ως ουδέτερη διασκέδαση, αλλά ως καθρέφτης της πολιτικής και της δημόσιας ζωής. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το 2025 ξεδιπλώθηκε μήνα με τον μήνα ως ένα χρονικό μεγάλων θριάμβων και μεγάλων ρωγμών, όπου η μουσική δεν αφηγήθηκε απλώς τον κόσμο, αλλά βρέθηκε στο κέντρο του.

Ιανουάριος

Bad Bunny και ένα άλμπουμ μανιφέστο για το Πουέρτο Ρίκο

Το 2025 ξεκίνησε με έντονο συμβολισμό χάρη στον Bad Bunny, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». Πρόκειται για ένα φιλόδοξο concept έργο που λειτουργεί ως μουσική και πολιτισμική χαρτογράφηση της ιστορίας του Πουέρτο Ρίκο, από τη música jíbara έως το trap και το σύγχρονο reggaeton. Ο 31χρονος καλλιτέχνης δεν περιορίστηκε σε μια προσωπική αφήγηση, αλλά πρότεινε ένα συλλογικό αφήγημα ταυτότητας και μνήμης, θέτοντας τις βάσεις για μια ιστορική χρονιά τόσο για τον ίδιο όσο και για τη λατινοαμερικανική διασπορά.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

H μουσική βιομηχανία του Λος Άντζελες δοκιμάστηκε σκληρά από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στις περιοχές Altadena και Pacific Palisades. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν, ενώ δεκάδες μουσικοί έχασαν σπίτια, όργανα, εξοπλισμό ηχογράφησης, συλλογές βινυλίων και προσωπικούς χώρους δημιουργίας.

Drake VS Kendrick Lamar

Παράλληλα, η μουσική κόντρα ανάμεσα στον Drake και τον Kendrick Lamar μεταφέρθηκε για λίγο και στα δικαστήρια. Ο Drake στράφηκε νομικά όχι εναντίον του Kendrick Lamar, αλλά εναντίον της δισκογραφικής Universal Music Group, κατηγορώντας την ότι επέτρεψε και προώθησε την κυκλοφορία του diss track «Not Like Us». Η κίνηση αυτή άνοιξε συζήτηση για το αν οι δισκογραφικές φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων τραγουδιών, όμως η αγωγή απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Στη συνέχεια, ο Drake απέσυρε και παλαιότερη νομική προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της Universal Music Group και του Spotify, βάζοντας προσωρινά τέλος στο νομικό σκέλος της διαμάχης

Φεβρουάριος

Η Beyoncé κατακτά το άλμπουμ της χρονιάς

Στην 67η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy, η Beyoncé έγραψε ιστορία κερδίζοντας το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς για το «Cowboy Carter». Η διάκριση αυτή ήρθε ως επιστέγασμα μιας μακράς πορείας και επιβεβαίωσε τη διαχρονική επιρροή της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, κλείνοντας έναν κύκλο πολυετών προσπαθειών και διεκδικήσεων.

Ο Kendrick Lamar σαρώνει στα Grammy με το «Not Like Us»

Την ίδια βραδιά, ο Kendrick Lamar αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, αποσπώντας 5 βραβεία για το «Not Like Us», ανάμεσά τους τραγούδι της χρονιάς, ηχογράφηση της χρονιάς και καλύτερο rap τραγούδι. Η βράβευση επιβεβαίωσε όχι μόνο τη μουσική ισχύ του κομματιού, αλλά και τη βαθιά πολιτισμική του απήχηση.

Το halftime show του Super Bowl ως δημόσια δήλωση ισχύος

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Kendrick Lamar εμφανίστηκε στο halftime show του Super Bowl μπροστά στο μεγαλύτερο κοινό της καριέρας του. Η εμφάνιση περιλάμβανε έντονα σκηνοθετημένες πολιτικές αναφορές, με τον Samuel L. Jackson στον ρόλο μιας σατιρικής εκδοχής του Uncle Sam και τη Serena Williams σε crip walk χορογραφία.

Μάρτιος

Η επιστροφή της Mother Monster

Τον Μάρτιο, η Lady Gaga επέστρεψε αποφασιστικά στον ρόλο που τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Mayhem» στις 7 Μαρτίου, άφησε πίσω της τις κινηματογραφικές και jazz περιόδους των προηγούμενων ετών και αγκάλιασε ξανά τον σκοτεινό, χορευτικό pop ήχο που καθόρισε την καριέρα της. Μετά από συνεργασίες, πειραματισμούς και την ολοκλήρωση της δημιουργικής της πορείας με τον Tony Bennett, η Lady Gaga επανεμφανίστηκε ως Mother Monster, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή στις ρίζες μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη καλλιτεχνικής ωριμότητας και όχι νοσταλγίας.

Απρίλιος

Ο Ryan Coogler αναμετριέται με τον μύθο και την ιστορία στο Sinners

Τον Απρίλιο, ο σκηνοθέτης Ryan Coogler παρουσίασε την ταινία «Sinners», ένα σκοτεινό θρίλερ εποχής που εκτυλίσσεται στο Μισισιπή του αμερικανικού Νότου και εξερευνά την έννοια του πολιτισμικού βαμπιρισμού. Μέσα από μια αφήγηση με έντονα μουσικά και πνευματικά στοιχεία, η ταινία χαράσσει μια σαφή γραμμή συνέχειας από τα μπλουζ έως το hip hop, φωτίζοντας τη διαχρονική εκμετάλλευση της μαύρης πολιτισμικής δημιουργίας. Το «Sinners» αντιμετωπίστηκε ως μια από τις πιο φιλόδοξες και πολιτικά φορτισμένες κινηματογραφικές προτάσεις της χρονιάς.

Οι Kneecap μετατρέπουν το Coachella σε πολιτική αρένα

Την ίδια περίοδο, το ιρλανδικό rap τρίο Kneecap προκάλεσε αίσθηση στο Coachella, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εκρηκτικής και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης φεστιβαλικής διαδρομής. Γνωστοί ήδη για την πολιτική τους στάση υπέρ της ιρλανδικής γλώσσας, οι Kneecap προχώρησαν σε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, καλώντας το κοινό να φωνάξει «Free Palestine». Η κίνηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, από τη Sharon Osbourne έως τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αργότερα, οι βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορία σε βάρος του Mo Chara που τελικά απορρίφθηκε.

Η Katy Perry τραγουδά στο διάστημα

Ένα από τα πιο σουρεαλιστικά και συμβολικά στιγμιότυπα του 2025 σημειώθηκε όταν η Katy Perry ταξίδεψε στο διάστημα με πτήση της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos, μετατρέποντας την ποπ κουλτούρα σε κυριολεκτικά εξωπλανητικό γεγονός. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Katy Perry ερμήνευσε το «What a Wonderful World» του Louis Armstrong, σε μια στιγμή που συνδύασε την τεχνολογική φιλοδοξία με την ανθρώπινη ευαισθησία και έμοιαζε βγαλμένη από επιστημονική φαντασία.

Μάιος

Η δίκη του Sean Combs συγκλονίζει τη μουσική βιομηχανία

Τον Μάιο ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη η ποινική δίκη του Sean Combs, γνωστού ως Diddy, η οποία κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Πρώην σύντροφοι, πρώην εργαζόμενοι και στελέχη των αρχών κατέθεσαν υπέρ της εισαγγελίας, η οποία κατηγόρησε τον Combs για τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που επί δεκαετίες επέτρεπε και συγκάλυπτε κακοποιητικές συμπεριφορές. Η υπόθεση θεωρήθηκε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις αξιοπιστίας που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η hip hop βιομηχανία.

Η Taylor Swift ανακτά τον έλεγχο της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς

Η Taylor Swift ολοκλήρωσε έναν πολυετή αγώνα αποκτώντας ξανά τα master recordings των πρώτων 6 άλμπουμ της. Η εξέλιξη ήρθε μετά από δημόσια σύγκρουση με τον Scooter Braun και την πρωτοφανή απόφαση της καλλιτέχνιδας να επανηχογραφήσει μεγάλο μέρος του καταλόγου της. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ιστορική νίκη για τα δικαιώματα των δημιουργών και σημείο αναφοράς για το μέλλον των καλλιτεχνικών συμβολαίων.

Ο Morgan Wallen κυριαρχεί στα charts

Παράλληλα, ο Morgan Wallen κυκλοφόρησε το άλμπουμ «I’m The Problem», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 και παρέμεινε εκεί για μήνες. Το φιλόδοξο έργο των 37 τραγουδιών σημείωσε εντυπωσιακή πορεία σε πολλαπλά charts, επιβεβαιώνοντας ότι ο Morgan Wallen δεν αποτελεί απλώς έναν country σταρ, αλλά έναν από τους πιο εμπορικά ισχυρούς καλλιτέχνες της σύγχρονης pop σκηνής.

Ιούνιος

Ο Alex Warren κατακτά το No 1 με μια ρομαντική μπαλάντα

Τον Ιούνιο, ο Alex Warren, πρώην δημιουργός περιεχομένου της Hype House στο TikTok, έφτασε στο No 1 του Billboard Hot 100 με το τραγούδι «Ordinary». Η ρομαντική μπαλάντα εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο τραγούδι του καλοκαιριού, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή μετάβαση από τα social media στη mainstream μουσική επιτυχία.

Οι Deerhoof αποχωρούν από το Spotify

Το indie rock συγκρότημα Deerhoof ανακοίνωσε την απόσυρση της μουσικής του από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επενδύσεις του CEO Daniel Ek στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Η απόφαση πυροδότησε κύμα αντίστοιχων κινήσεων από άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι κατήγγειλαν τόσο τις επιχειρηματικές επιλογές του Ek.

Ιούλιος

Η επανένωση των Oasis και η δύναμη της νοσταλγίας

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ενδεχόμενα της σύγχρονης βρετανικής μουσικής έγινε πραγματικότητα, καθώς οι Oasis επανενώθηκαν για μια σειρά συναυλιών 16 χρόνια μετά τη διάλυσή τους. Οι εμφανίσεις τους προκάλεσαν μαζική προσέλευση και συγκινητικές στιγμές. Η επιστροφή των Oasis επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχηση του συγκροτήματος και τη δύναμη της νοσταλγίας ως κινητήριας δύναμης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζει τα όρια του streaming

Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από το Spotify και την τεχνητή νοημοσύνη πήρε σαφή και ονομαστική διάσταση με την υπόθεση του ροκ πρότζεκτ «The Velvet Sundown». Το συγκρότημα, το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκέντρωσε περισσότερους από 1.100.000 μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα, παραδέχτηκε επίσημα ότι η μουσική του έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Σε δημόσια δήλωσή του, το «The Velvet Sundown» περιέγραψε τον εαυτό του ως «ένα πρότζεκτ συνθετικής μουσικής, καθοδηγούμενο από ανθρώπινη καλλιτεχνική διεύθυνση, με σύνθεση και εικαστική επιμέλεια που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης», επιχειρώντας να τοποθετήσει τη δουλειά του στο πεδίο της καλλιτεχνικής πρόκλησης και όχι της εξαπάτησης. Η αισθητική του συγκροτήματος, με έντονες αναφορές στη δεκαετία του 1970, καθώς και η ασυνήθιστα υψηλή παραγωγικότητα με την κυκλοφορία δύο πλήρων άλμπουμ μέσα στο 2025, είχαν ήδη προκαλέσει υποψίες σε ακροατές και επαγγελματίες της βιομηχανίας.

Back to the Beginning: Αντίο βαρύ σαν μέταλλο

Η ιστορική τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath στη συναυλία «Back to the Beginning», στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, έμοιαζε ήδη με αποχαιρετισμό. Καθισμένος σε έναν επιβλητικό θρόνο, ο Ozzy Osbourne αποχαιρέτησε το κοινό της γενέτειράς του σε μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και μετατράπηκε σε παγκόσμιο γεγονός. Η συναυλία συγκέντρωσε περισσότερα από 200.000.000 δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με 40.000 θεατές στο στάδιο και πάνω από 5.800.000 διαδικτυακούς χρήστες να την παρακολουθούν παγκοσμίως, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ από συναυλία αυτού του είδους. Με τη συμμετοχή δεκάδων εμβληματικών μορφών του metal και του rock, η βραδιά επισκίασε ιστορικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες όπως τα Live Aid και Fire Aid και λειτούργησε ως η τελευταία, μεγαλειώδης υπόκλιση του ανθρώπου που γέννησε τον ήχο του heavy metal.

Ο Ozzy περνά στην αιωνιότητα

Λίγες εβδομάδες αργότερα από την εμβληματική συναυλία «Back to the Beginning», στις 22 Ιουλίου 2025, ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, κλείνοντας οριστικά έναν από τους πιο θορυβώδεις και καθοριστικούς κύκλους στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Μαζί με τους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward, ο Ozzy Osbourne δεν άφησε πίσω του μόνο τραγούδια και δίσκους, αλλά έναν ολόκληρο ήχο, μια στάση ζωής και ένα είδος που συνεχίζει να αντηχεί βαρύ, όπως το μέταλλο που τον έκανε αθάνατο.

Το σκάνδαλο με την Kiss Cam στη συναυλία των Coldplay

Τον Ιούλιο, ένα στιγμιότυπο από συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη εξελίχθηκε σε παγκόσμιο viral παράδειγμα του πώς μια ιδιωτική στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε δημόσιο θέαμα, όταν η Kiss Cam του σταδίου κατέγραψε τον διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Andy Bryon, αγκαλιά με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας εταιρείας, Kristin Cabot, παρά το γεγονός ότι ο Andy Bryon είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η αμήχανη αντίδρασή τους μπροστά στην κάμερα, με την Kristin Cabot να καλύπτει το πρόσωπό της και τον Andy Bryon να προσπαθεί να αποφύγει το πλάνο, σχολιάστηκε ζωντανά από τον Chris Martin, ο οποίος είπε αστειευόμενος «Ή έχουν δεσμό ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί», δίνοντας άθελά του μεγαλύτερη ώθηση στη διάδοση του βίντεο. Μέσα σε λίγες ώρες, το υλικό κυκλοφόρησε μαζικά στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε επίσημη δήλωση ζητώντας συγγνώμη.

Αύγουστος

Η ιστορική σειρά συναυλιών του Bad Bunny στο Σαν Χουάν

Τον Αύγουστο, η ιστορική σειρά συναυλιών του Bad Bunny στο Σαν Χουάν βρέθηκε στο αποκορύφωμά της, εξελισσόμενη σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς. Το πρότζεκτ με τίτλο «No Me Quiero Ir De Aquí», που σημαίνει «Δεν θέλω να φύγω από εδώ», περιλάμβανε συνολικά 31 συναυλίες μέσα σε διάστημα τριών μηνών, με ορισμένες εμφανίσεις να απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο. Ο 31χρονος καλλιτέχνης μετέτρεψε τη σειρά εμφανίσεων σε ζωντανή προέκταση του δίσκου του που κατέρριψε κάθε ρεκόρ, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία με τεράστια έσοδα και εδραιώνοντας τον ρόλο του ως πολιτισμικού πρεσβευτή της πορτορικανικής ταυτότητας.

Το soundtrack του KPop Demon Hunters αλλάζει τα δεδομένα

Παρότι η animated ταινία «KPop Demon Hunters» έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Ιούνιο, ήταν τον Αύγουστο που το soundtrack της εξελίχθηκε σε πραγματικό φαινόμενο. Τα τραγούδια της ταινίας κυριάρχησαν στα παγκόσμια pop charts, καθιστώντας το «KPop Demon Hunters» το πρώτο κινηματογραφικό soundtrack εδώ και 30 χρόνια που πέτυχε τόσο εκτεταμένη και διαρκή εμπορική απήχηση. Το επίτευγμα επιβεβαίωσε την επιρροή της K pop στη διεθνή μουσική βιομηχανία αλλά και τη δυναμική του animation ως φορέα mainstream μουσικών επιτυχιών.

Σεπτέμβριος

Το κίνημα No Music for Genocide και το geo blocking στο Ισραήλ

Εκατοντάδες μουσικοί από όλο τον κόσμο εγκαινίασαν το κίνημα «No Music for Genocide», αποσύροντας τη μουσική τους από streaming υπηρεσίες στο Ισραήλ. Το μποϊκοτάζ επεκτάθηκε τους επόμενους μήνες, με περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες να δεσμεύονται ότι θα διατηρήσουν το geo blocking έως ότου τερματιστεί η βία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η πρωτοβουλία ανέδειξε τον αυξανόμενο ρόλο των μουσικών ως πολιτικών δρώντων στη διεθνή σκηνή.

Ο Bad Bunny στο Super Bowl και η πολιτισμική σύγκρουση

Στο τέλος του μήνα, ανακοινώθηκε ότι ο Bad Bunny θα είναι ο βασικός καλλιτέχνης του Super Bowl Halftime Show του 2026, καθιστάμενος ο πρώτος performer που παρουσιάζει αποκλειστικά ισπανόφωνο ρεπερτόριο στην ιστορία του θεσμού.

Οκτώβριος

Η καταδίκη του Sean Combs και το τέλος μιας εποχής ισχύος

Τον Οκτώβριο, ομοσπονδιακός δικαστής καταδίκασε τον Sean Combs σε ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών για αδικήματα που σχετίζονται με μεταφορά για πορνεία, για τα οποία είχε κριθεί ένοχος τον Ιούλιο.

Η Taylor Swift επιστρέφει με τον πιο προσωπικό της δίσκο

Την ίδια περίοδο, η Taylor Swift κυκλοφόρησε το 12ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», έναν δίσκο που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας Eras Tour και της ιδιαίτερα προβεβλημένης σχέσης της με τον νυν αρραβωνιαστικό της Travis Kelce. Όπως αναμενόταν, το άλμπουμ γνώρισε άμεση εμπορική επιτυχία.

Ο θάνατος του D’Angelo και η παρακαταθήκη του neo soul

Ο Οκτώβριος σημαδεύτηκε και από τον θάνατο του D’Angelo σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο D’Angelo υπήρξε πρωτοπόρος του neo soul, ενός ρεύματος που επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη R and B. Παρότι κυκλοφόρησε μόλις 3 άλμπουμ, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική, επιμένοντας να αποδομεί τις ετικέτες που επιχειρούσαν να επιβληθούν τόσο στην εικόνα όσο και στον ήχο του.

Ο AI καλλιτέχνης Luca Ferrano στο soundtrack του The Way You Dance

Ο Luca Ferrano, ένας καλλιτέχνης που δεν υπάρχει στον φυσικό κόσμο αλλά δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από αλγορίθμους, περνά για πρώτη φορά από το ψηφιακό σύμπαν στη μεγάλη οθόνη, υπογράφοντας το τραγούδι «Hope Stays High» στο soundtrack της ταινίας «The Way You Dance» του Quentin Lee. Το project, που αποτελεί την πρώτη επίσημη συμμετοχή AI-generated performer σε κινηματογραφικό soundtrack, φέρει την υπογραφή του παραγωγού Evan Steer, γνωστού ως DJ Stonedog, ο οποίος επιμελείται συνολικά τη μουσική της ταινίας.

Νοέμβριος

Η δικαίωση του Bad Bunny στα Latin Grammy

Τον Νοέμβριο, ο Bad Bunny ολοκλήρωσε τον θριαμβευτικό του κύκλο κερδίζοντας το πρώτο του Latin Grammy σε μία από τις 3 κορυφαίες κατηγορίες, αυτή του άλμπουμ της χρονιάς για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Bad Bunny αφιέρωσε τη διάκριση στους νέους της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα του Πουέρτο Ρίκο, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό και πολιτισμικό πυρήνα της δουλειάς του.

Η Warner Music Group και η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη

Επίσης τον Νοέμβριο, η Warner Music Group υπέγραψε συμφωνίες αδειοδότησης με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Suno και Udio, τις οποίες μέχρι πρότινος μήνυε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Οι συμφωνίες επιτρέπουν σε συνδρομητές των πλατφορμών να δημιουργούν τραγούδια με φωνές καλλιτεχνών και συνθέσεις δημιουργών που συναινούν, με τη δισκογραφική να δεσμεύεται ότι οι συμμετέχοντες θα αποζημιώνονται δίκαια για τη χρήση του έργου τους.

Η Rosalía μετατρέπει την pop σε τελετουργία με το «Lux»

Τον Νοέμβριο του 2025 η Rosalía επέστρεψε δισκογραφικά με το άλμπουμ «Lux», το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου και αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και πνευματικά φορτισμένα έργα της χρονιάς. Μακριά από τη σωματικότητα και την πρόκληση του «Motomami», η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα παρουσίασε έναν δίσκο που λειτουργεί ως μυσταγωγική εμπειρία, με κεντρικό άξονα το φως ως σύμβολο κάθαρσης, πίστης και μετάβασης

Ιστορικό ρεκόρ για το «Thriller» του Michael Jackson

Το «Thriller» του Michael Jackson κατέρριψε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, επιστρέφοντας στο Top 10 του Billboard Hot 100 και χαρίζοντας στον «Βασιλιά της Ποπ» ένα ρεκόρ που κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα, παρουσία στη δεκάδα των επιτυχιών σε έξι διαφορετικές δεκαετίες, από τα 70s έως και τα 2020s. Με συνολικά 26 εβδομάδες παρουσίας στο Billboard Hot 100, το «Thriller» ξεπέρασε πλέον τα «Billie Jean» και «Beat It», επιβεβαιώνοντας ότι, δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Michael Jackson παραμένει μια ζωντανή, διαχρονική δύναμη της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, ικανή να επανέρχεται στην κορυφή με την ίδια ένταση που σημάδεψε την εποχή του.

Δεκέμβριος

Τα Kennedy Center Honors υπό νέα πολιτική εποπτεία

Τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον τα πρώτα Kennedy Center Honors μετά την ανάληψη του ελέγχου του ιδρύματος από τον Πρόεδρο Donald Trump. Μεταξύ των τιμώμενων μουσικών καλλιτεχνών ήταν οι KISS, η Gloria Gaynor και ο George Strait. Ο Donald Trump δήλωσε ότι ήταν «πολύ εμπλεκόμενος» στη διαδικασία επιλογής, ενώ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που φιλοξένησε την τελετή, προσδίδοντας στον θεσμό έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Η Eurovision έγινε πεδίο σύγκρουσης

Η Eurovision του 2026 εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολιτικά φορτισμένους διαγωνισμούς στην ιστορία του θεσμού, καθώς η μία χώρα μετά την άλλη ανακοίνωνε την αποχώρησή της, επικαλούμενη τη συμμετοχή του Ισραήλ και τη διεθνή κατακραυγή για τα γεγονότα στη Γάζα. Το κύμα των αποχωρήσεων κατέληξε να σφραγίσει τη 70ή επετειακή Eurovision ως τη διοργάνωση με τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στη σύγχρονη ιστορία της, καθώς η EBU ανακοίνωσε τελικά μόλις 35 συμμετέχουσες χώρες για τη Βιέννη τον Μάιο του 2026, αποτυπώνοντας με σαφήνεια πως η πολιτική σύγκρουση έχει περάσει οριστικά στο προσκήνιο ακόμη και του πιο λαμπερού μουσικού θεσμού της Ευρώπης.

Πέθανε ο Chris Rea, η χαρακτηριστική φωνή της blues rock

Ο Chris Rea, η χαρακτηριστική βραχνή φωνή που συνόδευσε αμέτρητα ταξίδια, χειμώνες και προσωπικές διαδρομές, έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών, κλείνοντας οριστικά ένα από τα πιο αυθεντικά κεφάλαια της βρετανικής blues rock σκηνής.

Τίτλοι τέλους για το MTV

Μετά από 44 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, το MTV κατεβάζει οριστικά τον διακόπτη στο τέλος του 2025, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο καθοριστικές πολιτιστικές εποχές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

