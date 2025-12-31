MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 31.12.2025

The Voice: Οι celebrities που θα εμφανιστούν στο πρωτοχρονιάτικο special επεισόδιο

The Voice
Απρόσμενες ερμηνείες, άφθονο γέλιο, συγκίνηση και εκπλήξεις σε ένα «The Voice of Greece» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα ολοκαίνουργιο και εορταστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece» αναμένεται να παρακολουθήσουμε σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00 στο ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει τα εξής: Στον ΣΚΑΪ υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με μουσική, λάμψη και εκπλήξεις! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, κάνουμε ποδαρικό στο 2026 με ένα special επεισόδιο του πιο δημοφιλούς τηλεοπτικού προγράμματος: του «The Voice of Greece»! Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζούμε την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

The Voice

Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους μας ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο: Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες.

The Voice

Αυτοί είναι –με αλφαβητικά σειρά- οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

The Voice

Ποιοι θα αναδείξουν ένα ακόμα ταλέντο τους, πείθοντας τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους; Ποιοι coaches θα πατήσουν περισσότερο το button του block και ποιοι θα κερδίσουν την «εύνοια» του παρουσιαστή, κάνοντας… unblock; Το πιο βασικό ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

The Voice

Και αφού υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, απολαμβάνουμε την πιο ωραία παρέα σε ένα μοναδικό, κοινό act! Καλωσορίζουμε το 2026 με την πιο ωραία παρέα της ελληνικής τηλεόρασης και γοητευτικούς καλεσμένους που έχουν… πολλά να πουν. Απρόσμενες ερμηνείες, άφθονο γέλιο, συγκίνηση και εκπλήξεις σε ένα «The Voice of Greece» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο! Είστε όλοι καλεσμένοι!

The Voice

Καλή χρονιά!».

