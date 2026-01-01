Τα βιβλία που περιμένουμε το 2026

Από μεγάλα μυθιστορήματα και λογοτεχνικές επιστροφές έως συγκλονιστικά απομνημονεύματα και πολιτικά δοκίμια, η εκδοτική παραγωγή του 2026 σκιαγραφεί έναν κόσμο σε κρίση

Το εκδοτικό ημερολόγιο του 2026 ξεκινά ασυνήθιστα δυναμικά, καθώς οι πρώτοι μήνες της χρονιάς δεν ανήκουν μόνο σε πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς αλλά και σε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μυθιστορήματα που πραγματεύονται τη μετά θάνατον ύπαρξη, την οικολογική ενοχή, την πολιτική βία και τη μνήμη, συνυπάρχουν με βιβλία που λειτουργούν ως λογοτεχνικοί αποχαιρετισμοί και προσωπικοί απολογισμοί.

Ο George Saunders, γνωστός για τα υπαινικτικά και βαθιά ανθρώπινα διηγήματά του, επιστρέφει στο μυθιστόρημα με το «Vigil». Πρόκειται για το δεύτερο μυθιστόρημά του μετά το «Lincoln in the Bardo», το οποίο είχε τιμηθεί με το βραβείο Booker. Στο νέο του έργο, ο George Saunders τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησης ένα ανήσυχο πνεύμα με το όνομα Jill, το οποίο βοηθά τις ψυχές να περάσουν από τη ζωή σε ό,τι ακολουθεί. Η Jill καλείται στο νεκροκρέβατο ενός μεγιστάνα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χρόνο που τελειώνει και με την αδυναμία του να αναμετρηθεί με τα οικολογικά εγκλήματα του παρελθόντος του. Το βιβλίο λειτουργεί ως μια σαφής έκκληση για ανθρώπινη σύνδεση και περιβαλλοντική ευθύνη.

Το «Heartstopper Volume 6» της Alice Oseman σηματοδοτεί το φινάλε της εξαιρετικά δημοφιλούς graphic novel σειράς που αφηγείται την ιστορία αγάπης των Nick Nelson και Charlie Spring. Στον τελευταίο τόμο, η μετάβαση του Nick στο πανεπιστήμιο δοκιμάζει τη σχέση τους, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που μίλησε ανοιχτά για την εφηβεία, την ψυχική υγεία και τη queer ταυτότητα και απέκτησε παγκόσμια απήχηση μέσω της τηλεοπτικής μεταφοράς του Netflix.

Το «The News from Dublin» του Colm Tóibín είναι μια συλλογή διηγημάτων που εξερευνά τη ζωή ανθρώπων σε συνθήκες αποξένωσης και εσωτερικής σιωπής. Από την Ιρλανδία έως την Αργεντινή και τον Ισπανικό Εμφύλιο, ο Colm Tóibín επιστρέφει στη μικρή φόρμα με ιστορίες χαμηλόφωνες αλλά συναισθηματικά διαπεραστικές.

Η Ali Smith επιστρέφει με το «Glyph», ένα μυθιστόρημα που λειτουργεί ως συνοδευτικό έργο του «Gliff» του 2024 και υπόσχεται να φωτίσει μια ιστορία που ήταν σκόπιμα κρυμμένη στο προηγούμενο βιβλίο. Με το γνώριμο παιγνιώδες και πολιτικά αιχμηρό της ύφος, η Ali Smith πλέκει μια αφήγηση γεμάτη αλληγορίες, αδέλφια, φαντάσματα και άλογα, σε μια κραυγή αντίστασης απέναντι στον πόλεμο, τη γενοκτονία και τη σταδιακά πιο εχθρική κοινωνική γλώσσα.

Η Maggie O’Farrell, μετά την κινηματογραφική μεταφορά του «Hamnet» στις αίθουσες, ετοιμάζει το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Land». Το βιβλίο ανοίγει στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα, λίγο μετά τον λιμό, και ακολουθεί μια πολυγενεακή οικογενειακή ιστορία εμπνευσμένη από το προσωπικό της παρελθόν. Στο κέντρο βρίσκεται ένας άνδρας επιφορτισμένος με τη χαρτογράφηση της χώρας για την κρατική υπηρεσία αποτύπωσης, σε ένα έργο όπου το τοπίο, η μνήμη και η ιστορική πληγή συνδέονται άρρηκτα.

Στο «The Last of Earth» η Deepa Anappara εγκαταλείπει τη σύγχρονη Ινδία και στρέφεται σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα περιπέτειας με φόντο το Θιβέτ του 19ου αιώνα. Δύο απρόσμενοι ήρωες, μια Αγγλίδα εξερευνήτρια και ένας Ινδός δάσκαλος που λειτουργεί ως κατάσκοπος, κινούνται μέσα σε έναν κόσμο αποικιοκρατίας, κινδύνων και προσωπικών φιλοδοξιών.

Το «Fruit Fly» του Josh Silver αποτελεί την πρώτη του απόπειρα στην ενήλικη μυθοπλασία. Πρόκειται για ένα σκοτεινό και αιχμηρό μυθιστόρημα όπου μια επιτυχημένη συγγραφέας και ένας εξαρτημένος σεξεργάτης συναντιούνται σε μια αφήγηση που εξετάζει την εξουσία, την επιθυμία και τη δημιουργική εκμετάλλευση.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το «The Things We Never Say» της Elizabeth Strout. Αν και η Elizabeth Strout έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητή για τα διασυνδεδεμένα μυθιστορήματά της, το νέο της έργο αποτελεί αυτόνομη ιστορία. Εστιάζει σε έναν άνδρα που κουβαλά ένα μυστικό και εισάγει χαρακτήρες που δεν έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενα βιβλία της, διατηρώντας ωστόσο τη γνώριμη συναισθηματική ακρίβεια της συγγραφέως.

Το «I Give You My Silence» του Mario Vargas Llosa παρουσιάζεται ως το τελευταίο μυθιστόρημα του νομπελίστα συγγραφέα και ως μια αφήγηση που επιστρέφει στο Περού, με τον άξονά της να περιστρέφεται γύρω από τη δύναμη της μουσικής και το πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτισμικό και προσωπικό σημείο αναφοράς.

Στο «The Ending Writes Itself» της Evelyn Clarke, έξι συγγραφείς καλούνται να ολοκληρώσουν το τελευταίο έργο ενός νεκρού best seller συγγραφέα σε ένα απομονωμένο νησί. Το μυθιστόρημα λειτουργεί ταυτόχρονα ως κλασικό whodunit και ως σάτιρα της εκδοτικής βιομηχανίας.

Ο China Miéville, εμβληματική μορφή της σύγχρονης φανταστικής λογοτεχνίας, δεν έχει εκδώσει μυθιστόρημα για ενήλικο κοινό από το «Embassytown» του 2011, πέρα από τη συνεργασία του με τον Keanu Reeves στο «The Book of Elsewhere». Το νέο του βιβλίο «The Rouse», το οποίο γράφεται εδώ και 20 χρόνια, υπόσχεται ένα σκοτεινό και πολυεπίπεδο έπος που εκτείνεται σε ολόκληρη ήπειρο, με συνωμοσίες και απόκοσμες δυνάμεις να διαμορφώνουν έναν κόσμο απειλητικό και αινιγματικό.

Ο Yann Martel, γνωστός για το «Life of Pi», παρουσιάζει το φιλόδοξο «Son of Nobody». Στο βιβλίο αυτό, ένας μελετητής της κλασικής φιλολογίας ανακαλύπτει μια χαμένη αφήγηση του Τρωικού Πολέμου. Το κείμενο ξεδιπλώνεται με τον μεταφρασμένο ποιητικό λόγο στο πάνω μέρος της σελίδας και προσωπικές υποσημειώσεις αφιερωμένες στη νεαρή κόρη του αφηγητή στο κάτω μέρος, δημιουργώντας έναν στοχασμό γύρω από τη μυθοπλασία, το σπίτι και την ίδια την πράξη της αφήγησης.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η Asako Yuzuki, της οποίας το «Butter» εξελίχθηκε σε διεθνές φαινόμενο με αργή αλλά σταθερή απήχηση. Η συγγραφέας συνεργάζεται εκ νέου με την Polly Barton στο «Hooked», ένα βιβλίο που συνεχίζει την εξερεύνηση της τροφής, της φιλίας και της γυναικείας εμπειρίας στη σύγχρονη Ιαπωνία. Η Asako Yuzuki αξιοποιεί το καθημερινό ως πεδίο έντασης και κοινωνικού σχολιασμού, εμβαθύνοντας σε σχέσεις και επιθυμίες που παραμένουν συχνά αθέατες.

Η Tayari Jones, η οποία τιμήθηκε με το Women’s Prize το 2019 για το «American Marriage», παρουσιάζει το «Kin», ένα μυθιστόρημα που εστιάζει σε δύο αδελφές χωρίς μητέρα στον φυλετικά διαχωρισμένο αμερικανικό Νότο, εξετάζοντας την οικογένεια, τη μνήμη και την κοινωνική κληρονομιά.

Η Louise Kennedy επιστρέφει μετά τη μεγάλη επιτυχία του βραβευμένου και πρόσφατα τηλεοπτικά μεταφερμένου «Trespasses» με το «Stations». Το μυθιστόρημα παρακολουθεί τη σχέση δύο Ιρλανδών εφήβων από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και έπειτα, χαρτογραφώντας τις προσωπικές τους διαδρομές σε ένα κοινωνικό και πολιτικό τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

Στο «A Violent Masterpiece» ο Jordan Harper επιστρέφει στο σκοτεινό Λος Άντζελες με ένα ακραίο noir μυθιστόρημα που συνδυάζει βία, διαφθορά και τη βιομηχανία του θεάματος, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο σκληρούς σύγχρονους συγγραφείς του είδους.

Απομνημονεύματα, δοκίμια και πολιτική

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά όπου η μη μυθοπλασία θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκδοτικής παραγωγής, όχι ως απλό συμπλήρωμα της λογοτεχνίας αλλά ως βασικό εργαλείο κατανόησης του κόσμου.

Η χρονιά ανοίγει με ένα από τα πιο συγκλονιστικά βιβλία μαρτυρίας των τελευταίων ετών. Η Gisèle Pelicot, η γυναίκα που ήταν παντρεμένη για 50 χρόνια με τον άνθρωπο που την νάρκωνε για να τη βιάσουν πλήθος ανδρών που επέλεγε εκείνος, έδειξε το πρόσωπό της σε μία δίκη με ανοιχτές πόρτες για να κοιτάξει στα μάτια τους βιαστές της. Η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δίκης κατά την οποία ο σύζυγός της και άλλοι 50 άνδρες καταδικάστηκαν για βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση, επιλέγει να μετατρέψει την προσωπική της τραγωδία σε δημόσιο λόγο. Στο βιβλίο «A Hymn to Life» η Gisèle Pelicot δηλώνει με καθαρότητα ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», θέτοντας ως στόχο να καλλιεργήσει δύναμη και θάρρος σε άλλους επιζώντες. Πρόκειται για μια αφήγηση που δεν επιδιώκει τη συγκίνηση, αλλά τη μετατόπιση της ευθύνης και του κοινωνικού βλέμματος.

Στο «Tonight the Music Seems So Loud» ο Sathnam Sanghera εξετάζει τη ζωή και την πολιτισμική κληρονομιά του George Michael, συνδέοντας τη μουσική του με τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές της εποχής του.

Το «How to Talk to AI And How Not To» του Jamie Bartlett αποτελεί ένα εκτενές δοκίμιο για την τεχνητή νοημοσύνη, τις δυνατότητες και τους κινδύνους της, με έμφαση στις επιπτώσεις της στη δημοκρατία, την εργασία και την ανθρώπινη κρίση.

Το Χόλιγουντ δίνει το παρών, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον Sylvester Stallone, ο οποίος στο «The Steps» αφηγείται για πρώτη φορά τη διαδρομή του από την αστεγία στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 1970 έως τη θριαμβευτική επιτυχία του «Rocky» στα Όσκαρ σε ένα βιβλίο που αναμένεται εντός του 2026.

Η σχέση ανάμεσα στην επιτυχία και στο προσωπικό κόστος τίθεται με διαφορετικούς όρους στο «Famesick» της Lena Dunham, όπου η συγγραφέας και δημιουργός καταγράφει με ωμή ειλικρίνεια πώς η πρώιμη και εκρηκτική επιτυχία της οδήγησε σε χρόνια ασθένεια και εξάντληση. Αντίστοιχα άμεση αλλά διαφορετικής φύσης είναι η εξομολόγηση της Gillian Anderson στο «More», συνέχεια της επιτυχημένης ανθολογίας «Want», με επίκεντρο αυτή τη φορά τη γυναικεία επιθυμία μέσα από μια πιο προσωπική οπτική. Η Liza Minnelli επιστρέφει με το «Kids, Wait Till You Hear This!», όπως το αφηγείται στον Michael Feinstein, με στόχο να αποδομήσει μύθους και να αποκαταστήσει την προσωπική της αλήθεια.

Η Naomi Klein σε συνεργασία με την Astra Taylor αναλύει στο «End Times Fascism» τον τρόπο με τον οποίο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, τεχνολογική ισχύς και εθνικισμός συγκλίνουν σε μια απειλή για τη δημοκρατία. Ο Jared Diamond επιστρέφει με το «Profits, Prophets, Coaches and Kings», εξετάζοντας τον ρόλο χαρισματικών προσωπικοτήτων στην ιστορία.

