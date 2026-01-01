MadWalk 2025 highlights
Beauty 01.01.2026

Πρησμένα μάτια μετά το πρωτοχρονιάτικο ραβεγιόν; Με αυτά τα tricks θα επαναφέρεις τη λάμψη τους

Μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν τα μάτια σου ανακτούν τη φρεσκάδα και τη λάμψη τους με απλούς τρόπους που ξαναζωντανεύουν το βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ξενύχτι του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν μπορεί να αφήσει τα μάτια σου πρησμένα και κουρασμένα την επόμενη μέρα. Οι ώρες χορού, οι φίλοι, η λάμψη των γιορτών και φυσικά οι πολλές φωτογραφίες μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις ότι το βλέμμα σου έχει χάσει τη φρεσκάδα του.

Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχείς. Υπάρχουν απλά και γρήγορα tricks που μπορούν να μειώσουν το πρήξιμο, να αναζωογονήσουν την περιοχή γύρω από τα μάτια και να σε κάνουν να νιώσεις πιο λαμπερή και ξεκούραστη, έτοιμη να απολαύσεις τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

Τι μπορείς να κάνεις το πρωί

Ψυχρές κομπρέσες ή κουτάλια

Κράτησε για λίγα λεπτά στο ψυγείο δύο κουτάλια ή ένα ζευγάρι κομπρέσες και τοποθέτησέ τα στα μάτια σου. Η δροσιά μειώνει το πρήξιμο και βοηθά στην άμεση σύσφιξη των αγγείων.

Τζελ ή κρέμα ματιών με καφεΐνη

Η καφεΐνη είναι ιδανική για να μειώσει τα οιδήματα και να ξυπνήσει το βλέμμα. Άπλωσέ τη απαλά με τα δάχτυλά σου, ταμποναριστά, χωρίς έντονο τρίψιμο.

Ενυδάτωση

Μη ξεχνάς να πιείς νερό και να ενυδατώσεις την περιοχή γύρω από τα μάτια με προϊόν που περιέχει υαλουρονικό οξύ ή αλόη, για να επαναφέρεις την ελαστικότητα και τη φρεσκάδα του δέρματος.

Κρύες σακούλες τσαγιού ή αγγούρι

Το τσάι με κατεχίνες ή φρεσκοκομμένο αγγούρι στο ψυγείο βοηθούν στη μείωση του πρηξίματος και δίνουν αίσθηση δροσιάς. Τοποθέτησέ τα για 5-10 λεπτά πάνω στα μάτια.

Ελαφρύ μακιγιάζ για φρεσκάδα

Αν θέλεις να καλύψεις σημάδια κούρασης, επίλεξε μια ελαφριά βάση και φωτεινές αποχρώσεις σκιάς στην εσωτερική γωνία του ματιού. Ένα ελαφρύ concealer κάτω από τα μάτια και λίγη μάσκαρα αρκούν για να δείχνει το βλέμμα πιο ξεκούραστο.

Διάβασε επίσης: Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά

