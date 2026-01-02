Avatar: Fire and Ash: Ετοιμο να «πιάσει» το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων

Η νέα ταινία του James Cameron κυριαρχεί στις αίθουσες, την ώρα που το αμερικανικό box office κλείνει το 2025 με συγκρατημένη άνοδο

Η κινηματογραφική αγορά αποχαιρέτησε το 2025 με τον «Avatar: Fire and Ash» να επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως το μεγάλο εορταστικό γεγονός της σεζόν. Η νέα προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν της Πανδώρας βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συγκεντρώνοντας έσοδα 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων σε μία ημέρα.

Η ταινία αποτελεί ακόμη έναν εισπρακτικό θρίαμβο για τον James Cameron και την Disney, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα του franchise μετά την εξαγορά της Fox το 2019. Μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα έσοδα ξεπέρασαν τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η διεθνής πορεία αποδεικνύεται ακόμη ισχυρότερη. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, το φιλμ αναμένεται να ξεπεράσει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

Στη δεύτερη θέση του box office βρέθηκε το «Zootopia 2» της Disney, το οποίο πρόσθεσε 4.6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το σύνολο των εισπράξεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 337.9 εκατομμύρια δολάρια. Την τρίτη θέση κατέλαβε το ανεξάρτητο δράμα «Marty Supreme» της A24, με έσοδα 2.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet, έχει φτάσει συνολικά τα 39 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office, αν και το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 70 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα προώθησης.

Ακολούθησαν το «David» της Angel Studios με ημερήσια έσοδα 2.4 εκατομμυρίων δολαρίων και συνολικά 58.5 εκατομμύρια, καθώς και το «Anaconda» της Sony, το οποίο συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 2.2 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά 31.7 εκατομμύρια. Λίγο χαμηλότερα κινήθηκαν το «The Housemaid» της Lionsgate με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried, καθώς και το «Song Sung Blue» της Focus Features με τους Hugh Jackman και Kate Hudson, αμφότερα με ημερήσια έσοδα 2.1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, οι κινηματογράφοι επένδυσαν και σε εναλλακτικό περιεχόμενο κατά την εορταστική περίοδο. Η προβολή του φινάλε της σειράς «Stranger Things» της Netflix προσέλκυσε 1.1 εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 620 αίθουσες, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημιουργών της σειράς Matt Duffer και Ross Duffer, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν οικονομικά στοιχεία.

Παραδοσιακά, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη κινητικότητα στα ταμεία, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού επιλέγει διαφορετικές μορφές ψυχαγωγίας. Η αγορά αναμένει ανάκαμψη τις αμέσως επόμενες ημέρες, με τον «Avatar: Fire and Ash» να παραμένει ο βασικός μοχλός ώθησης για την κινηματογραφική κίνηση των πρώτων ημερών του νέου έτους.

Διάβασε επίσης: Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office

Δες κι αυτό…