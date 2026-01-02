MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 02.01.2026

Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)

Αυτά τα ζώδια έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον ψηφιακό κόσμο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εποχή των stories, των likes και των ατελείωτων scrolls, κάποια ζώδια απλώς… δεν μπορούν να αντισταθούν. Είτε ανεβάζουν κάθε στιγμή της ζωής τους, είτε παρακολουθούν αθόρυβα τα πάντα, τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Ποια είναι λοιπόν τα 3+1 ζώδια που έχουν το κινητό στο χέρι περισσότερο απ’ όλους;

Pinterest.com

Δίδυμοι

Οι βασιλιάδες της επικοινωνίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη λίστα. Οι Δίδυμοι λατρεύουν να ενημερώνονται, να σχολιάζουν, να στέλνουν μηνύματα και να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα. Instagram, X, TikTok, WhatsApp – τα έχουν όλα ανοιχτά και αλλάζουν εφαρμογή πιο γρήγορα απ’ ό,τι αλλάζουν θέμα συζήτησης. Για εκείνους, τα social media είναι τρόπος ζωής.

selfies ζώδια
Pinterest.com

Λέων

Ο Λέων δεν ανεβάζει απλώς post — κάνει εμφάνιση. Θέλει τα likes, τα σχόλια και την επιβεβαίωση, γιατί ξέρει πως το feed είναι η προσωπική του σκηνή. Selfies, βίντεο, stories με φίλους ή glam στιγμές, όλα περνούν από το φίλτρο του «να φαίνομαι στα καλύτερά μου». Και φυσικά, αν δεν πάρει την αναμενόμενη προσοχή… το καταλαβαίνεις αμέσως.

Pinterest.com

Ζυγός

Αισθητική, φίλτρα, τέλειες γωνίες και προσεγμένα captions. Ο Ζυγός αγαπά τα social media γιατί του επιτρέπουν να εκφράσει το καλό του γούστο και να συνδεθεί με τους άλλους. Του αρέσει να παρακολουθεί trends, να κάνει like και να διατηρεί ισορροπίες — ακόμη και online. Το κινητό του είναι πάντα δίπλα του, «για κάθε ενδεχόμενο».

Pinterest.com

Σκορπιός

Μπορεί να μη δημοσιεύει συνεχώς, αλλά μην τον υποτιμάς. Ο Σκορπιός ξέρει τα πάντα. Παρακολουθεί stories, θυμάται λεπτομέρειες και κάνει… ψηφιακή έρευνα καλύτερα από ντετέκτιβ. Δεν θα ανεβάσει πολλά, όμως θα είναι online περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Τα social media για εκείνον είναι εργαλείο παρατήρησης και ελέγχου.

selfies ζώδια
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

