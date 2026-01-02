MadWalk 2025 highlights
Beauty 02.01.2026

Αυτοί είναι οι λόγοι που τα «bad hair days» σου έχουν γίνει καθημερινότητα

mallia
Η υγεία και η λάμψη των μαλλιών επηρεάζονται από τις καθημερινές συνήθειες, με μικρά λάθη να καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα μαλλιά σου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς «καμβάδες» για την εμφάνισή σου, αλλά συχνά η καθημερινή φροντίδα τους μπορεί να είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται. Από τις λιπαρές ρίζες μέχρι τις ξηρές άκρες, πολλά προβλήματα προκύπτουν από μικρές καθημερινές συνήθειες που δεν καταλαβαίνεις ότι βλάπτουν τα μαλλιά σου.

Κάθε τριχωτό και κάθε τύπος μαλλιών είναι διαφορετικός, γι’ αυτό οι λύσεις που βλέπεις στα social media δεν λειτουργούν απαραίτητα για σένα. Το κλειδί είναι να μάθεις ποια λάθη πρέπει να αποφύγεις και πώς να προσαρμόσεις τη φροντίδα σου ώστε να έχεις υγιή, λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα.

mpoukles_mallia
Pinterest

Εστίαση στις ρίζες αντί για τις άκρες

Το πιο συχνό λάθος είναι να αφιερώνεις όλη σου την προσοχή στις άκρες, ενώ η υγεία των ριζών είναι αυτή που καθορίζει την όψη των μαλλιών σου. Όταν λούζεσαι, δώσε έμφαση στο τριχωτό, χρησιμοποιώντας ήπιο σαμπουάν και χλιαρό νερό. Το μασάζ στο κεφάλι ενεργοποιεί την κυκλοφορία και βοηθά στη σωστή καθαριότητα, ενώ τα προϊόντα στις άκρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο για να αποφευχθεί η ξηρότητα ή η φθορά.

Προσοχή στο «hair training»

Η ιδέα ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις τα μαλλιά σου να λιπαίνονται λιγότερο μειώνοντας τα λουσίματα συχνά προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Η παραγωγή λιπαρότητας καθορίζεται από ορμόνες, ηλικία και προϊόντα που χρησιμοποιείς, όχι από το πόσο συχνά λούζεσαι. Αν προσπαθήσεις να μειώσεις τα λουσίματα υπερβολικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η έντονη λιπαρότητα και η αίσθηση βάρους στο τριχωτό.

freska_mallia
Pinterest

Υπερβολική απολέπιση

Η απολέπιση του τριχωτού μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα για καθαρότητα, αλλά η υπερβολή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και μικροτραυματισμούς. Όταν αφαιρείς πολύ το νεκρό δέρμα ή τρίχες, αυξάνεται ο κίνδυνος φλεγμονής και μόλυνσης. Προτίμησε ήπιες τεχνικές ή προϊόντα με φυσικά συστατικά που σέβονται την ευαίσθητη επιδερμίδα του κεφαλιού σου.

Θερμότητα με μέτρο

Η καθημερινή χρήση θερμότητας στα μαλλιά καταστρέφει την υγρασία και τους πρωτεϊνικούς δεσμούς της τρίχας. Το ίσιωμα ή το στέγνωμα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αφήσει τα μαλλιά θαμπά, εύθραυστα και σπασμένα. Προσπάθησε να περιορίζεις τη θερμότητα και να χρησιμοποιείς πάντα προστατευτικά προϊόντα, ώστε να διατηρήσεις τη λάμψη και την αντοχή τους.

