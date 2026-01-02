MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Τα διάσημα ζευγάρια που περιμένουμε να παντρευτούν μέσα στο 2026

Taylor Swift Travis Kelce
Έρωτες, προτάσεις γάμου και μεγάλα μονόπετρα που συζητιούνται ήδη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς το 2025 κατεβάζει αυλαία, το βλέμμα της showbiz στρέφεται ήδη στο 2026, μια χρονιά που όλα δείχνουν πως θα είναι γεμάτη γάμους, κουφέτα, μονόπετρα και glamorous τελετές. Παρότι κανένα διάσημο ζευγάρι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία γάμου, οι αρραβώνες έχουν ήδη «κλειδώσει» και οι προβλέψεις μιλούν για έναν ιδιαίτερα ρομαντικό χρόνο.

Δείτε ποια celebrity couples αναμένεται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας (ή του δημαρχείου) μέσα στο 2026.

Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez

Μαζί από το 2016 και με μια πολυμελή οικογένεια πέντε παιδιών, ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez αποφάσισαν το καλοκαίρι του 2025 να επισφραγίσουν τη σχέση τους με αρραβώνα. Το εντυπωσιακό μονόπετρο έκανε αίσθηση, όπως και η αποκάλυψη πως το ζευγάρι έχει ήδη υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο. Όλα δείχνουν πως το 2026 θα τους βρει… επίσημα παντρεμένους.

Cristiano Ronaldo: Ξεπερνά κάθε φαντασία το κόστος του δαχτυλιδιού για την πρόταση γάμου στη Georgina Rodríguez
https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed

Zendaya – Tom Holland

Η γνωριμία τους στα γυρίσματα του Spider-Man το 2016 εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπημένους έρωτες του Hollywood. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του το 2021 και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Tom Holland έκανε πρόταση γάμου στη Zendaya τις γιορτές του 2024. Αν και κρατούν χαμηλό προφίλ, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-σταθμός τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Zendaya Tom Holland
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Taylor Swift – Travis Kelce

Η pop icon και ο αστέρας του NFL είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2023 και δύο χρόνια αργότερα ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους με μια χιουμοριστική κοινή ανάρτηση στο Instagram. Ο συνδυασμός μουσικής και αθλητισμού φαίνεται να λειτουργεί άψογα και οι fans περιμένουν με ανυπομονησία έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους του 2026.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Lady Gaga – Michael Polansky

Η Lady Gaga ζει έναν ήρεμο και σταθερό έρωτα με τον επιχειρηματία Michael Polansky από το 2019. Ο αρραβώνας τους έγινε την άνοιξη του 2024, όμως επιβεβαιώθηκε αρκετά αργότερα με τον πιο απρόσμενο τρόπο: σε βίντεο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου η τραγουδίστρια τον σύστησε ως «αρραβωνιαστικό» της. Ένας γάμος γεμάτος λάμψη θεωρείται σχεδόν δεδομένος.

Lady Gaga Michael Polansky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Dua Lipa – Callum Turner

Η Dua Lipa και ο Callum Turner είναι ζευγάρι από τις αρχές του 2024 και κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα. Παρ’ όλα αυτά, δημοσιεύματα θέλουν τον ηθοποιό να έχει κάνει πρόταση γάμου τα Χριστούγεννα του 2024. Το μεγάλο δαχτυλίδι στο χέρι της τραγουδίστριας ήταν αρκετό για να φουντώσουν τα σενάρια περί γάμου μέσα στο 2026.

Miley Cyrus – Max Morando

Η Miley Cyrus και ο μουσικός Max Morando είναι μαζί από το 2021 και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2025. Για τη Miley, αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος μετά τον χωρισμό της από τον Liam Hemsworth. Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από χαμηλούς τόνους και δημιουργική σύνδεση, κάτι που κάνει τον επικείμενο γάμο ακόμη πιο ενδιαφέρον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Liam Hemsworth – Gabriella Brooks

Ο Liam Hemsworth γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιό του από τη Miley Cyrus και από το 2019 είναι ζευγάρι με το μοντέλο Gabriella Brooks. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και όλα δείχνουν πως το 2026 θα τους βρει παντρεμένους, σε μια πιο ώριμη και ήρεμη φάση ζωής.

https://www.instagram.com/gabriella_brooks/

Charles Leclerc – Alexandra Saint Mleux

Ο σταρ της Formula 1 και η influencer σύντροφός του είναι μαζί από το 2023 και τον Νοέμβριο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Η πρόταση γάμου είχε πρωταγωνιστή τον αγαπημένο τους σκύλο, γεγονός που έκανε το story ακόμη πιο γλυκό και viral. Ο γάμος τους αναμένεται να συνδυάζει κομψότητα και ευρωπαϊκό glamour.

https://www.instagram.com/alexandrasaintmleux/

Katy Perry – Justin Trudeau

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους και φαίνεται πως κάνουν σταθερά βήματα προς μια κοινή δημόσια ζωή. Η ποπ σταρ συνόδευσε πρόσφατα τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά στην Ιαπωνία, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση δίπλα του σε πολιτικό περιβάλλον, ενώ μάλιστα συναντήθηκαν και με τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Fumio Kishida. Η κοινή τους παρουσία και η επίσημη αναφορά στην Katy Perry ως σύντροφό του ενισχύουν τα σενάρια πως το ζευγάρι δεν αποκλείεται να μας απασχολήσει έντονα και το 2026, ίσως ακόμη και με έναν γάμο-έκπληξη.

www.instagram.com/katyperry

