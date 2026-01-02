Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV

Οι αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης που έχουν κερδίσει το κοινό και σημειώνουν υψηλές τηλεθεάσεις, μπαίνουν σε μικρή αναμονή, με το μεγάλο comeback να είναι προγραμματισμένο για τις 19 Ιανουαρίου.

Τα κανάλια ALPHA, MEGA και ΑΝΤ1 έχουν συμφωνήσει να μην προβάλλουν νέες βραδινές παραγωγές πριν από αυτή την ημερομηνία, δίνοντας χρόνο στους τηλεθεατές να ετοιμαστούν για τις εξελίξεις.

Στο MEGA, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα δραματικά σίριαλ «Μία νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς». Στη «Γη της ελιάς», ο Στέφανος και η Βασιλική παντρεύονται με μία λιτή τελετή, έχοντας ως κουμπάρους τον Παρασκευά και τη Φρύνη, ενώ τα παιδιά τους αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρανυφάκια. Ο Λυκούργος είναι ο μοναδικός προσκεκλημένος, και η παρουσία του Ορέστη χαροποιεί ιδιαίτερα την Αλεξάνδρα. Παράλληλα, η Χριστιάνα ανησυχεί μήπως αναγνωριστεί, ενώ ο Παυλής αποφασίζει να πάρει ρεβάνς απέναντι στη Δάφνη για τα ψέματα σχετικά με το μωρό. Η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει όλους. Η Χριστιάνα προσπαθεί να κατανοήσει την κατάσταση με τον Μιχάλη και αντιδρά έντονα όταν τον βλέπει με τη Μαρουσώ, ενώ ο Παυλής αποφασίζει οριστικά να χωρίσει τη Δάφνη.

Στο «Μία νύχτα μόνο», η ένταση κορυφώνεται όταν ο Οδυσσέας πέφτει θύμα δολοφονικής ενέδρας. Η Αρετή σπεύδει πανικόβλητη στο νοσοκομείο, προσευχόμενη να μην έχει την ίδια τύχη με τον Λεωνίδα, δημιουργώντας σκηνές μεγάλης αγωνίας για τους τηλεθεατές.

Στον ALPHA, η σειρά «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει με δραματικές εξελίξεις από τον σεισμό που χτύπησε τη Στέρνα. Οι καταστροφές είναι μεγάλες, και το ξενοδοχείο μετατρέπεται προσωρινά σε αναρρωτήριο. Ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, μαζί με τη Φανή καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Παράλληλα, ο Παύλος νοσηλεύεται μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, ενώ ο Χάρης παλεύει να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα σώζει το μωρό της Ρίτας και τη διευθύντρια, η οποία της ανταποδίδει με μία απρόσμενη ανταμοιβή.

Παράλληλα, σταδιακά θα επιστρέψουν και οι υπόλοιπες σειρές του ALPHA: «Porto Leone», «Να μ’ αγαπάς», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και «Το σόι σου», ενώ στον ΑΝΤ1 αναμένεται η επιστροφή του «Grand Hotel», με την σχέση Πέτρου-Αλίκης να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της παρουσίας του Άρη.

Όπως φαίνεται, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν φροντίσει να κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο, προσφέροντας πολλές ανατροπές και συγκινήσεις για το κοινό του χειμώνα.

