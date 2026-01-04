MadWalk 2025 highlights
TV 04.01.2026

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη
Η συγκινητική αναφορά του καναλιού στον ξαφνικό θάνατο του καταξιωμένου παρουσιαστή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 και όχι μόνο μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος συνεργάστηκε επί 3,5 δεκαετίες με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Ο καταξιωμένος παρουσιαστής έφυγε σήμερα 4 Ιανουαρίου από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Χαρακτηριστικό είναι πως οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ τουλάχιστον για 45 λεπτά στον γνωστό δημοσιογράφο, χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε και από το κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Κούρο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια του ΑΝΤ1 βυθίστηκε στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του επί 33 χρόνια πατριάρχη την πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1…» στέλνοντας παράλληλα τα θερμά συλλυπητήρια όλου του καναλιού στην οικογένειά του.

ANT1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΘΑΝΕ
