Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

Ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονα συναισθήματα έφερε στο Sing for Greece η παρουσία της Marseaux, η οποία συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Χάνομαι». Πρόκειται για ένα κομμάτι βαθιά προσωπικό, που αγγίζει τη νοσταλγία, την παιδικότητα και την ανάγκη επιστροφής σε έναν πιο αθώο εαυτό, στοιχεία που φαίνεται να συνοδεύουν έντονα και την ίδια αυτή την περίοδο της ζωής της.

Μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος από το τραγούδι, η Μπέττυ Μαγγίρα την κάλεσε στο πλατό, όπου η Marseaux μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με την απόφασή της να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Όπως αποκάλυψε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να συμμετάσχει, καθώς είχε δηλώσει συμμετοχή και το 2020, ωστόσο τότε ένιωθε πως η προσπάθεια δεν ήταν όσο ώριμη και προετοιμασμένη θα ήθελε.

Αυτή τη φορά, όπως εξήγησε, η προσέγγιση είναι διαφορετική, πιο προσεγμένη και με μεγαλύτερη έμπνευση. Η Eurovision αποτελούσε πάντα ένα παιδικό όνειρο για εκείνη, το οποίο μοιραζόταν από μικρή με τη μητέρα της, πιστεύοντας πως κάποια στιγμή θα βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού. Παράλληλα, τόνισε πως το πιο σημαντικό για την ίδια είναι το τραγούδι να αγγίξει τον κόσμο, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό.

Το «Χάνομαι», όπως είπε, είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό τραγούδι που μιλά για τη νοσταλγία, την ανεμελιά και την παιδικότητα του παλιού μας εαυτού, συναισθήματα που βιώνει έντονα το τελευταίο διάστημα. Η συναισθηματική σύνδεσή της με το κομμάτι είναι τόσο δυνατή, που, όπως παραδέχτηκε, κάθε φορά που το ερμηνεύει δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

