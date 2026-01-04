MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 04.01.2026

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

Η καλλιτέχνιδα μιλά για τη σύνδεσή της με το τραγούδι και την εμπειρία του Sing for Greece
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονα συναισθήματα έφερε στο Sing for Greece η παρουσία της Marseaux, η οποία συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Χάνομαι». Πρόκειται για ένα κομμάτι βαθιά προσωπικό, που αγγίζει τη νοσταλγία, την παιδικότητα και την ανάγκη επιστροφής σε έναν πιο αθώο εαυτό, στοιχεία που φαίνεται να συνοδεύουν έντονα και την ίδια αυτή την περίοδο της ζωής της.

Μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος από το τραγούδι, η Μπέττυ Μαγγίρα την κάλεσε στο πλατό, όπου η Marseaux μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με την απόφασή της να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Όπως αποκάλυψε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να συμμετάσχει, καθώς είχε δηλώσει συμμετοχή και το 2020, ωστόσο τότε ένιωθε πως η προσπάθεια δεν ήταν όσο ώριμη και προετοιμασμένη θα ήθελε.

Διάβασε επίσης: O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

Αυτή τη φορά, όπως εξήγησε, η προσέγγιση είναι διαφορετική, πιο προσεγμένη και με μεγαλύτερη έμπνευση. Η Eurovision αποτελούσε πάντα ένα παιδικό όνειρο για εκείνη, το οποίο μοιραζόταν από μικρή με τη μητέρα της, πιστεύοντας πως κάποια στιγμή θα βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού. Παράλληλα, τόνισε πως το πιο σημαντικό για την ίδια είναι το τραγούδι να αγγίξει τον κόσμο, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό.

Το «Χάνομαι», όπως είπε, είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό τραγούδι που μιλά για τη νοσταλγία, την ανεμελιά και την παιδικότητα του παλιού μας εαυτού, συναισθήματα που βιώνει έντονα το τελευταίο διάστημα. Η συναισθηματική σύνδεσή της με το κομμάτι είναι τόσο δυνατή, που, όπως παραδέχτηκε, κάθε φορά που το ερμηνεύει δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Marseaux Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

04.01.2026
Επόμενο
Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

04.01.2026

Δες επίσης

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς
TV

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

04.01.2026
Eurovision 2026: Νικητής του Greek Idol ανάμεσα στους 28 υποψήφιους για τον Εθνικό Τελικό
TERMS OF USE

Eurovision 2026: Νικητής του Greek Idol ανάμεσα στους 28 υποψήφιους για τον Εθνικό Τελικό

04.01.2026
Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»
TV

Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

04.01.2026
O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026
TV

O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

04.01.2026
Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη
TV

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

04.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026
TV

Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

04.01.2026
Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»
TV

Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

04.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία
TV

Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

04.01.2026
Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece
TV

Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού