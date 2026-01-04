MadWalk 2025 highlights
Food 04.01.2026

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Ένα βελούδινο γλυκό με ιταλικές ρίζες και σύγχρονη γεύση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η panna cotta, που στα ιταλικά σημαίνει «μαγειρεμένη κρέμα», είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επιδόρπια της ιταλικής ζαχαροπλαστικής. Η καταγωγή της εντοπίζεται στη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα στο Piemonte, μια περιοχή με μακρά παράδοση στα ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με μια από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από τη δημιουργία της, η panna cotta εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στην περιοχή Langhe και αποδίδεται σε μια γυναίκα ουγγρικής καταγωγής, η οποία αξιοποίησε απλά υλικά για να δημιουργήσει ένα φίνο και βελούδινο γλυκό.

Σήμερα, η panna cotta έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ιταλίας και αποτελεί αγαπημένη επιλογή σε εστιατόρια και σπίτια σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Συνήθως συνοδεύεται από φρέσκα φρούτα, με τις φράουλες και τα μούρα να πρωταγωνιστούν, ενώ δεν λείπουν και οι εκδοχές με σάλτσα σοκολάτας, καραμέλας ή φρούτων.

Η απαλή υφή και η πλούσια γεύση της την καθιστούν ιδανικό επιδόρπιο μετά από ένα χορταστικό γεύμα. Ο pastry chef Δημήτρης Μακρυνιώτης δίνει μια σύγχρονη και αρωματική πινελιά στο κλασικό γλυκό, παρουσιάζοντας μια πανεύκολη panna cotta cappuccino, ιδανική για όσους αγαπούν τον καφέ.

Πανακότα cappuccino

Υλικά:

  • 400 ml φρέσκο πλήρες γάλα
  • 400 ml κρέμα γάλακτος 35%
  • 180 γρ. ζάχαρη
  • 3 φλιτζανάκια espresso
  • 20 γρ. φύλλα ζελατίνης

Εκτέλεση:

  • Μουλιάζεις τα φύλλα ζελατίνης σε παγωμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν.
  • Σε κατσαρολάκι ζεσταίνεις το γάλα με τη ζάχαρη, ανακατεύοντας, μέχρι λίγο πριν πάρει βράση.
  • Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις τις στραγγισμένες ζελατίνες, ανακατεύοντας καλά μέχρι να διαλυθούν.
  • Ρίχνεις την κρέμα γάλακτος και στη συνέχεια τον espresso, συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
  • Μοιράζεις το μείγμα σε φορμάκια ή μπολάκια και τοποθετείς στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί.
