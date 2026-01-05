Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο

Ανακαλύψτε πότε η τύχη και οι ευκαιρίες θα είναι με το μέρος σας και πότε όχι το 2026

Ο κάθε μήνας φέρνει διαφορετική ενέργεια για κάθε ζώδιο. Ο καλύτερος μήνας σημαίνει ότι η τύχη και οι ευκαιρίες θα σας χαμογελάσουν, ενώ ο δύσκολος μήνας απαιτεί προσοχή και υπομονή για όλο το 2026.

Κριός

Τυχερός μήνας: Ιανουάριος

Δύσκολος μήνας: Απρίλιος

Η τύχη σας χαμογελά νωρίς στη χρονιά, ειδικά στην καριέρα. Ο Απρίλιος φέρνει πολλή ενέργεια που μπορεί να σας κατακλύσει – ιδανικό για γυμναστική και εκτόνωση.

Ταύρος

Τυχερός μήνας: Μάιος

Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος

Η Νέα Σελήνη φέρνει νέες ευκαιρίες και καλά νέα, κυρίως μέσα από δουλειά ή μηνύματα. Ο Οκτώβριος φέρνει ερωτικές αναδρομές και παρελθόν που ίσως ξαναεμφανιστεί.

Δίδυμος

Τυχερός μήνας: Αύγουστος

Δύσκολος μήνας: Μάρτιος

Μεγάλα νέα ή ευκαιρίες έρχονται τον Αύγουστο, ενώ ο Μάρτιος φέρνει οικογενειακά ζητήματα ή δραματικές συζητήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε.

Καρκίνος

Τυχερός μήνας: Αύγουστος

Δύσκολος μήνας: Φεβρουάριος

Ο Αύγουστος φέρνει οικονομική τύχη, ενώ ο Φεβρουάριος μπορεί να φέρει θολούρα σε στόχους και χρήματα.

Λέων

Τυχερός μήνας: Ιούλιος

Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος

Στον Ιούλιο, όλα τα βλέμματα πάνω σας, καριέρα και γοητεία σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Οκτώβριος φέρνει οικογενειακά δράματα σχετικά με χρήματα και κληρονομικά.

Παρθένος

Τυχερός μήνας: Φεβρουάριος

Δύσκολος μήνας: Απρίλιος

Ο Φεβρουάριος φέρνει ρομαντικές συναντήσεις και ευκαιρίες. Ο Απρίλιος είναι δύσκολος, με θέματα χρέους και μυστικά να έρχονται στην επιφάνεια.

Ζυγός

Τυχερός μήνας: Αύγουστος

Δύσκολος μήνας: Απρίλιος

Ο Αύγουστος φέρνει δώρα, χρήματα και ευκαιρίες. Ο Απρίλιος φέρνει δραματικές καταστάσεις σε σχέσεις που απαιτούν θεραπευτικές συζητήσεις.

Σκορπιός

Τυχερός μήνας: Νοέμβριος

Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος

Τον Νοέμβριο, θα δείτε καριέρα και αυτοπεποίθηση στα ύψη. Ο Οκτώβριος φέρνει ανάδρομη Αφροδίτη και Ερμή, δημιουργώντας στασιμότητα σε αγάπη, χρήματα και σχέσεις.

Τοξότης

Τυχερός μήνας: Ιανουάριος

Δύσκολος μήνας: Μάιος

Ιανουάριος: χρήματα και αφθονία από πολλές πηγές. Μάιος: ερωτικά εμπόδια και παρελθόν που επιστρέφει.

Αιγόκερως

Τυχερός μήνας: Ιανουάριος

Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος

Ιανουάριος: νέες ευκαιρίες, πλούτος και επιρροή. Ο Οκτώβριος φέρνει καθυστέρηση στις κοινωνικές σχέσεις και χρήματα.

Υδροχόος

Τυχερός μήνας: Ιούνιος

Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος

Ιούνιος: έρωτας, τύχη και διασκέδαση. Ο Οκτώβριος φέρνει μυστικά στη δουλειά και προσοχή στις φήμες.

Ιχθύς

Τυχερός μήνας: Φεβρουάριος

Δύσκολος μήνας: Μάρτιος

Ο Φεβρουάριος φέρνει συγκέντρωση, διαύγεια και πιθανό νέο έρωτα. Ο Μάρτιος φέρνει δραματικά τέλη και ανάδρομο Ερμή που απαιτεί ψυχραιμία.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

