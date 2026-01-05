Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο

Ο κάθε μήνας φέρνει διαφορετική ενέργεια για κάθε ζώδιο. Ο καλύτερος μήνας σημαίνει ότι η τύχη και οι ευκαιρίες θα σας χαμογελάσουν, ενώ ο δύσκολος μήνας απαιτεί προσοχή και υπομονή για όλο το 2026.
Κριός
Τυχερός μήνας: Ιανουάριος
Δύσκολος μήνας: Απρίλιος
Η τύχη σας χαμογελά νωρίς στη χρονιά, ειδικά στην καριέρα. Ο Απρίλιος φέρνει πολλή ενέργεια που μπορεί να σας κατακλύσει – ιδανικό για γυμναστική και εκτόνωση.
Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Ταύρος
Τυχερός μήνας: Μάιος
Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος
Η Νέα Σελήνη φέρνει νέες ευκαιρίες και καλά νέα, κυρίως μέσα από δουλειά ή μηνύματα. Ο Οκτώβριος φέρνει ερωτικές αναδρομές και παρελθόν που ίσως ξαναεμφανιστεί.
Δίδυμος
Τυχερός μήνας: Αύγουστος
Δύσκολος μήνας: Μάρτιος
Μεγάλα νέα ή ευκαιρίες έρχονται τον Αύγουστο, ενώ ο Μάρτιος φέρνει οικογενειακά ζητήματα ή δραματικές συζητήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
Καρκίνος
Τυχερός μήνας: Αύγουστος
Δύσκολος μήνας: Φεβρουάριος
Ο Αύγουστος φέρνει οικονομική τύχη, ενώ ο Φεβρουάριος μπορεί να φέρει θολούρα σε στόχους και χρήματα.
Λέων
Τυχερός μήνας: Ιούλιος
Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος
Στον Ιούλιο, όλα τα βλέμματα πάνω σας, καριέρα και γοητεία σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Οκτώβριος φέρνει οικογενειακά δράματα σχετικά με χρήματα και κληρονομικά.
Παρθένος
Τυχερός μήνας: Φεβρουάριος
Δύσκολος μήνας: Απρίλιος
Ο Φεβρουάριος φέρνει ρομαντικές συναντήσεις και ευκαιρίες. Ο Απρίλιος είναι δύσκολος, με θέματα χρέους και μυστικά να έρχονται στην επιφάνεια.
Ζυγός
Τυχερός μήνας: Αύγουστος
Δύσκολος μήνας: Απρίλιος
Ο Αύγουστος φέρνει δώρα, χρήματα και ευκαιρίες. Ο Απρίλιος φέρνει δραματικές καταστάσεις σε σχέσεις που απαιτούν θεραπευτικές συζητήσεις.
Σκορπιός
Τυχερός μήνας: Νοέμβριος
Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος
Τον Νοέμβριο, θα δείτε καριέρα και αυτοπεποίθηση στα ύψη. Ο Οκτώβριος φέρνει ανάδρομη Αφροδίτη και Ερμή, δημιουργώντας στασιμότητα σε αγάπη, χρήματα και σχέσεις.
Τοξότης
Τυχερός μήνας: Ιανουάριος
Δύσκολος μήνας: Μάιος
Ιανουάριος: χρήματα και αφθονία από πολλές πηγές. Μάιος: ερωτικά εμπόδια και παρελθόν που επιστρέφει.
Αιγόκερως
Τυχερός μήνας: Ιανουάριος
Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος
Ιανουάριος: νέες ευκαιρίες, πλούτος και επιρροή. Ο Οκτώβριος φέρνει καθυστέρηση στις κοινωνικές σχέσεις και χρήματα.
Υδροχόος
Τυχερός μήνας: Ιούνιος
Δύσκολος μήνας: Οκτώβριος
Ιούνιος: έρωτας, τύχη και διασκέδαση. Ο Οκτώβριος φέρνει μυστικά στη δουλειά και προσοχή στις φήμες.
Ιχθύς
Τυχερός μήνας: Φεβρουάριος
Δύσκολος μήνας: Μάρτιος
Ο Φεβρουάριος φέρνει συγκέντρωση, διαύγεια και πιθανό νέο έρωτα. Ο Μάρτιος φέρνει δραματικά τέλη και ανάδρομο Ερμή που απαιτεί ψυχραιμία.
Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com
Διάβασε επίσης: Spotlight ή τίποτα! Τα 3 ζώδια που λατρεύουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.