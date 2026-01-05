MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Το τέλος του MTV σήμανε τη λήξη ενός ιστορικού μουσικού κύκλου

MTV Video Music Awards
Από την επανάσταση των βίντεο κλιπ στη μετάβαση στα reality shows και στην οριστική αποχώρηση από τη μουσική
Γράφει ο Σωκράτης Σουμέλας

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πολιτισμικούς θανάτους του 2025 πέρασε σχεδόν απαρατήρητος, παρότι σημάδεψε βαθιά τη σύγχρονη μουσική ιστορία. Το MTV Music, το κανάλι που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άκουγε και έβλεπε τη μουσική, ανακοίνωσε το οριστικό του κλείσιμο στις 31.12.2025, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε περισσότερες από 4 δεκαετίες πριν. Για μια γενιά που μεγάλωσε με το YouTube προεγκατεστημένο στο κινητό της, είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσει τι σήμαινε η ίδρυση του MTV για τους εφήβους της δεκαετίας του 80. Το MTV δεν ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό κανάλι. Ήταν το παράθυρο προς την εικόνα των μεγαλύτερων παγκόσμιων σταρ της μουσικής, μια εμπειρία που μέχρι τότε περιοριζόταν στο ραδιόφωνο, στα περιοδικά και στη φαντασία.

Μαζί με τη γέννηση του MTV γεννήθηκε και μια ολόκληρη νέα βιομηχανία, η βιομηχανία των βίντεο κλιπ. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχε πλέον καθιερωθεί ως αδιανόητο ένας καλλιτέχνης να κυκλοφορεί single χωρίς να το συνοδεύει και οπτικό υλικό. Η εικόνα έγινε ισότιμος φορέας της μουσικής αφήγησης και το MTV ο βασικός της αγωγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κλείνει το MTV! Τέλος εποχής στο κανάλι που άλλαξε τη μουσική για πάντα

Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου άλλαξε σταδιακά τα δεδομένα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και κυρίως μετά το 2000, οι fans απέκτησαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους βίντεο κλιπ από την οθόνη του υπολογιστή και αργότερα από το κινητό τους. Η αποκλειστικότητα της τηλεόρασης άρχισε να υποχωρεί. Την ίδια περίοδο, το MTV ξεκίνησε να περιορίζει συστηματικά τη μετάδοση μουσικών βίντεο και να στρέφεται ολοένα περισσότερο στα reality shows. Το πρόγραμμα γέμισε με εκπομπές που εστίαζαν στη μόδα, στο μελόδραμα, στα trends και κυρίως στην προβολή ανθρώπων πρόθυμων να εκτεθούν για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Η μουσική, που αποτέλεσε το θεμέλιο της ύπαρξής του, πέρασε σε δεύτερο πλάνο.

Lady gaga mtv

Μετά το 2000, το MTV είχε πλέον ελάχιστη σχέση με τη μουσική στα προγράμματα που εξέπεμπε. Το brand επιβίωσε, αλλά το αρχικό του περιεχόμενο είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί. Το MTV Music συνέχισε να υφίσταται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ζωντανό μουσικό κανάλι. Η επίσημη ανακοίνωση του κλεισίματος στις 31.12.2025 επιβεβαίωσε αυτό που εδώ και χρόνια θεωρούνταν δεδομένο. Το MTV Music σταμάτησε οριστικά τη μετάδοσή του, με την εταιρεία να διατηρεί μόνο ελάχιστα συνδρομητικά κανάλια που προβάλλουν reality σειρές.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το τελευταίο βίντεο κλιπ που μεταδόθηκε. Το MTV Music αποχαιρέτησε το κοινό του με το «Video Killed the Radio Star» των The Buggles, το ίδιο τραγούδι που είχε ανοίξει την ιστορία του το 1981. Ένας κύκλος έκλεισε ακριβώς όπως ξεκίνησε, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα μπορεί να σκοτώσει το ραδιόφωνο, αλλά κάποτε σκοτώνεται και η ίδια από την εποχή της.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Τα backstage πλάνα από το performance της Lady Gaga δια χειρός Θέμη Γεωργαντά

MTV κλείσιμο
